Posna čokoladna torta bez pečenja: Recept nutricioniste koji uvek uspeva
Ako tražite zdravu posnu tortu koja uvek uspe, ne peče se, kremasta je i od sastojaka koje svi volimo, ovo favorit nutricioniste Tijane Mladenović, otkriva na njenom Instagram nalogu. Brza i laka za pripremu, bez dodatog šećera, nutritivno bogata i savršena kada želite desert koji ne zahteva previše vremena, a izgleda i miriše kao da ste se baš potrudili.
Posna čokoladna torta
Potrebno vam je za donji sloj
- 600 ml biljnog mleka
50 g speltinog griza
250 g keksa bez dodatog šećera
100 g badema
30 g kokosovog ulja
1sk stevie ili eritritola
Za gornji sloj
- 200 g tamne čokolade (70% kakaoa)
100 ml ovsene pavlake za kuvanje
50 g badema
Priprema
U biljno mleko sipati griz i zaslađivač, promešati i kuvati dok se ne zgusne. Dodati keks, mlevene bademe i kokosovo ulje, ugasiti vatru i sve dobro sjediniti. Čokoladu otopiti sa pavlakom za kuvanje, uz povremeno mešanje, dok se ne dobije glatka smesa. U otopljenu čokoladu dodati iseckane bademe i sjediniti. U kalup ravnomerno rasporediti prvo sloj sa keksom, a preko njega čokoladni sloj. Tortu ostaviti u frižideru najmanje četiri sata, a idealno preko noći, da se fil potpuno stegne. Po želji ukrasiti bademima i bobičastim voćem.
