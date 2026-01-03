Slušaj vest

Mnoge namirnice koje pomažu organizmu da se oslobodi viška toksina deo su tradicionalne kuhinje i koriste se generacijama. Naše bake nisu govorile o "detoksu", ali su vrlo dobro znale šta prija telu, naročito kada se osećamo teško, naduto ili umorno nakon novogodišnje trpeze.

Sledi pet jednostavnih, balkanskih namirnica koje mogu da doprinesu prirodnom čišćenju organizma i boljem osećaju iz dana u dan.

Kiseli kupus

Kiseli kupus odavno važi za jednu od najzdravijih namirnica u zimskom periodu. Bogat je prirodnim probioticima koji povoljno utiču na ravnotežu crevne flore, a zdrava creva su jedan od ključnih "detoks organa". Kada varenje funkcioniše kako treba, organizam se lakše oslobađa štetnih materija, a imunitet je snažniji.

Peršun

Peršun se često koristi samo kao začin, ali njegova uloga je mnogo veća. Deluje blago diuretički, što znači da može da doprinese radu bubrega i izbacivanju viška tečnosti iz organizma. Zbog toga se često povezuje sa smanjenjem nadutosti i osećaja težine, naročito nakon obilnijih obroka.

zacini bosiljak shutterstock_1746262400.jpg
Peršun doprinesi radu bubrega i izbacivanju viška tečnosti iz organizma Foto: Shutterstock

Cvekla

Cvekla je poznata po svom povoljnom uticaju na jetru, organ koji ima centralnu ulogu u procesu detoksikacije. Njeni prirodni pigmenti i biljna vlakna doprinose radu enzima jetre, dok istovremeno mogu da poboljšaju cirkulaciju i doprinesu osećaju veće energije.

Beli luk

Beli luk se u narodnoj medicini koristi vekovima, i to s razlogom. Sadrži jedinjenja sa snažnim antimikrobnim dejstvom i često se opisuje kao "prirodni antibiotik". Pored toga, učestvuje u aktiviranju enzima koji pomažu jetri da efikasnije neutralizuje i eliminiše toksine iz organizma.

ruka žene dodiruje činiju punu različih vrsta luka, plava pozadina
Beli luk učestvuje u aktiviranju enzima koji pomažu jetri Foto: Shutterstock

Orasi

Orasi su bogati zdravim mastima, posebno omega-3 masnim kiselinama, koje su važne za hormonsku ravnotežu i smanjenje upalnih procesa u telu. Iako ne deluju direktno kao "čistač", doprinose stabilnijem metabolizmu i pozitivno utiču na procese oporavka organizma, što je važan deo svakog prirodnog detoksa.

Čorba od kiselog kupusa – najbolji balkanski reset: Hidrira organizam i obnavlja izgubljene elektrolite

