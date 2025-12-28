Slušaj vest

Ukoliko volite spoj pomorandže i čokolade, ove posne jafa kuglice mogu lako da postanu omiljena poslastica u preostalim danima posta, otkriva na svom Instagram nalogu Bobana Jovanović, magistar farmacije. Priprema je jednostavna, sastojci su lako dostupni, a ukus je pun i bogat, baš onakav kakav se pamti iz detinjstva. Jedino na šta bi trebalo paziti jeste da ne pojedete puno njih odjednom.

Posne jafa kuglice

Potrebno vam je

  • 300 g posnog mlevenog keksa (ili mlevenih ovsenih pahuljica)
  • 2 kašike kakaoa
  • 100 g istopljenog margarina (ili kokosovolg ulja)
  • 200 ml soka od pomorandže
  • rendana kora od pomorandže
  • 2 kašike posnog krema (ili meda)
  • rendana posna čokolada za valjanje (2-3 štangle)

Priprema

U većoj činiji sjedinite mleveni keks i kakao, pa dodajte istopljen margarin, sok od pomorandže i rendanu koru pomorandže. Na kraju umešajte posni krem i sve dobro sjedinite dok ne dobijete ujednačenu smesu.

Od dobijene mase rukama oblikujte kuglice željene veličine i svaku uvaljajte u rendanu čokoladu. Kuglice potom ostavite u frižideru da se dobro ohlade i stegnu.

Ova poslastica može da stoji nekoliko dana u frižideru, a zbog osvežavajuće note pomorandže posebno prijaju uz kafu ili čaj.

Posne čoko badem kuglice: Zdrava poslastica koja se pravi za 10 minuta

Ne propustiteIshranaPosne ćuftice od golice i prosa: Zasitne su, zdrave i obožavaće ih cela porodica
posne ćuftice, gvakamole i salata od brokolija i spanaća posluženi na tanjiru
IshranaPosna proteinska pita sa spanaćem bez brašna: Recept koji se lako priprema
tri parčeta pete od sira i spanaća u tanjiriću ispod koga je zelena kuhinjska krpa
IshranaPosne špagete bolonjeze prema receptu nutricioniste: Lagana verzija italijanskog klasika
spagete shutterstock_525309454.jpg
IshranaToskanska čorba od pasulja: Posni ručak koji greje i miriše na Italiju
tanjir čorbe od pasulja sa sastojcima okolo i kariranim stolnjakom