Kakao je prirodna superhrana bogata antioksidansima koja štiti srce i mozak, popravlja raspoloženje i daje energiju kada se koristi u svom čistom, gorkom obliku

Činjenica je da je skoro sva hrana u kojoj uživate, od slatkiša i sladoleda do pomfrita, brze hrane i alkoholnih pića, štetna po naše zdravlje na duži rok.

Međutim, postoji jedan izuzetak koji potvrđuje pravilo: kakao.

Ukusan je i koristan za vaše zdravlje. Nije bez razloga ovaj začin u prahu postao protagonista brojnih objava influensera o hrani, koji ga dodaju „kašičicom“ u smutije i druga zdrava pića. Pored očigledne činjenice da je zadovoljstvo za nepce, on je takođe prava superhrana sa antioksidativnim i antiinflamatornim dejstvom.

To je jedna od namirnica koja je zdrava za mozak, srce, kožu i raspoloženje, pa čak može pomoći i kod mršavljenja. Ali samo ako je u pitanju čisti, gorki kakao, jer nisu sve mešavine kakao praha koje se mogu naći u prodaji iste.

Naime, mnoge od ovih mešavina sadrže zaslađivače i aditive, pa je veoma važno da, ako zaista želite da učinite nešto dobro za svoje zdravlje, birate samo čisti, gorki kakao, što manje obrađen, a po mogućnosti „sirov“, tj. obrađen na niskim temperaturama, jer tada zadržava sve svoje nutritivne prednosti.

Samo 100% čisto

Poreklom je iz ekvatorijalne zone Centralne i Južne Amerike, a dobija se od malog, zimzelenog drveta iz porodice slezova, čiji je naučni naziv Theobroma cacao. Kakao koji svi poznajete dobija se iz semena ploda kakaoa, čija se pulpa danas koristi za pravljenje sokova, sladoleda i sorbeta.

Kakao prah se dobija mlevenjem prženih zrna kakaoa nakon uklanjanja većine kakao putera i bogat je hranljivim materijama Foto: Shutterstock

Kakao prah se dobija od prženog semena, odnosno zrna ploda kakaoa, iz kojih se hidrauličnim presovanjem uklanja većina kakao putera, a preostala suva masa se melje u fini prah koji je gorkog ukusa i bogat hranljivim materijama.

Čitav proces obuhvata fermentaciju zrna, sušenje, prženje, mlevenje i presovanje, i tako se dobija 100% čisti kakao prah. Ovaj fini prah je prava superhrana, bogata vitaminima poput onih iz grupe B, mineralima poput kalcijuma, bakra, magnezijuma, fosfora, kalijuma i cinka, i moćnim antioksidansima koji štite ćelije tela od oksidativnog stresa.

Kakao je jedan od najboljih izvora polifenola, posebno flavanola, koji smanjuju upale i poboljšavaju protok krvi, što je izuzetno važno za zdravlje srca.

Moćni efekti

Zahvaljujući visokom sadržaju flavonoida, kakao prah može pomoći u snižavanju krvnog pritiska. Pored toga, flavanoli iz kakaa poboljšavaju protok krvi u koži i time povećavaju hidrataciju kože i štite je od UV zraka.

Poboljšanjem cirkulacije, kakao čini krv razređenijom i fluidnijom, što može pomoći u sprečavanju srčanih i moždanih udara. Konzumiranje čistog kakaa u odgovarajućim dozama može čak smanjiti nivo LDL-a ili lošeg holesterola. I opet, zahvaljujući obilju polifenola, kakao poboljšava protok krvi u mozgu, čime se poboljšavaju kognitivne funkcije i mogao bi pomoći u sprečavanju neurodegenerativnih bolesti poput Alchajmerove bolesti.

Poboljšanjem cirkulacije, kakao čini krv razređenijom i fluidnijom, što može pomoći u sprečavanju srčanih i moždanih udara Foto: Profimedia

Kao da to nije dovoljno, kakao takođe sadrži hemijska jedinjenja poput feniletilamina, koji je povezan sa proizvodnjom endorfina u mozgu, i triptofana, koji je prekursor serotonina. Drugim rečima, kakao poboljšava raspoloženje i ublažava simptome blage depresije i daje osećaj smirenosti i zadovoljstva.

Treba napomenuti i da sadrži antiastmatična jedinjenja teobromin i teofilin, zahvaljujući kojima može ublažiti astmu.

Da li pomaže kod gubitka težine?

Ako se konzumira kakao dobrog kvaliteta, u obliku nezaslađenog praha ili u obliku gorke čokolade sa najmanje 70 procenata kakaa, i u malim dozama, kakao bi čak mogao da pomogne i kod gubitka težine jer pruža osećaj sitosti. Studija objavljena u Nacionalnoj medicinskoj biblioteci povezuje konzumiranje crne čokolade sa nižim indeksom telesne mase.

Na šta treba obratiti pažnju

Kakao sadrži stimulanse poput kofeina i teobromina, pa ga treba izbegavati uveče, pre spavanja, a trebalo bi ga izbegavati i ljudi koji pate od tahikardije. Naravno, kao i svi koji su alergični na njega ili na bilo koje od jedinjenja prisutnih u njemu, poput teobromina.

Mnogo ili malo kalorija

100 grama kakao praha sadrži 350 kalorija. Međutim, pošto se ne konzumira u velikim količinama, nije visokokalorična hrana. Važno je da kalorije potiču prvenstveno iz dobrih, nezasićenih masti i proteina, što kakao čini zdravom hranom koja se može slobodno jesti u umerenim količinama.

Kakao je bogat izvor antioksidanata i flavanola koji povoljno utiču na zdravlje srca i usporavaju procese starenja Foto: Shutterstock

Preporučena dnevna doza je oko 20 grama dnevno.

Kakao ili čokolada?

Neki možda misle da nije bitno da li konzumiraju kakao kao prah ili u čokoladi, ali je veoma važno biti svestan razlike. Kakao dolazi, kao što smo rekli, od semena kakao drveta, koje se suši, presuje i melje. To je hrana koja je korisna za zdravlje u svom čistom, „sirovom“ obliku, bez dodatka šećera i raznih aditiva.

Čokolada je, s druge strane, proizvod dobijen industrijskom preradom različitih sastojaka, uključujući kakao, šećer i mleko u prahu. Takozvana čokolada za kuvanje sadrži najveći procenat kakaa (koji može ići i do 99 procenata), dok mlečna čokolada sadrži manje kakaa (oko 25 procenata) i više šećera, a da ne pominjemo belu čokoladu koja uopšte ne sadrži kakao, već samo kakao puter, mleko i šećere.

Kako uključiti kakao u ishranu

Kakao je zapravo veoma svestran sastojak koji se može koristiti u raznim desertima, grickalicama, doručcima, kao i toplim i hladnim napicima. Na primer, pokušajte da ga pomešate sa svojim običnim mlekom za ukusnu toplu čokoladu ili dodajte kašičicu u svoj banana frape ili jutarnji proteinski smuti za dodatnu dozu antioksidanata koji su dobri za vašu kožu.

Kakao je zapravo veoma svestran sastojak koji se može koristiti u raznim desertima, grickalicama, doručcima, kao i toplim i hladnim napicima Foto: Shutterstock

Možete ga posuti po voćnoj salati, pomešati sa puterom od kikirikija ili badema, dodati ga u jutarnju ovsenu kašu, dodati ga u bilo koji kolač, koristiti ga kao fil za palačinke ili čak dodati u testo za palačinke. Dodajte ga u pudinge, kolače i pite... šta god vam padne na pamet. Biće boljeg ukusa i zdravije.