- Jutro je trenutak kada organizam izlazi iz noćnog „posta“ koji često traje 10–12 sati. Tada ćelijama treba gorivo kako bismo započeli dan sa energijom, fokusom i stabilnim metabolizmom. Upravo zato ugljeni hidratiujutru nisu problem – problem je njihov kvalitet - kaže prof. dr Dušan Vešović, specijalista medicine rada i farmacije i lekar integrativne medicine.

Njegova preporuka su složeni ugljeni hidrati, koji se sporije vare i ne dovode do naglog skoka šećera u krvi.

To su ugljeni hidrati poreklom iz celovitog zrna:

* hleb od integralnog brašna (celo zrno samleveno, ne belo brašno)

* heljda, ovas, raž

* palenta i proizvodi od kukuruznog brašna

* druge glutenske i bezglutenske žitarice od celog zrna

Preporuka je da ujutru uzimamo ugljene hidrate poreklom iz celovitog zrna kao što je hleb od integralnog brašna Foto: Shutterstock

Jedno parče kvalitetnog integralnog hleba ili porcija žitarica sasvim su dovoljni kao osnova doručka.

- Važno je naglasiti da ujutru nema potrebe za opsesivnim brojanjem kalorija. U tom periodu dana metabolizam je aktivniji, a posebno kod osoba sa većom mišićnom masom – energija se brže koristi i sagoreva. Ako smo večerali oko 20 sati, organizam je ujutru gladan s razlogom. Ne treba ignorisati taj signal. Doručak hrani ćelije, hormone i nervni sistem, i omogućava nam da dan započnemo stabilno, bez naglih padova energije i želje za slatkim. Zato su složeni ugljeni hidrati ujutru saveznik, a ne neprijatelj. Oni daju dugotrajnu energiju, sitost i podržavaju zdrav metabolizam – baš onako kako telo ujutru i traži - objašnjava dr Vešović.

Ugljeni hidrati su primarni izvor energije za naše telo Foto: Shutterstock

Šta su ugljeni hidrati?