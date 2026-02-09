Zeleni eliksir zdravlja: Moćan smuti od 5 sastojaka za jačanje imuniteta
Voće i povrće su odličan izvor vitamina, minerala i hranljivih materija koji pomažu telu da održi jak imuni sistem. Ovaj recept kombinuje nekoliko namirnica bogatih nutrijentima u jednom napitku za celokupno zdravlje.
Zahvaljujući pažljivo odabranim sastojcima, sok sadrži obilje vitamina i antioksidanata koji podržavaju prirodnu odbranu organizma. Ako želite da ojačate imunitet, isprobajte recept.
Priprema soka za imunitet
Potrebno je:
- 1 paprika (crvena, zelena, žuta ili narandžasta)
- 1 glava/stabljika brokolija
- 1 limun
- 1 krastavac
- 1 komad đumbira
- 1 kašika jabukovog sirćeta
Priprema
- Sve sastojke osim jabukovog sirćeta stavite u sokovnik ili blender.
- Svoj sok sipajte u čašu i dodajte jabukovo sirće.
- Nežno promešajte i odmah popijte.
- Vreme pripreme: 5 min
- Količina: 2 porcije
- Nutritivne vrednosti: bez glutena
Zdravstvene koristi
Napravljen od samo šest sastojaka, svaki pruža snažan nutritivni podsticaj:
- Jabukovo sirće – fermentisani proizvod sa korisnim jedinjenjima; koristi se u malim količinama (1–2 kašike).
- Paprika – bogata vitaminima C i A, B grupom i karotenoidima koji štite ćelije.
- Brokoli – visok sadržaj vitamina C, K, B grupa i minerala; sadrži sulforafan sa zaštitnim efektima.
- Krastavac – hidrira, sadrži antioksidante, vitamin K, magnezijum i kalijum, dodaje svežinu soku.
- Đumbir – podržava telo i daje prijatan efekat „zagrejavanja“.
- Limun – vitamin C, B6, kalijum i gvožđe; osvežava i balansira citrusnim ukusom.
Napomena
Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku
Slobodno dodajte drugo voće i povrće po želji – većina može povećati nutritivnu vrednost.
Eksperimentišite sa biljem i začinima za dodatni ukus i hranljive materije.
Izvor: Ljepotaizdravlje.ba/Zdravlje.Kurir.rs
