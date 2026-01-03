Probiotici iz kiselog kupusa uravnotežuju crevnu floru, jednog od najvažnijih organa za detoksikaciju

Mnoge namirnice koje pomažu organizmu da se oslobodi viška toksina deo su tradicionalne kuhinje i koriste se generacijama. Naše bake nisu govorile o "detoksu", ali su vrlo dobro znale šta prija telu, naročito kada se osećamo teško, naduto ili umorno nakon novogodišnje trpeze.

Sledi pet jednostavnih, balkanskih namirnica koje mogu da doprinesu prirodnom čišćenju organizma i boljem osećaju iz dana u dan.

Kiseli kupus

Kiseli kupus odavno važi za jednu od najzdravijih namirnica u zimskom periodu. Bogat je prirodnim probioticima koji povoljno utiču na ravnotežu crevne flore, a zdrava creva su jedan od ključnih "detoks organa". Kada varenje funkcioniše kako treba, organizam se lakše oslobađa štetnih materija, a imunitet je snažniji.

Peršun

Peršun se često koristi samo kao začin, ali njegova uloga je mnogo veća. Deluje blago diuretički, što znači da može da doprinese radu bubrega i izbacivanju viška tečnosti iz organizma. Zbog toga se često povezuje sa smanjenjem nadutosti i osećaja težine, naročito nakon obilnijih obroka.

Peršun doprinesi radu bubrega i izbacivanju viška tečnosti iz organizma Foto: Shutterstock

Cvekla

Cvekla je poznata po svom povoljnom uticaju na jetru, organ koji ima centralnu ulogu u procesu detoksikacije. Njeni prirodni pigmenti i biljna vlakna doprinose radu enzima jetre, dok istovremeno mogu da poboljšaju cirkulaciju i doprinesu osećaju veće energije.

Beli luk

Beli luk se u narodnoj medicini koristi vekovima, i to s razlogom. Sadrži jedinjenja sa snažnim antimikrobnim dejstvom i često se opisuje kao "prirodni antibiotik". Pored toga, učestvuje u aktiviranju enzima koji pomažu jetri da efikasnije neutralizuje i eliminiše toksine iz organizma.

Beli luk učestvuje u aktiviranju enzima koji pomažu jetri Foto: Shutterstock

Orasi