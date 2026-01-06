Slušaj vest

Toplica Tomašević iz Prijepolja na Božić ustaje rano ujutru i prvo zamesi česnicu. Evo kako je sami možete napraviti.

U česnicu uvek stavi novčić za sreću, grančicu badnjaka za dobro zdravlje, nekoliko zrna pšenice za zemaljska blaga i zrno pasulja za miran, duhovni život.

Za Toplicu i njenu porodicu pravljenje česnice je najlepši praznični ritual, kome se svi iznova raduju. Prava božićna radost.

– Čim osvane božićno jutro, ja počnem da pravim česnicu. Dok je spremam, razmišljam šta će ko da dobije pri lomljenju. Da bi svi ukućani bili zadovoljni u česnicu stavim novčić za sreću, grančicu badnjaka za dobro zdravlje, nekoliko zrna pšenice za zemaljska blaga i zrno pasulja za miran, duhovni život.

Najviše se raduje kada na red dođe ukrašavanje božićnog kolača.

– Ranije, dok su unuci bili mali, zajedno smo ukrašavali česnicu venčićem od cveća jer ono znači čistotu i lepotu. Svima nam je stalo da česnica bude lepa. To je za nas prava božićna radost.

Svi Topličini ukućani s nestrpljenjem očekuju momenat lomljenja česnice.

– Božićni praznici donose veliku radost u našu kuću.

božićna česnica, suvo voće, sveća u žitu - kolaž fotografija
U česnicu se stavlja novčić za sreću, grančicu badnjaka za dobro zdravlje Foto: Serbia Dejan82/Shutterstock

Topličina česnica sa venčicem

Potrebno je:

  • 500 g brašna,
  • pola pakovanja sirovog kvasca
  • kašika šećera
  • pola kašike soli
  • malo narendane kore pomorandže
  • šaka suvog grožđa
  • 250 ml mlake vode
  • novčić
  • grančica badnjaka
  • nekoliko zrna pšenice i zrno pasulja

Priprema

U posudu stavite brašno, šećer, so, malo narendane pomorandžine kore i suvo grožđe. Zamesite sa 250 ml mlake vode u kojoj ste rastvorili kvasac. Ostavite da odstoji petnaestak minuta na toplom mestu, da testo krene. Onda testo blago premesite i stavite u posudu za pečenje. Dok testo narasta, pravite ukrase.

Stavite česnicu u rernu i pecite je na 250 stepeni. Kad poprimi zlatnožutu boju, smanjite temperaturu na 200 stepeni i pecite je još 40 minuta.

božićna česnica
Česnicu pecite u rerni na 200 stepeni oko 40 minuta Foto: Pearl PhotoPix/Shutterstock

Šta valja raditi za Božić? 

  • Sve što vam je zadavalo muke tokom godine u božićno jutro trebalo bi raditi jer tada više neće predstavljati problem.
  • Vodom u kojoj je opran sud za mešenje česnice zalivaju se voćke da bi bolje rodile ili se ona sipa u saksije sa cvećem da bi lepše cvetalo.
  • Testo koje ostaje na rukama domaćice posle mešenja česnice ona stavlja na voćke koje su slabo rodile da bi naredne godine dale više ploda.
  • Od konopca kojim je vezan naramak slame unet u kuću trebalo bi na Božić, ujutro, u dvorištu napraviti krug i u njega staviti kukuruz i pšenicu za kokoške. Veruje se da će one tokom cele godine jaja nositi na jednom mestu.

