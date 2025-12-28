Posne jafa kuglice: Zasladite se uz magičan spoj čokolade i pomorandže
Ukoliko volite spoj pomorandže i čokolade, ove posne jafa kuglice mogu lako da postanu omiljena poslastica u preostalim danima posta, otkriva na svom Instagram nalogu Bobana Jovanović, magistar farmacije. Priprema je jednostavna, sastojci su lako dostupni, a ukus je pun i bogat, baš onakav kakav se pamti iz detinjstva. Jedino na šta bi trebalo paziti jeste da ne pojedete puno njih odjednom.
Posne jafa kuglice
Potrebno vam je
- 300 g posnog mlevenog keksa (ili mlevenih ovsenih pahuljica)
- 2 kašike kakaoa
- 100 g istopljenog margarina (ili kokosovolg ulja)
- 200 ml soka od pomorandže
- rendana kora od pomorandže
- 2 kašike posnog krema (ili meda)
- rendana posna čokolada za valjanje (2-3 štangle)
Priprema
U većoj činiji sjedinite mleveni keks i kakao, pa dodajte istopljen margarin, sok od pomorandže i rendanu koru pomorandže. Na kraju umešajte posni krem i sve dobro sjedinite dok ne dobijete ujednačenu smesu.
Od dobijene mase rukama oblikujte kuglice željene veličine i svaku uvaljajte u rendanu čokoladu. Kuglice potom ostavite u frižideru da se dobro ohlade i stegnu.
Ova poslastica može da stoji nekoliko dana u frižideru, a zbog osvežavajuće note pomorandže posebno prijaju uz kafu ili čaj.