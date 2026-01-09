Sok od cvekle je bogat nitratima, koje telo pretvara u azot-oksid – gas koji pomaže u opuštanju i širenju krvnih sudova

Pijenje soka od cvekle pre treninga takođe može pomoći vašem krvnom pritisku nakon fizičke aktivnosti. I ono što je najvažnije - ako uzimate lekove za krvni pritisak, obavezno se posavetujte sa lekarom o tome da li je bezbedno piti sok od cvekle i, ako jeste, kada.

Kada je najbolje piti sok od cvekle?

Rano u toku dana

Efekti soka od cvekle na snižavanje krvnog pritiska mogu trajati veći deo dana. Zbog toga je ispijanje čaše ujutru ili rano popodne najkorisnije za održavanje stabilnog krvnog pritiska tokom svakodnevnih aktivnosti. Istraživanja pokazuju da efekat može trajati do oko 10 sati, a u nekim slučajevima i do 24 sata. Zbog toga neki stručnjaci preporučuju dnevnu dozu za doslednu podršku krvnom pritisku.

Važno je napomenuti da ne pokazuje svaka studija značajnu korist, a promene mogu biti manje kod žena ili kod osoba sa nižim početnim krvnim pritiskom.

Posle vežbanja

Jedna studija iz 2024. godine ispitivala je fizički neaktivne žene u postmenopauzi sa visokim krvnim pritiskom koje su pile sok od cvekle pre umerenog treninga na traci za trčanje. Nakon pijenja soka, njihov sistolni (gornji nivo) krvni pritisak opao je za oko 9 poena tokom oporavka.

Studija je takođe pokazala poboljšanu funkciju krvnih sudova nakon vežbanja, što može pomoći protoku krvi i dodatno smanjiti krvni pritisak. Iako je studija bila malog obima, sugeriše da sok od cvekle može dati dodatni podsticaj tokom vežbanja kod nekih žena.

Redovno konzumiranje soka od cvekle može doprineti održavanju zdravlja srca dugoročno. Foto: Shutterstock

Oprez ako uzimate lekove za krvni pritisak Redovno konzumiranje soka od cvekle može dodatno smanjiti krvni pritisak, što može pojačati efekat lekova na recept. Kod nekih osoba, ova kombinacija može dovesti do preniskog krvnog pritiska. Posebno je važno za one koji uzimaju više lekova za regulaciju krvnog pritiska. Razgovarajte sa lekarom o tome da li sok od cvekle može biti koristan i kada je najbolje vreme za konzumaciju.

Koliko brzo sok od cvekle deluje?

Sok od cvekle može početi da deluje brzo, ali vreme varira od osobe do osobe.U istraživanjima, najveći pad krvnog pritiska se desio oko 2–3 sata nakon konzumacije. Neka istraživanja su pokazala manji početni pad u roku od 30–60 minuta, ali efekat je često nestajao kasnije tokom dana.

Kako sok od cvekle snižava krvni pritisak?

Sok od cvekle je bogat nitratima, koje telo pretvara u azot-oksid – gas koji pomaže u opuštanju i širenju krvnih sudova. Širenje krvnih sudova poboljšava protok krvi i može smanjiti krvni pritisak. Redovno konzumiranje može doprineti održavanju zdravlja srca dugoročno.

Ako lekar odobri, pijte istu količinu soka od cvekle u isto vreme svaki dan, najbolje ujutru ili rano popodne Foto: Shutterstock

Preporučeni koraci

Ako želite da pijete sok od cvekle radi snižavanja krvnog pritiska:

Posavetujte se sa lekarom – posebno ako uzimate lekove za krvni pritisak.

Počnite sa malim dozama – ako lekar odobri, pijte istu količinu u isto vreme svaki dan, najbolje ujutru ili rano popodne.

Pratite krvni pritisak kod kuće – redovno merite i obratite pažnju na simptome poput vrtoglavice ili konfuzije.