Slušaj vest

Zimski meseci često donose umor, pad raspoloženja i osećaj usporenosti, pa ishrana sve češće postaje tema kada se govori o mentalnoj energiji i emocionalnoj stabilnosti. Stručnjaci ističu da omega-3 masne kiseline imaju posebno značajnu ulogu u tome kako se osećamo, jer utiču na rad mozga, smanjuju upale povezane sa stresom i pomažu da se tokom zime lakše održi stabilno raspoloženje. Specijalista porodične medicine dr Bronvin Holms podseća da je najbolje osloniti se na prirodne izvore, jer se prve promene vide već posle nekoliko nedelja. Zato bi trebalo znati koje namirnice obezbeđuju najviše omega-3 i kako mogu da se uklope u svakodnevne obroke.

Masna riba

Tokom zimskih meseci naglasak bi trebalo da bude upravo na masnoj ribi. Divlji losos, skuša, sardine, haringe i inćuni najbogatiji su izvor EPA i DHA masnih kiselina. Preporuka je da se ove vrste nađu na tanjiru makar dva puta nedeljno, u porcijama od po oko 120 grama.

Semenke i orašasti plodovi

Biljni izvori omega-3 dolaze u vidu lana (uvek samlevenog), čija semenki, konopljinog semena i oraha. Dr Holms kaže da ove namirnice najlakše dodaje u ovsenu kašu, jogurt ili smuti. Biljni oblik omega-3 (ALA) mora da se pretvori u EPA i DHA, ali i dalje predstavlja vredan dodatak ishrani.

Zdrave masnoće imaju važnu ulogu u radu mozga i regulisanju raspoloženja Foto: Shutterstock

Zeleno lisnato povrće

Iako mnogima deluje neverovatno da tamnozeleno povrće uopšte sadrži omega-3 masne kiseline, spanać, blitva i kelj imaju malu, ali vrednu količinu ovih nutrijenata. Najbolje deluju u kombinaciji sa drugim izvorima, a uz to obezbeđuju magnezijum i vitamine B grupe, koji igraju važnu ulogu u radu mozga.

Kako povećati njihov unos tokom dana

Povećanje unosa ne mora da bude opterećenje, niti zahteva veliki preokret u rutini. Dovoljno je nekoliko manjih promena.

- Dan počinite pudingom od čija semenki sa biljnim mlekom i bobičastim voćem. Za ručak obogatite salatu orasima, a za večeru se trudite da masna riba bude na meniju bar dva puta nedeljno. Ako postoji zabrinutost zbog nivoa žive, posebno kod trudnica, birajte vrste ribe koje je sadrže najmanje, poput sardina i inćuna - sugeriše dr Holms i dodaje da prilagođena ishrana daje bolje rezultate od suplemenata.