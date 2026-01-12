- Batat je zaista fantastična namirnica jer je vrlo ukusan, brzo zasiti, a istovremeno ima nizak glikemijski indeks i pogodan je i za ishranu osoba sa dijabetesom. U današnjem receptu pomešala sam ga sa rukolom, pekan orasima i biljnom fetom, te prelila dresingom od meda i limuna - rekla je Tatjana Popović, nutricionista na svom blogu.