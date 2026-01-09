Holesterol iz jaja ne podiže značajno „loš“ LDL, a zasićene masti iz drugih namirnica imaju veći uticaj

Slušaj vest

Mnogi ljudi misle da svakodnevni unos jaja može da ih izloži riziku od visokog holesterola. Međutim, nova studija je otkrila da ovaj način razmišljanja možda nije sasvim tačan.

U stvari, moglo bi imati suprotan efekat. Stručnjaci sa Harvardskog zdravstvenog centra kažu: „Jaja možda ne doprinose visokom nivou LDL („lošeg“) holesterola kao što se ranije mislilo, prema studiji objavljenoj u izdanju časopisa „The American Journal of Clinical Nutrition“ iz jula 2025. godine. Umesto toga, količina zasićenih masti u ishrani je veća zdravstvena briga.“

Rizik od visokog holesterola krije se u drugim namirnicama

Kao deo istraživanja, 48 odraslih osoba sa visokim nivoom LDL-a je rotiralo kroz tri različite petonedeljne dijete:

Dijeta A: Visok holesterol / Nizak sadržaj zasićenih masti (uključujući 2 jaja dnevno)

Visok holesterol / Nizak sadržaj zasićenih masti (uključujući 2 jaja dnevno) Dijeta B: Nizak holesterol / Visok sadržaj zasićenih masti (bez jaja)

Nizak holesterol / Visok sadržaj zasićenih masti (bez jaja) Dijeta C: Visok holesterol / Visok sadržaj zasićenih masti (uključujući 1 jaje dnevno)

U svim grupama, povećanje „lošeg“ holesterola bilo je značajno povezano sa unosom zasićenih masti, a ne sa holesterolom iz jaja. Učesnici koji su jeli dva jaja dnevno zapravo su videli smanjenje nivoa LDL-a, pod uslovom da je ostatak njihove ishrane bio siromašan zasićenim mastima.

Studija je istakla da se masti koje povećavaju LDL prvenstveno nalaze u hrani kao što su govedina, jagnjetina, svinjetina i prerađeno meso. Takođe se navodi da se nalaze u puteru, siru i sladoledu, kao i u palminom ulju.

Studija ističe da „kardiovaskularne bolesti (KVB) ostaju vodeći uzrok smrti. Iako je holesterol iz jaja bio u fokusu dijetetskih smernica, nedavni dokazi ukazuju na to da zasićene masti imaju veći uticaj na LDL holesterol.

Studija je istakla da se masti koje povećavaju LDL prvenstveno nalaze u hrani kao što su govedina, jagnjetina, svinjetina i prerađeno meso Foto: Shutterstock

Jaja donose kardioprotektivni efekat na zdravlje

Jaja su jedinstven izvor hrane bogat holesterolom, ali siromašan zasićenim mastima. Suprotno tradicionalnim stavovima, nekoliko opservacionih studija i randomizovanih kontrolisanih ispitivanja je izvestilo da konzumiranje jaja ne utiče negativno na lipide u krvi niti povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti.“

U stvari, neke studije sugerišu da jaja mogu imati potencijalne kardioprotektivne efekte, verovatno poboljšanjem HDL holesterola ili zbog visokog sadržaja holina, što može imati blagotvorne efekte na metabolizam lipida.

Istraživači navode da, iako „žumance sadrži lutein i zeaksantin u relativno niskim koncentracijama u poređenju sa drugim izvorima hrane kao što je zeleno lisnato povrće, lutein i zeaksantin u žumancetu su visoko biodostupni zbog toga što su ugrađeni u lipidnu matricu žumanceta.“

Zeaksantin pomaže u zaštiti očiju od štetne svetlosti i može poboljšati vid, dok je lutein jedan od dva glavna karotenoida koji se nalaze u ljudskom oku i smatra se da funkcioniše kao svetlosni filter, štiteći očnu tkivu od oštećenja od sunčeve svetlosti.

„Ova jedinjenja mogu preći krvno-moždanu barijeru, potencijalno menjajući neuronske funkcije i povećavajući fizičku aktivnost, što takođe može doprineti povećanju HDL holesterola.“

U proseku, prema zdravstvenom sistemu klinike Mejo, jedno jaje sadrži:

75 kalorija

5 grama masti

6 grama proteina

0 ugljenih hidrata

67 miligrama kalijuma

70 miligrama natrijuma

210 miligrama holesterola

Jedno jaje sadrži 210 miligrama holesterola i 5 grama masti Foto: Shutterstock

Jaja su takođe odličan izvor vitamina A, D i B12, kao i holina, hranljive materije neophodne u mnogim metaboličkim koracima.