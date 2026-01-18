Kako zdrave masti utiču na hormone? Nutricionista otkriva šta se dešava od insulina do kortizola
Adekvatan unos zdravih masti, kao i proteina i kompleksnih ugljenih hidrata, ključan je za održavanje hormonske ravnoteže, pravilnog rada metabolizma i opšteg zdravlja, kaže na svom Instagram profilu nutricionista Jasna Vujičić i navodi dva načina na koji zdrave masti utiču na hormone.
- Gradivni blokovi: Masti su esencijalne sirovine za proizvodnju steroidnih hormona, uključujući polne hormone (estrogen, testosteron) i kortizol.
- Regulacija insulina: Pomažu u stabilizaciji nivoa šećera u krvi, poboljšavaju osetljivost na insulin, sprečavaju nagle skokove.
- Ali to nije sve. Zdrave masti pozitivno utiču na sagorevanje masti kao goriva, umesto da se kalorije skladište, što je važno za zdrav metabolizam. Optimalan unos masti je neophodan i za redovan menstrualni ciklus i plodnost, posebno kod žena. Osim toga, omega-3 i omega-7 masne kiseline deluju antiinflamatorno, što je važno jer hronične upale utiču na hormonsku ravnotežu - naglašava nutricionista.
Najbolji izvori masnih kiselina
Zdrave masti u ishrani najlakše je obezbediti kroz namirnice koje su prirodno bogate nezasićenim masnim kiselinama. Među najvažnijim izvorima omega-3 masnih kiselina su masna riba poput lososa, sardine i skuše, ali i biljni izvori kao što su laneno seme, čija semenke i orasi.
Maslinovo ulje, posebno ekstra devičansko, bogato je mononezasićenim mastima koje povoljno deluju na metabolizam i hormonski balans. Avokado i orašasti plodovi doprinose stabilnom unosu zdravih masti, dok se ređe omega-7 masne kiseline nalaze u plodu pasjeg trna i u manjoj meri u makadamija orasima.
Izvor: Instagram nutricionista_jasna.vujicic/Zdravlj.kurir.rs
