Komorač pomaže u smanjenju nadutosti, podstiče detoksikaciju organizma i čorbama daje blagu, osvežavajuću aromu sa prepoznatljivim mediteranskim šmekom

Lagane teksture, hranljiva i aromatična, savršena je za hladnije dane ili kada želite obrok koji neće opteretiti organizam.

Potrebno je

* 1 glavica crnog luka

* 1 srednja šargarepa

* 1 manji praziluk

* 1 glavica komorača

* 1 srednji krompir

* 1 paradajz ili 200 ml pelata

* 50–70 g orzo testenine

* 2 kašike maslinovog ulja

* 3 čena belog luka

* 1 l vode

* so, biber i suvi začini po ukusu

* peršun i semenke za serviranje

Priprema

Na maslinovom ulju kratko propržite sitno seckan crni luk, šargarepu, praziluk i komorač, dok ne omekšaju i puste aromu.

Dodajte krompir, paradajz i začine po ukusu, pa kratko dinstajte.

Kada povrće omekša, sipajte vodu i sve izblendajte štapnim mikserom dok ne dobijete glatku, kremastu teksturu.

Zatim dodajte sitno seckan beli luk i orzo testeninu i kuvajte još 8–10 minuta, dok testenina ne omekša.

Na samom kraju pospite svežim peršunom i omiljenim semenkama.

Zašto je ova čorba idealna?

* lagana, a zasitna

* odlična za detoks organizma

* nežna za stomak

* još ukusnija sutradan