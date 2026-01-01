Mamurluk je stanje malaksalosti i glavobolje nakon alkohola, a pravilna ishrana može ublažiti simptome

Previše ste popili sinoć? Mamurluk je stanje nelagodnosti nakon prekomernog unosa alkohola, koje se manifestuje glavoboljom, umorom, mučninom i dehidratacijom.

Ovaj domaći detoks šot može vam pomoći da olakšate mučne simptome mamurluka.

Evo kako da ga napravite: Potrebno je: 1 šolja kokosove vode

1/2 kašičice sode bikarbone

1 prstohvat soli

2 kašike meda

1,5 šolje soka od pomorandže Priprema

Pomešajte sve sastojke u tegli sa poklopcem i promućkajte da se rastvore, dobro ohladite, a zatim po potrebi uzmite 1–2 šota (30–50 ml).

Pomorandža pruža hidrataciju jer visok sadržaj vode pomaže nadoknadi tečnosti izgubljene alkoholom Foto: Shutterstock

Zdravstvene koristi pomoradže za mamurluk Hidratacija – visok sadržaj vode pomaže nadoknadi tečnosti izgubljene alkoholom.

– visok sadržaj vode pomaže nadoknadi tečnosti izgubljene alkoholom. Vitamin C – podržava jetru u detoksikaciji alkohola i jača imuni sistem.

– podržava jetru u detoksikaciji alkohola i jača imuni sistem. Antioksidansi – smanjuju upalne procese i ubrzavaju oporavak organizma.

– smanjuju upalne procese i ubrzavaju oporavak organizma. Prirodni šećeri – pomažu podizanju nivoa energije i stabilizuju nivo šećera u krvi.

– pomažu podizanju nivoa energije i stabilizuju nivo šećera u krvi. Elektroliti – kalijum i drugi minerali pomažu u obnavljanju ravnoteže elektrolita i smanjuju glavobolju.