Slušaj vest

Ako tražite obrok koji je lagan za stomak, a istovremeno nutritivno bogat i zasitan, ovaj spoj bele ribe, palente i spanaća je odličan izbor. Jednostavan za pripremu, balansiran i prilagođen svakodnevnoj ishrani, odličan je za sve koji žele zdrav, ali ukusan obrok bez komplikovanja.

- Ovo je primer obroka koji često preporučujem jer je lak za stomak, a telu daje sve što mu je potrebno - kaže dr Veroslava Stanković, dijetolog i otkriva kako priprema ribu sa spanaćem i palentom.

Potrebno je

• bela riba (oslić ili bakalar)
spanać
• palenta (kukuruzni griz)
maslinovo ulje
beli luk
• so, biber
• pinjoli ili susam (po želji)

Način pripreme

Palentu kuvam u vodi uz malo soli, dok ne postane kremasta. Ribu pečem kratko na tiganju ili grilu sa par kapi maslinovog ulja.
Na malo maslinovog ulja blago zagrejem beli luk, dodam spanać i dinstam svega nekoliko minuta, samo da omekša.
Sve serviram zajedno, uz dodatak pinjola ili susama.

3.jpg
Riba sa nekoliko kapi limuna ispečena na grilu je najzdravija varijanta Foto: Shutterstock

Zašto ovakav obrok ima smisla:

• lako je svarljiv
• daje kvalitetne proteine bez osećaja težine
• podržava zdravlje creva
• obezbeđuje stabilnu energiju
• ne pravi nagle skokove šećera u krvi

- U praksi često vidim da problemi nastaju kada se jede „napamet“. Ishrana bi trebalo da bude prilagođena tvom telu, zdravstvenom stanju i cilju - ističe dr Stanković. 

Dijetolog otkriva 4 zdrava obroka koji se spremaju za 5 minuta: Nije stvar u vremenu - već u planiranju

Ne propustiteIshranaHrana koju jetra voli: 8 namirnica koje joj prijaju i one koje joj smetaju
jetra okružena nezdravim i zdravim namirnicama koja zove u pomoć
IshranaNutritivna terapija: Dijetolog otkriva kome zaista pomaže i kako hrana postaje lek
dijetolog sa klijentom, zdrava hrana na stolu
ŽenaKako da preživite prejedanje na slavama: Srbi prave najveću grešku, posebno kad je posna hrana, doktorka savetuje kako da sprečite katastrofu
dr Veroslava Stanković
IshranaKoučing u ishrani: 5 principa zdravog mršavljenja koje preporučuje dijetolog – znate li ih?
razgovor sa nutricionistom shutterstock_1310057731.jpg