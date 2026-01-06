Kako se pravilno mesi božićna česnica?

Toplica Tomašević iz Prijepolja na Božić ustaje rano ujutru i prvo zamesi česnicu. Evo kako je sami možete napraviti.

U česnicu uvek stavi novčić za sreću, grančicu badnjaka za dobro zdravlje, nekoliko zrna pšenice za zemaljska blaga i zrno pasulja za miran, duhovni život.

Za Toplicu i njenu porodicu pravljenje česnice je najlepši praznični ritual, kome se svi iznova raduju. Prava božićna radost.

– Čim osvane božićno jutro, ja počnem da pravim česnicu. Dok je spremam, razmišljam šta će ko da dobije pri lomljenju. Da bi svi ukućani bili zadovoljni u česnicu stavim novčić za sreću, grančicu badnjaka za dobro zdravlje, nekoliko zrna pšenice za zemaljska blaga i zrno pasulja za miran, duhovni život.

Najviše se raduje kada na red dođe ukrašavanje božićnog kolača.

– Ranije, dok su unuci bili mali, zajedno smo ukrašavali česnicu venčićem od cveća jer ono znači čistotu i lepotu. Svima nam je stalo da česnica bude lepa. To je za nas prava božićna radost.

Svi Topličini ukućani s nestrpljenjem očekuju momenat lomljenja česnice.

– Božićni praznici donose veliku radost u našu kuću.

U česnicu se stavlja novčić za sreću, grančicu badnjaka za dobro zdravlje Foto: Serbia Dejan82/Shutterstock

Topličina česnica sa venčicem

Potrebno je:

500 g brašna,

pola pakovanja sirovog kvasca

kašika šećera

pola kašike soli

malo narendane kore pomorandže

šaka suvog grožđa

250 ml mlake vode

novčić

grančica badnjaka

nekoliko zrna pšenice i zrno pasulja

Priprema

U posudu stavite brašno, šećer, so, malo narendane pomorandžine kore i suvo grožđe. Zamesite sa 250 ml mlake vode u kojoj ste rastvorili kvasac. Ostavite da odstoji petnaestak minuta na toplom mestu, da testo krene. Onda testo blago premesite i stavite u posudu za pečenje. Dok testo narasta, pravite ukrase.

Stavite česnicu u rernu i pecite je na 250 stepeni. Kad poprimi zlatnožutu boju, smanjite temperaturu na 200 stepeni i pecite je još 40 minuta.

Česnicu pecite u rerni na 200 stepeni oko 40 minuta Foto: Pearl PhotoPix/Shutterstock

Šta valja raditi za Božić? Sve što vam je zadavalo muke tokom godine u božićno jutro trebalo bi raditi jer tada više neće predstavljati problem.

Vodom u kojoj je opran sud za mešenje česnice zalivaju se voćke da bi bolje rodile ili se ona sipa u saksije sa cvećem da bi lepše cvetalo.

Testo koje ostaje na rukama domaćice posle mešenja česnice ona stavlja na voćke koje su slabo rodile da bi naredne godine dale više ploda.

Od konopca kojim je vezan naramak slame unet u kuću trebalo bi na Božić, ujutro, u dvorištu napraviti krug i u njega staviti kukuruz i pšenicu za kokoške. Veruje se da će one tokom cele godine jaja nositi na jednom mestu.