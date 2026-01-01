Borba protiv mamurluka može biti jednostavna – mali domaći detoks šot hidrira, vraća energiju i olakšava simptome sledećeg dana.
Teško jutro posle slavlja? Detoks šot od pomorandže ublažava mamurluk
Previše ste popili sinoć? Mamurluk je stanje nelagodnosti nakon prekomernog unosa alkohola, koje se manifestuje glavoboljom, umorom, mučninom i dehidratacijom.
Ovaj domaći detoks šot može vam pomoći da olakšate mučne simptome mamurluka.
Evo kako da ga napravite:
Potrebno je:
- 1 šolja kokosove vode
- 1/2 kašičice sode bikarbone
- 1 prstohvat soli
- 2 kašike meda
- 1,5 šolje soka od pomorandže
Priprema
Pomešajte sve sastojke u tegli sa poklopcem i promućkajte da se rastvore, dobro ohladite, a zatim po potrebi uzmite 1–2 šota (30–50 ml).
Pomorandža pruža hidrataciju jer visok sadržaj vode pomaže nadoknadi tečnosti izgubljene alkoholom Foto: Shutterstock
Zdravstvene koristi pomoradže za mamurluk
- Hidratacija – visok sadržaj vode pomaže nadoknadi tečnosti izgubljene alkoholom.
- Vitamin C – podržava jetru u detoksikaciji alkohola i jača imuni sistem.
- Antioksidansi – smanjuju upalne procese i ubrzavaju oporavak organizma.
- Prirodni šećeri – pomažu podizanju nivoa energije i stabilizuju nivo šećera u krvi.
- Elektroliti – kalijum i drugi minerali pomažu u obnavljanju ravnoteže elektrolita i smanjuju glavobolju.
Izvor: tastemade.com/Zdravlje.Kurir.rs
