Korišćenje pileće supe u olakšavanju tegoba prehlade datira još iz 60. godine nove ere, kada ju je pominjao Pedanius Dioscorides, vojni hirurg u službi rimskog cara Nera, čija medicinska enciklopedija služila kao referenca za lekare više od hiljadu godina. Međutim, poreklo pileće supe seže još hiljadama godina unazad, do drevne Kine.

Evo na koje sve najčine pozitivno utiče na organizam.

Poboljšava apetit i varenje

Sve to ima smisla, jer su amino kiseline "gradivni blokovi" proteina, a amino kiselina glutamat se nalazi u ovakvoj hrani.

Studije pokazuju da je ukus ključan za blagotvorna svojstva pileće supe. Kod pacijenata sa infekcijama gornjih disajnih puteva primećuje se smanjen apetit ili potpuni gubitak želje za hranom. To se dešava jer akutne bolesti pokreću inflamatorni odgovor koji smanjuje apetit. Tada ne unosite potrebne hranljive materije, što nije optimalno za imunitet i oporavak od bolesti.

Istraživanja sugerišu da ukus u pileće supe može podstaći apetit. U jednoj studiji, učesnici su rekli da su bili gladniji nakon prvog gutljaja supe.

Istraživanja sugerišu da ukus u pileće supe može podstaći apetit Foto: Shutterstock

Druge studije pokazuju da ona poboljšati i varenje hranljivih materija. To može smanjiti gastrointestinalne simptome, koji su česti kada smo bolesni. Iako većina ljudi ne povezuje infekcije gornjih disajnih puteva sa simptomima iz stomaka, istraživanja kod dece pokazala su da grip može povećati bolove u stomaku, mučninu, povraćanje i dijareju.

Može ublažiti upalu i zapušen nos

Upala je deo prirodnog odgovora tela na povredu ili bolest; ona nastaje kada bela krvna zrnca odlaze do upaljenog tkiva da pomognu u oporavku. Kada se upala desi u gornjim disajnim putevima, javlja se zapušen nos koji curi, kijanje, kašalj i gusta sluz – tipični simptomi prehlade i gripa.

Suprotno tome, smanjena aktivnost belih krvnih zrnaca u nosu može smanjiti upalu. Istraživanja pokazuju da pileća supa zapravo može smanjiti broj belih krvnih zrnaca koja odlaze u upaljeno tkivo, direktno inhibirajući sposobnost neutrofila (vrsta belih krvnih zrnaca) da migriraju do upale.

Kada jedete supu i udišete paru to povećava temperaturu nosnih i respiratornih puteva Foto: Shutterstock

Ključni sastojci

Da bismo u potpunosti razumeli ova korisna svojstva pileće supe, važno je obratiti pažnju na sastojke. Nisu sve pileće supe iste. Na primer, ultra-prerađene pileće supe sa ili bez rezanaca, nemaju mnogo antioksidanata prisutnih u domaćim verzijama. Većina konzerviranih verzija gotovo da nema povrća.

Ključni nutrijenti u domaćoj supi prave razliku: piletina je kompletan izvor proteina koji pomaže borbi protiv infekcije; povrće obezbeđuje vitamine, minerale i antioksidante; a rezanci, ako se prave na američki način, daju lako svarljiv izvor ugljenih hidrata za energiju i oporavak.

Čak i toplota pileće supe pomaže. Kada jedete supu i udišete paru to povećava temperaturu nosnih i respiratornih puteva, što olakšava izlučivanje guste sluzi koja prati respiratorne infekcije. U poređenju sa toplom vodom, istraživanja pokazuju da je pileća supa efikasnija u razređivanju sluzi.

Da biste imali maksimalnu zdravstvenu korist preporučuje se domaća supa, sa šargarepom, celerom, svežim belim lukom, začinskim biljem i začinima. Ako tražite praktičniju opciju, obavezno pogledajte etiketu i birajte supe sa raznovrsnim povrćem umesto ultra-prerađenih, osiromašenih verzija.

Umesto ultraprerađenih, već gotovi supa, najbolje je da je pripremite sami od prirodnih sastojaa Foto: Shutterstock

Domaća pileća supa

Potrebno je:

400 g pilećeg mesa

3 šargarepe

1 mala glavica crnog luka

1 veći celer

1 krompir

1 veza peršuna

1 kašika mešavine suvih začina

rezanci

zrna bibera, po ukusu

so, po ukusu

seckani listovi peršuna

Prirema

U veći lonac ubacite meso koje ste dobro oprali, kao i isecknu šargarepu, iseckani celer, iseckani koren peršuna, ceo oljušten i opran krompir, i glavicu luka isečenu na pola. Dodajte i biber u zrnu, po ukusu.

Sastojke u loncu prelijte vodom i kuvajte na laganoj vatri, tako da supa vri, sve dok povrće i meso ne budu kuvani. Iz supe izvadite krompir, luk i piletinu, pa ubacite rezance. Dodajte i seckane listove peršuna, začine i so, po ukusu.

Ostavite da supa vri do 2-3 minuta i nakon toga skinite sa vatre. Servirajte i uživajte. Možda ćete želeti da napravite i domaću supu od povrća sa knedlama, prenosi portal Stvar ukusa.