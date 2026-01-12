Slušaj vest

- Batat je zaista fantastična namirnica jer je vrlo ukusan, brzo zasiti, a istovremeno ima nizak glikemijski indeks i pogodan je i za ishranu osoba sa dijabetesom. U današnjem receptu pomešala sam ga sa rukolom, pekan orasima i biljnom fetom, te prelila dresingom od meda i limuna - rekla je Tatjana Popović, nutricionista na svom blogu.

Evo kako da napravite ovu moćnu salatu

Potrebno je za batat:

  • 600-700 g batata, oguljenog i iseckanog na kolutove (veće kolutove presecite na polumesece)
  • ½ kašike maslinovog ulja
  • so i biber po ukusu

Potrebno je za salatu:

Potrebno je za preliv:

  • 1 kašika organskog meda
  • 1 kašika ekstradevičanskog maslinovog ulja
  • 1 kašika svežeg soka od limuna
  • ½ kašičice dižon senfa
  • so i biber po ukusu
shutterstock_2569658469.jpg
Batat je hranljiva namirnica sa niskim glikemijskim indeksom koja pomaže u održavanju stabilnog nivoa šećera u krvi Foto: Shutterstock

Priprema

  • Zagrejte rernu na 180 °C.
  • U posudu stavite batat, koji ste prethodno iseckali na kolutove, te ga prelijte maslinovim uljem i dodajte so i biber po ukusu. Poslažite ga u tepsiju i pecite 20 minuta.
  • Zatim ga okrenite i pecite dodatnih 10 minuta ili dok ne poprimi zlatnu boju.
  • U međuvremenu stavite sve sastojke za preliv u šolju, te ih promešajte kako bi se sjedinili.
  • Propržite pekan orahe bez ulja na tiganju oko 3 minuta na srednje jakog temperaturi.
  • Da biste dobili salatu, pomešajte batat, rukolu, biljni sir, pekan orahe, te sve prelijte dobijenim dresingom.

Poslužite i uživajte.

Vreme pripreme: 40 min.
Količina: 3-4 porcije

Zdravstveni koristi batata

  • Bogat antioksidansima - Batat, posebno narančasti i ljubičasti, sadrži beta-karoten i antocijanine koji pomažu u borbi protiv slobodnih radikala i smanjuju upale.
  • Podržava zdravlje vida - Visok udio beta-karotena (koji se u tijelu pretvara u vitamin A) važan je za dobar vid, posebno noćni vid, te zdravlje očiju.
  • Poboljšava probavu - Sadrži puno prehrambenih vlakana koja potiču zdravu probavu, sprječavaju zatvor i hrane dobre crijevne bakterije.
  • Stabilizira razinu šećera u krvi - Unatoč prirodnoj slatkoći, batat ima niži glikemijski indeks od običnog krumpira i pomaže u održavanju stabilne razine glukoze u krvi.
  • Jača imunitetVitamini A, C i B6 u batatu doprinose jačem imunološkom sustavu i boljoj otpornosti na infekcije.

Izvor: totallywellness.rs/Zdravlje.Kurir.rs

