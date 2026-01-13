Umesto jako prerađenih alternativa mesu, potrošači se okreću jednostavnim, integralnim biljnim sastojcima koji su hranljivi i prirodniji

U 2026. godini, ishrana postaje sve više namerna i fokusirana na funkciju nego ikada ranije. Potrošači daju prioritet dugoročnom zdravlju, varenju, mentalnom blagostanju i metaboličkoj podršci. Džejmi Miler, nutricionistkinja iz Vilidža, deli ključne trendove u ishrani koji definišu godinu koja je pred nama.

Zdravlje creva i vlakna preuzimaju vođstvo

Mnogi stručnjaci predviđaju da bi vlakna mogla da svrgnu proteine sa mesta najtraženijeg hranljivog sastojka, jer pojedinci prepoznaju način na koji ona utiču na sitost, ravnotežu šećera u krvi i zdravlje creva.

Ova promena je podstakla rastuća tržišta za prebiotike, probiotike, sinbiotike i druge proizvode koji podržavaju mikrobiom. Potrošači sada zdravlje varenja vide kao osnovu opšteg blagostanja – što utiče na imunitet, raspoloženje, metabolizam i nivo energije.

Očekujte porast:

* Žitarice, grickalice i hlebovi sa visokim sadržajem vlakana

* Koren cikorije i druga prebiotska vlakna dodana u napitke

* Kontinuirani porast fermentisane hrane poput alternativa jogurtu, kefira, kimčija i kiselog kupusa

Ishrana biljnog porekla se razvija

Ishrana na bazi biljaka se razvija. Umesto jako prerađenih alternativa mesu, potrošači se okreću jednostavnim, integralnim biljnim sastojcima koji su hranljivi i prirodniji. Hrana poput sočiva, leblebija, tempeha i graška ima prednost u odnosu na ultra-prerađene zamene koje sadrže sastojke niskog kvaliteta i ulja koja izazivaju upale. Ova evolucija odražava želju za održivijim izborom hrane, ali i prioritet u kvalitetu sastojaka.

Hrana poput sočiva, leblebija, tempeha i graška ima prednost u odnosu na ultra-prerađene zamene koje sadrže sastojke niskog kvaliteta i ulja koja izazivaju upale Foto: Shutterstock

Funkcionalna hrana i pića nastavljaju da rastu

U 2026. godini, pojedinci traže hranu koja će im omogućiti više. Funkcionalna hrana i pića – ona dizajnirana sa specifičnim zdravstvenim prednostima – jedno su od najbrže rastućih područja u ishrani.

Popularne oblasti fokusa uključuju:

* Podrška imunitetu

* Kognitivno i zdravlje mozga

* Energija i fokus

* Hidratacija sa dodatnim prednostima

Očekujte da će tržište biti ispunjeno napicima sa svrhom (hidratacija plus elektroliti, adaptogeni ili vlakna), fermentisanim napicima i grickalicama obogaćenim biljnim sastojcima, antioksidansima i bioaktivnim jedinjenjima.

Ishrana uma i tela zauzima centralno mesto

Veza između hrane, raspoloženja i mentalnog zdravlja dobija sve veću pažnju. U 2026. godini, ishrana koja podržava zdravlje mozga, otpornost na stres i emocionalno blagostanje biće u glavnom fokusu, dok će negativan uticaj nekvalitetne ishrane i mentalnog zdravlja biti bolje prepoznat.

Ključni sastojci koji pokreću ovaj trend uključuju:

* Magnezijum

* Adaptogeni kao što su ašvaganda i rodiola

* Omega 3 masne kiseline

* Hrana koja podstiče smirujuću energiju, fokus i kognitivno blagostanje postaje suštinski deo holističkih zdravstvenih rutina.

U 2026. godini, ishrana koja podržava zdravlje mozga, otpornost na stres i emocionalno blagostanje biće u glavnom fokusu Foto: Shutterstock

Era GLP-1 menja izbor hrane

Porast upotrebe lekova za mršavljenje sa GLP-1 utiče na to kako ljudi jedu – i kako se hrana razvija. Kako se apetit i veličina porcija menjaju, raste potražnja za obrocima bogatim hranljivim materijama, proteinima i vlaknima koji pružaju maksimalnu hranljivost u manjim količinama.

Restorani i prehrambeni brendovi se prilagođavaju nudeći:

* Manje, namernije porcije

* Opcije menija sa visokim sadržajem proteina i vlakana

* Lako svarljive, uravnotežene obroke