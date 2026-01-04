Slušaj vest

Ako tražite zdravu posnu tortu koja uvek uspe, ne peče se, kremasta je i od sastojaka koje svi volimo, ovo favorit nutricioniste Tijane Mladenović, otkriva na njenom Instagram nalogu. Brza i laka za pripremu, bez dodatog šećera, nutritivno bogata i savršena kada želite desert koji ne zahteva previše vremena, a izgleda i miriše kao da ste se baš potrudili.

Posna čokoladna torta

Potrebno vam je za donji sloj

600 ml biljnog mleka

50 g speltinog griza

250 g keksa bez dodatog šećera

100 g badema

30 g kokosovog ulja

1sk stevie ili eritritola

Za gornji sloj

200 g tamne čokolade (70% kakaoa)

100 ml ovsene pavlake za kuvanje

50 g badema

Birajte čokoladu sa minimum 70% kakaoa Foto: Shutterstock

Priprema