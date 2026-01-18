Slušaj vest

Ukoliko želite da hleb prilagodite svojim navikama i sastojcima koje unosite, domaća priprema daje vam potpunu kontrolu nad onim što jedete. Nutricionistkinja Tijana Mladenović donosi tri jednostavna recepta za zdrave hlebove, sa sastojcima koji su lako dostupni i pripremom koja ne zahteva posebne veštine

Hleb od pirinčanog brašna 

Potrebno vam je

  • 500 g integralnog pirinčanog brašna
  • 2 kk himalajske soli
  • svež kvasac
  • 300 ml tople vode

Priprema

Kvasac pomešati sa 100 ml vode i ostaviti da nadođe pa ga zatim izručiti u posudu sa brašnom i soli. Mešati varjačom i postepeno doavati vodu dok se ne dobije gusta smesa. Umešeno testo izručiti u kalup obložen pek papirom. Ostaviti ga 15 minuta na sobnoj temperaturi pa zatim peći u prethodno zagrejanoj rerni na 200° C. 

Hleb od lana 

Potrebno vam je

hleb od ovseneih pahuljica i lanenog semena
Domaći hleb je bogatiji vlaknima, što je ključno za zdravlje creva Foto: Shutterstock

Priprema

Samleti laneno seme. U činiji sjediniti suve sastojke pa dodati vlažne i ostaviti nekoliko minuta. Pleh obložiti pek papitom, izručiti smesu i peći u zagrejanoj rerni na 180° C oko 20 minuta.

Sladak hleb od ovsenog brašana 

Potrebno vam je

  • 300 g ovsenog brašna ili ovsenih pahuljica
  • 300 ml nezaslađenog biljnog mleka
  • 100 g suvog grožđa
  • 3 sk meda
  • 1 kk cimeta
  • prstohvat himalajske soli
  • 1 sk praška za pecivo

Priprema

Ako se koriste ovsene pahuljice, samleti ih u brašno. U većoj činiji sjediniti prvo suve a zatim dodati i vlažne sastojke. Dobijenu smesu izliti u kalup obložen pleh papirom i peći na 180° C oko 45 minuta.

