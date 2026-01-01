Slušaj vest

Previše ste popili sinoć? Mamurluk je stanje nelagodnosti nakon prekomernog unosa alkohola, koje se manifestuje glavoboljom, umorom, mučninom i dehidratacijom.

Ovaj domaći detoks šot može vam pomoći da olakšate mučne simptome mamurluka.

Evo kako da ga napravite:

Potrebno je:

  • 1 šolja kokosove vode
  • 1/2 kašičice sode bikarbone
  • 1 prstohvat soli
  • 2 kašike meda
  • 1,5 šolje soka od pomorandže

Priprema

Pomešajte sve sastojke u tegli sa poklopcem i promućkajte da se rastvore, dobro ohladite, a zatim po potrebi uzmite 1–2 šota (30–50 ml).

shutterstock_2711918461.jpg
Pomorandža pruža hidrataciju jer visok sadržaj vode pomaže nadoknadi tečnosti izgubljene alkoholom Foto: Shutterstock

Zdravstvene koristi pomoradže za mamurluk

  • Hidratacija – visok sadržaj vode pomaže nadoknadi tečnosti izgubljene alkoholom.
  • Vitamin C – podržava jetru u detoksikaciji alkohola i jača imuni sistem.
  • Antioksidansi – smanjuju upalne procese i ubrzavaju oporavak organizma.
  • Prirodni šećeri – pomažu podizanju nivoa energije i stabilizuju nivo šećera u krvi.
  • Elektrolitikalijum i drugi minerali pomažu u obnavljanju ravnoteže elektrolita i smanjuju glavobolju.

Izvor: tastemade.com/Zdravlje.Kurir.rs

