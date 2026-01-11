Čili kon karne na zdraviji način: Aromatična ideja za ručak prema receptu nutricioniste
Ako volite pikantna jela na kašiku, a pritom želite obrok koji greje, zasitan je i lepo se uklapa u uravnoteženu ishranu, ovaj čili kon karne nutricionistkinje Tijane Mladenović biće pun pogodak. Iako je inspirisan originalnim meksičkim receptom, ova verzija je prilagođena tako da sadrži više povrća, manje masnoće i kvalitetan izvor proteina iz junećeg mesa i pasulja. Priprema je jednostavna, a ukusi su bogati, tako da će čili obožavati i ostatak porodice.
Čili kon karne
Potrebno vam je
Priprema
Sitno iseckati i na maslinovom ulju izdinstati crni luk dok ne postane staklast. Dodati praziluk iseckan na kolutove, dodati i usitnjeni beli luk. Zatim dodati mleveno juneće meso.
Kada se meso termički obradi dodati papriku i paradajz iseckane na kockice kao i paradajz sok ili paradajz pelat. U tiganj dodati crveni pasulj iz konzerve (obavezno ocediti od vode i dobro isprati).
Dodati začine po ukusu pa sve dinstati 45 minuta. Na kraju dekorisati iseckanim peršunom, može da se služi kao jelo za sebe ili uz prilog po izboru, najbolje pirinač.
Izvor: Ltmfitt.com/Zdravlje.kurir.rs