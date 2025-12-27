Nutritivni i hrskavi zalogaji koji su prepuni proteina, bez mesa i glutena, a gotovi za čas . Kombinacija semena golice (bundevine golice) i prosa daje im neverovatnu teksturu, dok ih brašno od leblebije savršeno povezuje bez potrebe za jajima , navodi na svom Instagram profilu Danijela Birta Čkonjević.

Posne ćuftice od golice i prosa

Proso skuvajte u razmeri 1:3 (proso:voda) dok potpuno ne upije tečnost. Najbolje je da bude malo "gnjecavije" skuvano nego obično, jer će tako bolje povezati sve sastojke u kompaktnu ćufticu. U većoj posudi pomešajte kuvani proso, usitnjenu golicu, rendanu šargarepu, luk i peršun. Dodajte začine po ukusu i brašno od leblebije koje će sve lepo "povezati". Smesu dobro izmešajte i ostavite 10-15 minuta da odstoji kako bi se ukusi proželi, a brašno upilo višak vlage. Vlažnim rukama oblikujte ćuftice željene veličine. Pecite na malo maslinovog ulja dok ne dobiju finu, zlatnu koricu sa obe strane ili u rerni: poređajte na papir za pečenje i pecite na 200 stepeni sa ventilatorom dok ne postanu čvrste i rumene.