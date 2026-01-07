Da li ste znali?

Da li ste znali?

Suvo voće je hranljiv, ukusan i praktičan način da podržite imunitet, varenje i zdravlje kostiju.

Slušaj vest

Voće je suštinski deo zdrave ishrane, ali ne mora uvek biti sveže da bi bilo korisno. Najbolje sušeno voće nudi koncentrisane hranljive materije, bogato je antioksidansima i vlaknima, a praktično je, ukusno i dugotrajno.

Nutricionisti preporučuju sledeće vrste sušenog voća kao najvrednije za zdravlje, uz predloge kako da ih koristite u svakodnevnoj ishrani.

Najbolje sušeno voće za zdravlje Sušene jagode

Sušene jagode nisu najčešći izbor, ali su izuzetno bogate vitaminom C i antioksidansima, koji jačaju imunitet. Njihova osvežavajuća slatkoća i blaga kiselost se dobro slažu sa različitim jelima.

Kako se koristi:

Dodati u zelene i pileće salate

Pomešati sa granolom, ovsene kaše ili kolačiće

Izblendati u smuti ili jogurt Suve šljive

Suve šljive imaju više antioksidanata od borovnica i odličan su izvor vlakana i vitamina K, što ih čini korisnim za varenje i zdravlje kostiju.

Kako se koristi:

Kao zasitna užina

U sosovima

U slanim jelima poput piletine sa maslinama

Suve šljive su tradicionalno sredstvo protiv zatvora Foto: Shutterstock

Urme

Urme su prirodno veoma slatke, bogate vlaknima i antioksidansima i imaju antiinflamatorna svojstva. Često se koriste kao zdrav zaslađivač.

Kako se koristi:

Umotano u tamnu čokoladu

U kombinaciji sa medom

Kao zaslađivač za smutije, kolače i energetske pločice

U glavnim jelima sa citrusnim voćem i piletinom Suvo grožđe

Suvo grožđe, iako malo, ima izuzetno bogat nutritivni sastav. Sadrži vlakna, gvožđe, magnezijum i antioksidanse, što ga čini odličnim dodatkom ishrani za zdravlje srca i varenje.

Kako se koristi:

U klasičnim pecivima: ovseni keksići, mafini, hleb

Kao dodatak salatama

U kombinaciji tamnih i belih grožđica u voćnim pitama Sušene kajsije

Kajsije su bogate beta-karotenom, koji se u telu pretvara u vitamin A – važan za vid i imuni sistem. Takođe sadrže mnogo vlakana i antioksidanata.

Suve kajsije su bogate beta-karotenom, vlaknima i antioksidansima, podržavaju imunitet, vid i zdravo varenje Foto: Shutterstock

Kako se koristi:

U zdravim grickalicama sa orasima i semenkama

Kao dodatak u banana hlebu i kolačima

U salatama od rukole ili kelja