Ako tražite zdravu posnu tortu koja uvek uspe, ne peče se, kremasta je i od sastojaka koje svi volimo, ovo favorit nutricioniste Tijane Mladenović, otkriva na njenom Instagram nalogu. Brza i laka za pripremu, bez dodatog šećera, nutritivno bogata i savršena kada želite desert koji ne zahteva previše vremena, a izgleda i miriše kao da ste se baš potrudili. 

Posna čokoladna torta 

Potrebno vam je za donji sloj

Za gornji sloj

  • 200 g tamne čokolade (70% kakaoa)
    100 ml ovsene pavlake za kuvanje
    50 g badema
Birajte čokoladu sa minimum 70% kakaoa Foto: Shutterstock

Priprema

 U biljno mleko sipati griz i zaslađivač, promešati i kuvati dok se ne zgusne. Dodati keks, mlevene bademe i kokosovo ulje, ugasiti vatru i sve dobro sjediniti. Čokoladu otopiti sa pavlakom za kuvanje, uz povremeno mešanje, dok se ne dobije glatka smesa. U otopljenu čokoladu dodati iseckane bademe i sjediniti. U kalup ravnomerno rasporediti prvo sloj sa keksom, a preko njega čokoladni sloj. Tortu ostaviti u frižideru najmanje četiri sata, a idealno preko noći, da se fil potpuno stegne. Po želji ukrasiti bademima i bobičastim voćem.

