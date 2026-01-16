Slušaj vest

Navike u ishrani američkog predsednika Donalda Trampa godinama su predmet radoznalosti, ali su ovih dana ponovo dospele u fokus zbog otvorenog komentara iz vrha američkog zdravstvenog sistema. U razgovoru za jedan potkast američki ministar zdravlja Robert F. Kenedi mlađi rekao je da Trampov jelovnik smatra "veoma nezdravim" i "potpuno nepromišljenim".

Tramp nikada nije krio da obožava brzu hranu, ali ministrova izjava podstakla je novu raspravu o dugoročnim posledicama načina ishrane koja obiluje solju, zasićenim mastima i ultra-prerađenim proizvodima, naročito kada je reč o čoveku koji ulazi u devetu deceniju života, a i dalje deluje vitalno.

Puni se otrovom, ali ima izdržljivost bogova

Kenedi je opisao kako izgleda deliti obrok sa Trampom tokom putovanja i zašto ga njegova fizička izdržljivost i dalje iznenađuje.

- Zanimljivo je to što predsednik jede stvarno lošu hranu: burgere iz čuvenog lanca brze hrane, zatim razne slatkiše i dijetalna kola pića. Pije ova pića u svako doba dana. Ako putujete s njim, imate utisak da se stalno puni otrovom - rekao je Kenedi.

Dodao je i da Tramp ima „izdržljivost bogova“, uz komentar: „Ne znam kako je živ, ali jeste.“ Prema njegovim rečima, Tramp se u Beloj kući ili u svom imanju na Floridi (Mar-a-Lago) hrani znatno bolje, ali mu se ishrana na putovanjima ozbiljno pogoršava, jer više veruje „velikim korporacijama“ nego nepoznatoj hrani.

Najpoznatiji lanac brze hrane je najčešći izbor zbog "pouzdanog kvaliteta i higijene" Foto: Profimedia

Opis koji daje ministar poklapa se sa ranijim medijskim izveštajima da se Trampova ishrana čini kao priručnik ultra-prerađene američke hrane.

Šta najčešće bira Brza hrana : Najpoznatiji lanac brze hrane je, prema Kenediju, najčešći izbor zbog „pouzdanog kvaliteta i higijene“.

: Najpoznatiji lanac brze hrane je, prema Kenediju, najčešći izbor zbog „pouzdanog kvaliteta i higijene“. Slatkiši : Slatkiši su redovan deo njegovih obroka, često uz samo jelo.

: Slatkiši su redovan deo njegovih obroka, često uz samo jelo. Dijetalna kola pića: Tramp ih pije „neprestano“. Iako bez šećera, stručnjaci upozoravaju na uticaj veštačkih zaslađivača i kofeina na zdravlje srca. Zdravstveni rizici ovakvog načina ishrane

Iako se Tramp na prvi pogled dobro nosi sa svojom rutinom, savremena istraživanja upozoravaju na posledice dugoročnog unosa ultra-prerađene hrane. Studija objavljena u JAMA Neurology pokazala je da ovakav način ishrane može da ubrza kognitivno propadanje za oko 28 odsto. Razlog leži u nedostatku pravih nutrijenata i prisustvu industrijskih aditiva, koji podstiču neuroinflamaciju.