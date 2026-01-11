Ova verzija je prilagođena tako da sadrži više povrća, manje masnoće i kvalitetan izvor proteina

Ako volite pikantna jela na kašiku, a pritom želite obrok koji greje, zasitan je i lepo se uklapa u uravnoteženu ishranu, ovaj čili kon karne nutricionistkinje Tijane Mladenović biće pun pogodak. Iako je inspirisan originalnim meksičkim receptom, ova verzija je prilagođena tako da sadrži više povrća, manje masnoće i kvalitetan izvor proteina iz junećeg mesa i pasulja. Priprema je jednostavna, a ukusi su bogati, tako da će čili obožavati i ostatak porodice.

Čili kon karne

Potrebno vam je

400 g junećeg mlevenog mesa

glavica crnog luka

praziluk

3,4 čena belog luka

paprika

paradajz

200 ml paradajz soka ili paradajz pelata

200 g crvenog pasulja (iz konzerve)

1 sk maslinovog ulja

1/4 veze peršuna

začini: ljuta ili blaga mlevena paprika, so, biber, čili po ukusu

Čili dodajte po ukusu ili preskočite ako ga pripremate za decu Foto: Shutterstock

Priprema

Sitno iseckati i na maslinovom ulju izdinstati crni luk dok ne postane staklast. Dodati praziluk iseckan na kolutove, dodati i usitnjeni beli luk. Zatim dodati mleveno juneće meso.

Kada se meso termički obradi dodati papriku i paradajz iseckane na kockice kao i paradajz sok ili paradajz pelat. U tiganj dodati crveni pasulj iz konzerve (obavezno ocediti od vode i dobro isprati).