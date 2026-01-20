Ako tražite obrok koji je lagan za stomak, a istovremeno nutritivno bogat i zasitan, ovaj spoj bele ribe, palente i spanaća je odličan izbor

- Ovo je primer obroka koji često preporučujem jer je lak za stomak, a telu daje sve što mu je potrebno - kaže dr Veroslava Stanković, dijetolog i otkriva kako priprema ribu sa spanaćem i palentom.

Potrebno je

• bela riba (oslić ili bakalar)

• spanać

• palenta (kukuruzni griz)

• maslinovo ulje

• beli luk

• so, biber

• pinjoli ili susam (po želji)

Način pripreme

Palentu kuvam u vodi uz malo soli, dok ne postane kremasta. Ribu pečem kratko na tiganju ili grilu sa par kapi maslinovog ulja.

Na malo maslinovog ulja blago zagrejem beli luk, dodam spanać i dinstam svega nekoliko minuta, samo da omekša.

Sve serviram zajedno, uz dodatak pinjola ili susama.

Riba sa nekoliko kapi limuna ispečena na grilu je najzdravija varijanta Foto: Shutterstock

Zašto ovakav obrok ima smisla:

• lako je svarljiv

• daje kvalitetne proteine bez osećaja težine

• podržava zdravlje creva

• obezbeđuje stabilnu energiju

• ne pravi nagle skokove šećera u krvi