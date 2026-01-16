Trampova ishrana šokirala američkog ministra zdravlja: Puni se otrovom, ne znam kako je živ
Navike u ishrani američkog predsednika Donalda Trampa godinama su predmet radoznalosti, ali su ovih dana ponovo dospele u fokus zbog otvorenog komentara iz vrha američkog zdravstvenog sistema. U razgovoru za jedan potkast američki ministar zdravlja Robert F. Kenedi mlađi rekao je da Trampov jelovnik smatra "veoma nezdravim" i "potpuno nepromišljenim".
Tramp nikada nije krio da obožava brzu hranu, ali ministrova izjava podstakla je novu raspravu o dugoročnim posledicama načina ishrane koja obiluje solju, zasićenim mastima i ultra-prerađenim proizvodima, naročito kada je reč o čoveku koji ulazi u devetu deceniju života, a i dalje deluje vitalno.
Puni se otrovom, ali ima izdržljivost bogova
Kenedi je opisao kako izgleda deliti obrok sa Trampom tokom putovanja i zašto ga njegova fizička izdržljivost i dalje iznenađuje.
- Zanimljivo je to što predsednik jede stvarno lošu hranu: burgere iz čuvenog lanca brze hrane, zatim razne slatkiše i dijetalna kola pića. Pije ova pića u svako doba dana. Ako putujete s njim, imate utisak da se stalno puni otrovom - rekao je Kenedi.
Dodao je i da Tramp ima „izdržljivost bogova“, uz komentar: „Ne znam kako je živ, ali jeste.“ Prema njegovim rečima, Tramp se u Beloj kući ili u svom imanju na Floridi (Mar-a-Lago) hrani znatno bolje, ali mu se ishrana na putovanjima ozbiljno pogoršava, jer više veruje „velikim korporacijama“ nego nepoznatoj hrani.
Opis koji daje ministar poklapa se sa ranijim medijskim izveštajima da se Trampova ishrana čini kao priručnik ultra-prerađene američke hrane.
Šta najčešće bira
- Brza hrana: Najpoznatiji lanac brze hrane je, prema Kenediju, najčešći izbor zbog „pouzdanog kvaliteta i higijene“.
- Slatkiši: Slatkiši su redovan deo njegovih obroka, često uz samo jelo.
- Dijetalna kola pića: Tramp ih pije „neprestano“. Iako bez šećera, stručnjaci upozoravaju na uticaj veštačkih zaslađivača i kofeina na zdravlje srca.
Zdravstveni rizici ovakvog načina ishrane
Iako se Tramp na prvi pogled dobro nosi sa svojom rutinom, savremena istraživanja upozoravaju na posledice dugoročnog unosa ultra-prerađene hrane. Studija objavljena u JAMA Neurology pokazala je da ovakav način ishrane može da ubrza kognitivno propadanje za oko 28 odsto. Razlog leži u nedostatku pravih nutrijenata i prisustvu industrijskih aditiva, koji podstiču neuroinflamaciju.
Takva hrana utiče i na druge organe; povećava rizik od gojaznosti, insulinske rezistencije i tipa 2 dijabetesa, a visoke količine soli, zasićenih masti i aditiva opterećuju srce i krvne sudove.
Izvor: Onlymyhealth.com/Zdravlje.kurir.rs