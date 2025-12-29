Slušaj vest

Simptomi upale pluća mogu ličiti na grip. Pneumonija je upala plućnog tkiva izazvana bakterijama ili virusima, češća zimi i kod oslabljenog imuniteta.

Faktori rizika uključuju pušenje, alkohol, neuhranjenost i lošu oralnu higijenu. Lečenje antibioticima je često neophodno, a hospitalizacija potrebna kod teških slučajeva. Rani simptomi su suv kašalj, bolovi u telu, visoka temperatura, umor i otežano disanje. Poseta lekaru je obavezna, a kućni lekovi mogu ubrzati oporavak.

Izlečite prehladu

Kada temperature padnu, počinje hladna sezona, praćena blagim grebanjem u grlu, kašljem, curenjem iz nosa ili promuklošću, često praćenom glavoboljom. Imuni sistem je oslabljen i telo treba paziti. Napravite pauzu i odmorite se više, jer nije neuobičajeno da se upala pluća pojavi kao kasna posledica prehlade.

Namirnice za jačanje pluća Seme susama

Susam je bogat nezasićenim masnim kiselinama, kao što je linolna kiselina, koja stabilizuje strukturu ćelijskih membrana i kože. Takođe sadrži lecitin, koji učestvuje u metabolizmu masti, jača moždane i nervne ćelije i generalno štiti sve ćelije u telu.

Za borbu protiv upale pluća, potopite 20 grama semena susama u 250 ml vode. Možete dodati kašičicu semena lana i kašiku meda.

Đumbir

Đumbir je dobro poznat saveznik zdravlja, može delovati kao prirodni antibiotik i često se koristi za respiratorne bolesti poput upale pluća. Bogat je antioksidansima sa antiinflamatornim svojstvima. Oljuštite đumbir, iseckajte na komade i prokuvajte u šerpi vode. Dve šolje čaja od đumbira dnevno mogu ublažiti simptome.

Đumbir je cenjen prirodni saveznik zdravlja, deluje kao prirodni antibiotik i pomaže kod respiratornih problema Foto: Shutterstock

Beli luk

Beli luk sadrži važne minerale kao što su kalcijum, bakar, kalijum i gvožđe, kao i vitamine B i C. Zbog svojih antiinflamatornih svojstava, pomaže u čišćenju pluća i zaštiti od infekcija. Čenove belog luka možete jesti sirove ili ih zgnječiti i uzimati kašičicom sa malo maslinovog ulja. Seckani beli luk, maslinovo ulje i limun su takođe dobri kao preliv za salatu, ribu, krompir i drugo povrće.

Kurkuma

Kurkuma, kao i đumbir, ima antiinflamatorna svojstva i jača imuni sistem. Dodajte kašičicu kurkume u čašu toplog mleka, dobro promešajte i polako pijte. Ovo piće, poznato i kao zlatno mleko, može se koristiti za sprečavanje respiratornih bolesti i infekcija. Po želji možete dodati i kašičicu meda.

Med

Med takođe može biti prirodni lek za upalu pluća. Rastvorite dve kašičice meda u toploj vodi. Dve do tri šolje dnevno će umiriti telo i pomoći u procesu zarastanja. Pored toga, med ima antiseptička svojstva, a topli napitak umiruje bol u grlu.

Med takođe može biti prirodni lek za upalu pluća Foto: Shutterstock

Voće i povrće

Tokom bolesti, ali i preventivno, važno je konzumirati odgovarajuće količine voća i povrća. Vitamini, minerali i elementi u tragovima koje sadrže podržavaju imuni sistem u odbrani od patogena. Obratite pažnju na unos vitamina C, vitamina D, cinka i selena.

Dodatni saveti Tapkajuća masaža

Takozvana masaža tapkanjem može biti korisna za ublažavanje simptoma. Pokreti tapkanja opuštaju sekret, a vibracije šire plućno tkivo, podstičući samočišćenje disajnih puteva. Veoma nežno tapkajte grudi vrhovima prstiju, pomerajući se naviše. Počnite od najnižih rebara i tapkajte duž njih.

Udobna sobna temperatura

Udobna sobna temperatura od 21 stepen Celzijusa je idealna, mada treba obratiti pažnju na vlažnost vazduha, jer prostor u kojem se nalazite ne sme biti previše suv. Grudi i stopala treba uvek da budu topli.

Hladne obloge

Ako vam se povisi temperatura i bole vas zglobovi, hladni oblozi mogu pomoći. Potopite dva mala peškira u posudu sa vodom, nežno ih iscedite i obmotaјte oko svake potkolenice. Hladni oblog se može koristiti kao antipiretik, uklanjajući toplotu iz tela i smanjujući upalu.

Mnogo tečnosti

Obavezno pijte dosta tečnosti, posebno ako imate visoku telesnu temperaturu, što povećava potrebu za tečnostima. Dobro je piti čaj, jer ne samo da reguliše ravnotežu tečnosti već blagotvorno deluje i na grlo.

Obavezno pijte dosta tečnosti, posebno ako imate visoku telesnu temperaturu Foto: Shutterstock

Inhalacije eteričnim uljem

Bez obzira da li koristite činiju sa toplom vodom ili inhalator, dodajte nekoliko kapi eteričnog ulja (u toplu, ne previše vruću vodu). Ulje lavande ili eukaliptusa je posebno pogodno. Udisanje takve pare stimuliše proces zarastanja i ima antiinflamatorno i spazmolitičko dejstvo na bronhije.

Topla kupka

Opuštajuća kupka od oko dvadeset minuta može pomoći u smanjenju upale u plućima, opuštanju sluzi i otvaranju disajnih puteva. Napunite kadu toplom vodom i dodajte 150 grama krupne soli i ulje od mente ili timijana. Eterična ulja čiste disajne puteve i olakšavaju disanje.

Sprečavanje upale pluća

Da biste se zaštitili od upale pluća, stručna društva za pulmologiju i respiratornu medicinu preporučuju vakcinaciju protiv gripa, što može smanjiti i rizik od upale pluća izazvane virusima. Osobe starije od 60 godina i osobe sa hroničnim bolestima treba da se vakcinišu i protiv pneumokoka.

Da biste ojačali imuni sistem, redovno vežbajte i boravite na svežem vazduhu, jedite uravnoteženu ishranu i obratite pažnju na zdravu crevnu floru. Takođe se preporučuje izbegavanje stresa.