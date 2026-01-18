Zdrav domaći hleb na tri načina: Recepti nutricioniste bez belog brašna
Ukoliko želite da hleb prilagodite svojim navikama i sastojcima koje unosite, domaća priprema daje vam potpunu kontrolu nad onim što jedete. Nutricionistkinja Tijana Mladenović donosi tri jednostavna recepta za zdrave hlebove, sa sastojcima koji su lako dostupni i pripremom koja ne zahteva posebne veštine.
Hleb od pirinčanog brašna
Potrebno vam je
- 500 g integralnog pirinčanog brašna
- 2 kk himalajske soli
- svež kvasac
- 300 ml tople vode
Priprema
Kvasac pomešati sa 100 ml vode i ostaviti da nadođe pa ga zatim izručiti u posudu sa brašnom i soli. Mešati varjačom i postepeno doavati vodu dok se ne dobije gusta smesa. Umešeno testo izručiti u kalup obložen pek papirom. Ostaviti ga 15 minuta na sobnoj temperaturi pa zatim peći u prethodno zagrejanoj rerni na 200° C.
Hleb od lana
Potrebno vam je
- 450 g lanenog semena
- 5 jaja
- 2 dl vode
- 3 sk maslinovog ulja
- 1 sk praška za pecivo
- 1 kk himalajske soli
Priprema
Samleti laneno seme. U činiji sjediniti suve sastojke pa dodati vlažne i ostaviti nekoliko minuta. Pleh obložiti pek papitom, izručiti smesu i peći u zagrejanoj rerni na 180° C oko 20 minuta.
Sladak hleb od ovsenog brašana
Potrebno vam je
- 300 g ovsenog brašna ili ovsenih pahuljica
- 300 ml nezaslađenog biljnog mleka
- 100 g suvog grožđa
- 3 sk meda
- 1 kk cimeta
- prstohvat himalajske soli
- 1 sk praška za pecivo
Priprema
Ako se koriste ovsene pahuljice, samleti ih u brašno. U većoj činiji sjediniti prvo suve a zatim dodati i vlažne sastojke. Dobijenu smesu izliti u kalup obložen pleh papirom i peći na 180° C oko 45 minuta.
