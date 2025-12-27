Posne ćuftice od golice i prosa: Zasitne su, zdrave i obožavaće ih cela porodica
Nutritivni i hrskavi zalogaji koji su prepuni proteina, bez mesa i glutena, a gotovi za čas. Kombinacija semena golice (bundevine golice) i prosa daje im neverovatnu teksturu, dok ih brašno od leblebije savršeno povezuje bez potrebe za jajima, navodi na svom Instagram profilu Danijela Birta Čkonjević.
Posne ćuftice od golice i prosa
Potrebno vam je
- 2 šolje skuvanog prosa (to je oko 2/3 šolje suvog prosa, jer se proso utrostruči)
šolja sirovog semena golice (sirove, pulsno usitnjene)
srednja šargarepa (sitno izrendana)
veća glavica crnog luka (što sitnije iseckana)
4-5 kašika brašna od leblebije (dodavati postepeno dok ne osetite da se smesa lako oblikuje)
1/2 veze svežeg peršuna
začini: 2 kašičice soli, 2 kašičice bio začina, ½ kašičice bibera, kašičica belog luka u prahu, kašika dimljene mlevene paprike, po želji bosiljak, origano, kari
Priprema
Proso skuvajte u razmeri 1:3 (proso:voda) dok potpuno ne upije tečnost. Najbolje je da bude malo "gnjecavije" skuvano nego obično, jer će tako bolje povezati sve sastojke u kompaktnu ćufticu. U većoj posudi pomešajte kuvani proso, usitnjenu golicu, rendanu šargarepu, luk i peršun. Dodajte začine po ukusu i brašno od leblebije koje će sve lepo "povezati". Smesu dobro izmešajte i ostavite 10-15 minuta da odstoji kako bi se ukusi proželi, a brašno upilo višak vlage. Vlažnim rukama oblikujte ćuftice željene veličine. Pecite na malo maslinovog ulja dok ne dobiju finu, zlatnu koricu sa obe strane ili u rerni: poređajte na papir za pečenje i pecite na 200 stepeni sa ventilatorom dok ne postanu čvrste i rumene.
Izvor: Instagram veganjamcije/Zdravlje.kuirr.rs