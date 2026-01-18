Domaći čokoladni krem možete da koristite kao namaz za palačinke, hleb ili čak kao dodatak i uz ovsenu kašu . Pravi se jednostavno od svega nekoliko sastojaka, poput lešnika, meda, kakaa i biljnog mleka po izboru. Recept za ovaj zdravi krem podelela je na svom Instagram nalogu nutricionista dijetetičar Maja Aleksić .

Domaći čokoladni krem

Zašto je dobar?

Osim što je jednostavan za pripremu, ovaj domaći čokoladni krem ima i nutritivnu prednost u odnosu na industrijske namaze. Lešnici su prirodan izvor zdravih masti i minerala koji doprinose osećaju sitosti, kakao sadrži polifenole koji povoljno deluju na raspoloženje, dok med daje prirodnu slatkoću bez rafinisanog šećera. Biljno mleko zaokružuje teksturu i čini krem lakšim za varenje, pa je ova kombinacija dobar izbor za one koji žele slatki užitak uz malo više pažnje prema sastojcima koje unose.