Kako da napravite božićnu česnicu? Novčić za sreću, grančica za zdravlje, pasulj za duhovni mir
Toplica Tomašević iz Prijepolja na Božić ustaje rano ujutru i prvo zamesi česnicu. Evo kako je sami možete napraviti.
U česnicu uvek stavi novčić za sreću, grančicu badnjaka za dobro zdravlje, nekoliko zrna pšenice za zemaljska blaga i zrno pasulja za miran, duhovni život.
Za Toplicu i njenu porodicu pravljenje česnice je najlepši praznični ritual, kome se svi iznova raduju. Prava božićna radost.
– Čim osvane božićno jutro, ja počnem da pravim česnicu. Dok je spremam, razmišljam šta će ko da dobije pri lomljenju. Da bi svi ukućani bili zadovoljni u česnicu stavim novčić za sreću, grančicu badnjaka za dobro zdravlje, nekoliko zrna pšenice za zemaljska blaga i zrno pasulja za miran, duhovni život.
Najviše se raduje kada na red dođe ukrašavanje božićnog kolača.
– Ranije, dok su unuci bili mali, zajedno smo ukrašavali česnicu venčićem od cveća jer ono znači čistotu i lepotu. Svima nam je stalo da česnica bude lepa. To je za nas prava božićna radost.
Svi Topličini ukućani s nestrpljenjem očekuju momenat lomljenja česnice.
– Božićni praznici donose veliku radost u našu kuću.
Topličina česnica sa venčicem
Potrebno je:
- 500 g brašna,
- pola pakovanja sirovog kvasca
- kašika šećera
- pola kašike soli
- malo narendane kore pomorandže
- šaka suvog grožđa
- 250 ml mlake vode
- novčić
- grančica badnjaka
- nekoliko zrna pšenice i zrno pasulja
Priprema
U posudu stavite brašno, šećer, so, malo narendane pomorandžine kore i suvo grožđe. Zamesite sa 250 ml mlake vode u kojoj ste rastvorili kvasac. Ostavite da odstoji petnaestak minuta na toplom mestu, da testo krene. Onda testo blago premesite i stavite u posudu za pečenje. Dok testo narasta, pravite ukrase.
Stavite česnicu u rernu i pecite je na 250 stepeni. Kad poprimi zlatnožutu boju, smanjite temperaturu na 200 stepeni i pecite je još 40 minuta.
Šta valja raditi za Božić?
- Sve što vam je zadavalo muke tokom godine u božićno jutro trebalo bi raditi jer tada više neće predstavljati problem.
- Vodom u kojoj je opran sud za mešenje česnice zalivaju se voćke da bi bolje rodile ili se ona sipa u saksije sa cvećem da bi lepše cvetalo.
- Testo koje ostaje na rukama domaćice posle mešenja česnice ona stavlja na voćke koje su slabo rodile da bi naredne godine dale više ploda.
- Od konopca kojim je vezan naramak slame unet u kuću trebalo bi na Božić, ujutro, u dvorištu napraviti krug i u njega staviti kukuruz i pšenicu za kokoške. Veruje se da će one tokom cele godine jaja nositi na jednom mestu.
Izvor: zdravaiprava.com/zdravlje.kurir.rs
