Jednostavan, lagan i nutritivno balansiran obrok: Dijetolog deli recept koji podržava zdravlje creva
Ako tražite obrok koji je lagan za stomak, a istovremeno nutritivno bogat i zasitan, ovaj spoj bele ribe, palente i spanaća je odličan izbor. Jednostavan za pripremu, balansiran i prilagođen svakodnevnoj ishrani, odličan je za sve koji žele zdrav, ali ukusan obrok bez komplikovanja.
- Ovo je primer obroka koji često preporučujem jer je lak za stomak, a telu daje sve što mu je potrebno - kaže dr Veroslava Stanković, dijetolog i otkriva kako priprema ribu sa spanaćem i palentom.
Potrebno je
• bela riba (oslić ili bakalar)
• spanać
• palenta (kukuruzni griz)
• maslinovo ulje
• beli luk
• so, biber
• pinjoli ili susam (po želji)
Način pripreme
Palentu kuvam u vodi uz malo soli, dok ne postane kremasta. Ribu pečem kratko na tiganju ili grilu sa par kapi maslinovog ulja.
Na malo maslinovog ulja blago zagrejem beli luk, dodam spanać i dinstam svega nekoliko minuta, samo da omekša.
Sve serviram zajedno, uz dodatak pinjola ili susama.
Zašto ovakav obrok ima smisla:
• lako je svarljiv
• daje kvalitetne proteine bez osećaja težine
• podržava zdravlje creva
• obezbeđuje stabilnu energiju
• ne pravi nagle skokove šećera u krvi
- U praksi često vidim da problemi nastaju kada se jede „napamet“. Ishrana bi trebalo da bude prilagođena tvom telu, zdravstvenom stanju i cilju - ističe dr Stanković.
