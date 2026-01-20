Čorba od komorača: Saveznik dobrog varenja i odličan detoks
Lagane teksture, hranljiva i aromatična, savršena je za hladnije dane ili kada želite obrok koji neće opteretiti organizam.
Komorač, glavna zvezda ovog recepta, poznat je kao prirodni saveznik dobrog varenja. Pomaže u smanjenju nadutosti, podstiče detoksikaciju organizma i čorbama daje blagu, osvežavajuću aromu sa prepoznatljivim mediteranskim šmekom.
Potrebno je
* 1 glavica crnog luka
* 1 srednja šargarepa
* 1 manji praziluk
* 1 glavica komorača
* 1 srednji krompir
* 1 paradajz ili 200 ml pelata
* 50–70 g orzo testenine
* 2 kašike maslinovog ulja
* 3 čena belog luka
* 1 l vode
* so, biber i suvi začini po ukusu
* peršun i semenke za serviranje
Priprema
Na maslinovom ulju kratko propržite sitno seckan crni luk, šargarepu, praziluk i komorač, dok ne omekšaju i puste aromu.
Dodajte krompir, paradajz i začine po ukusu, pa kratko dinstajte.
Kada povrće omekša, sipajte vodu i sve izblendajte štapnim mikserom dok ne dobijete glatku, kremastu teksturu.
Zatim dodajte sitno seckan beli luk i orzo testeninu i kuvajte još 8–10 minuta, dok testenina ne omekša.
Na samom kraju pospite svežim peršunom i omiljenim semenkama.
Zašto je ova čorba idealna?
* lagana, a zasitna
* odlična za detoks organizma
* nežna za stomak
* još ukusnija sutradan
Savršen primer kako jednostavni sastojci mogu da stvore obrok koji neguje i telo i čula
Instagram: veselizalogaji/zdravlje.kurir.rs