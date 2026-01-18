Slušaj vest

Ukoliko želite da hleb prilagodite svojim navikama i sastojcima koje unosite, domaća priprema daje vam potpunu kontrolu nad onim što jedete. Nutricionistkinja Tijana Mladenović donosi tri jednostavna recepta za zdrave hlebove, sa sastojcima koji su lako dostupni i pripremom koja ne zahteva posebne veštine.

Hleb od pirinčanog brašna

Potrebno vam je

500 g integralnog pirinčanog brašna

2 kk himalajske soli

svež kvasac

300 ml tople vode

Priprema

Kvasac pomešati sa 100 ml vode i ostaviti da nadođe pa ga zatim izručiti u posudu sa brašnom i soli. Mešati varjačom i postepeno doavati vodu dok se ne dobije gusta smesa. Umešeno testo izručiti u kalup obložen pek papirom. Ostaviti ga 15 minuta na sobnoj temperaturi pa zatim peći u prethodno zagrejanoj rerni na 200° C.

Hleb od lana

Potrebno vam je

450 g lanenog semena

5 jaja

2 dl vode

3 sk maslinovog ulja

1 sk praška za pecivo

1 kk himalajske soli

Domaći hleb je bogatiji vlaknima, što je ključno za zdravlje creva Foto: Shutterstock

Priprema

Samleti laneno seme. U činiji sjediniti suve sastojke pa dodati vlažne i ostaviti nekoliko minuta. Pleh obložiti pek papitom, izručiti smesu i peći u zagrejanoj rerni na 180° C oko 20 minuta.

Sladak hleb od ovsenog brašana

Potrebno vam je

300 g ovsenog brašna ili ovsenih pahuljica

300 ml nezaslađenog biljnog mleka

100 g suvog grožđa

3 sk meda

1 kk cimeta

prstohvat himalajske soli

1 sk praška za pecivo

Priprema

Ako se koriste ovsene pahuljice, samleti ih u brašno. U većoj činiji sjediniti prvo suve a zatim dodati i vlažne sastojke. Dobijenu smesu izliti u kalup obložen pleh papirom i peći na 180° C oko 45 minuta.