Zdrave masti pozitivno utiču i na sagorevanje masti kao goriva

Adekvatan unos zdravih masti, kao i proteina i kompleksnih ugljenih hidrata, ključan je za održavanje hormonske ravnoteže, pravilnog rada metabolizma i opšteg zdravlja, kaže na svom Instagram profilu nutricionista Jasna Vujičić i navodi dva načina na koji zdrave masti utiču na hormone.

Gradivni blokovi : Masti su esencijalne sirovine za proizvodnju steroidnih hormona, uključujući polne hormone (estrogen, testosteron) i kortizol.

Regulacija insulina: Pomažu u stabilizaciji nivoa šećera u krvi, poboljšavaju osetljivost na insulin, sprečavaju nagle skokove.

- Ali to nije sve. Zdrave masti pozitivno utiču na sagorevanje masti kao goriva, umesto da se kalorije skladište, što je važno za zdrav metabolizam. Optimalan unos masti je neophodan i za redovan menstrualni ciklus i plodnost, posebno kod žena. Osim toga, omega-3 i omega-7 masne kiseline deluju antiinflamatorno, što je važno jer hronične upale utiču na hormonsku ravnotežu - naglašava nutricionista.

Najbolji izvori masnih kiselina

Zdrave masti u ishrani najlakše je obezbediti kroz namirnice koje su prirodno bogate nezasićenim masnim kiselinama. Među najvažnijim izvorima omega-3 masnih kiselina su masna riba poput lososa, sardine i skuše, ali i biljni izvori kao što su laneno seme, čija semenke i orasi.