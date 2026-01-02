Slušaj vest

- Jutro je trenutak kada organizam izlazi iz noćnog „posta“ koji često traje 10–12 sati. Tada ćelijama treba gorivo kako bismo započeli dan sa energijom, fokusom i stabilnim metabolizmom. Upravo zato ugljeni hidratiujutru nisu problem – problem je njihov kvalitet - kaže prof. dr Dušan Vešović, specijalista medicine rada i farmacije i lekar integrativne medicine.

Njegova preporuka su složeni ugljeni hidrati, koji se sporije vare i ne dovode do naglog skoka šećera u krvi.

 To su ugljeni hidrati poreklom iz celovitog zrna:

* hleb od integralnog brašna (celo zrno samleveno, ne belo brašno)

* heljda, ovas, raž

* palenta i proizvodi od kukuruznog brašna

* druge glutenske i bezglutenske žitarice od celog zrna

integralni hleb isečen na kriške serviran na drvenoj dasci pored činijice sa semenkama
Preporuka je da ujutru uzimamo ugljene hidrate poreklom iz celovitog zrna kao što je hleb od integralnog brašna Foto: Shutterstock

Jedno parče kvalitetnog integralnog hleba ili porcija žitarica sasvim su dovoljni kao osnova doručka.

- Važno je naglasiti da ujutru nema potrebe za opsesivnim brojanjem kalorija. U tom periodu dana metabolizam je aktivniji, a posebno kod osoba sa većom mišićnom masom – energija se brže koristi i sagoreva. Ako smo večerali oko 20 sati, organizam je ujutru gladan s razlogom. Ne treba ignorisati taj signal. Doručak hrani ćelije, hormone i nervni sistem, i omogućava nam da dan započnemo stabilno, bez naglih padova energije i želje za slatkim. Zato su složeni ugljeni hidrati ujutru saveznik, a ne neprijatelj. Oni daju dugotrajnu energiju, sitost i podržavaju zdrav metabolizambaš onako kako telo ujutru i traži - objašnjava dr Vešović.

zdravi-ugljeni-hidrati-shutterstock-522591229.jpg
Ugljeni hidrati su primarni izvor energije za naše telo Foto: Shutterstock

Šta su ugljeni hidrati? 

Ugljeni hidrati su primarni izvor energije za naše telo. Digestivni sistem pretvara ugljene hidrate u glukozu, koja se koristi kao gorivo za ćelije, tkiva i organe. Pored toga, ugljeni hidrati su neophodni za pravilno funkcionisanje mozga i centralnog nervnog sistema. Njihova uloga u održavanju stabilnog nivoa šećera u krvi čini ih nezamenljivim za svakodnevne aktivnosti i fizičke napore. Bez adekvatnog unosa ugljenih hidrata, telo bi se oslanjalo na proteine i masti kao sekundarne izvore energije, što može dovesti do metaboličkih poremećaja.

