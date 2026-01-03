Slušaj vest

U poslednje vreme sve se više govori o značaju crevne flore za celokupno zdravlje, od varenja i imunitetado metabolizma. Jedna od supstanci koja u tome ima posebno važno mesto jeste inulin, prirodno biljno vlakno i najpoznatiji prebiotik, kaže na svom Instagram nalogu dr Tijana Dangubić, internista-endokrinolog i magistar ishrane.

- Iako je ugljeni hidrat, on ima malu kalorijsku vrednost, jer ima takvu strukturu da enzimi za varenje ne mogu potpuno da ga svare i zato prolazi kroz digestivni trakt bez da je metabolisan. Tek se fermentiše u debelom crevu od strane bakterija - objašnjava endokrinolog.

Zašto je dobar?

Brojne studije su pokazale da inulin ima povoljan uticaj na sastav crevne flore, ali i da dobro utiče na metabolizam holesterola, glukoze, da poboljšava apsorbcija minerala i da ima dejstvo imunomodulatora, odnosno da poboljšava imuni odgovor.

- Smatra se da fermentacijom inulina dolazi do zakišeljavanja sadržaja debelog creva što ima uticaj na povećanje koncentracije jonizovanih minerala, posebno kalcijuma i magnezijuma. Zbog ovog svojstva inulin ima dobar efekat na izgradnju kostiju - guderiše dr Dangubić.

Gde ga možete naći?

Inulina ima u majčinom mleku, artičokama, maslačku, cikoriji, pšenici, crnom, belom luku, praziluku, banani, pasulju, jabuci i paradajzu.

Nalazi se u svim vrstam luka, maslačku, cikoriji, bananama, jabuci... Foto: Shutterstock