Voće i povrće su odličan izvor vitamina, minerala i hranljivih materija koji pomažu telu da održi jak imuni sistem. Ovaj recept kombinuje nekoliko namirnica bogatih nutrijentima u jednom napitku za celokupno zdravlje.

Zahvaljujući pažljivo odabranim sastojcima, sok sadrži obilje vitamina i antioksidanata koji podržavaju prirodnu odbranu organizma. Ako želite da ojačate imunitet, isprobajte recept.

Priprema soka za imunitet Potrebno je: 1 paprika (crvena, zelena, žuta ili narandžasta)

1 glava/stabljika brokolija

1 limun

1 krastavac

1 komad đumbira

1 kašika jabukovog sirćeta Priprema Sve sastojke osim jabukovog sirćeta stavite u sokovnik ili blender.

Svoj sok sipajte u čašu i dodajte jabukovo sirće.

Nežno promešajte i odmah popijte.

- Vreme pripreme: 5 min

- Količina: 2 porcije

- Nutritivne vrednosti: bez glutena

Sok od voća i povrća, pripremljen od pažljivo biranih sastojaka, obiluje vitaminima i antioksidansima koji jačaju imunitet i štite organizam Foto: Shutterstock

Zdravstvene koristi

Napravljen od samo šest sastojaka, svaki pruža snažan nutritivni podsticaj:

Jabukovo sirće – fermentisani proizvod sa korisnim jedinjenjima; koristi se u malim količinama (1–2 kašike).

– fermentisani proizvod sa korisnim jedinjenjima; koristi se u malim količinama (1–2 kašike). Paprika – bogata vitaminima C i A, B grupom i karotenoidima koji štite ćelije.

– bogata vitaminima C i A, B grupom i karotenoidima koji štite ćelije. Brokoli – visok sadržaj vitamina C, K, B grupa i minerala; sadrži sulforafan sa zaštitnim efektima.

– visok sadržaj vitamina C, K, B grupa i minerala; sadrži sulforafan sa zaštitnim efektima. Kra­sta­vac – hidrira, sadrži antioksidante, vitamin K, magnezijum i kalijum, dodaje svežinu soku.

– hidrira, sadrži antioksidante, vitamin K, magnezijum i kalijum, dodaje svežinu soku. Đumbir – podržava telo i daje prijatan efekat „zagrejavanja“.

– podržava telo i daje prijatan efekat „zagrejavanja“. Limun – vitamin C, B6, kalijum i gvožđe; osvežava i balansira citrusnim ukusom.

Napomena

Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku

Saveti: Slobodno dodajte drugo voće i povrće po želji – većina može povećati nutritivnu vrednost. Eksperimentišite sa biljem i začinima za dodatni ukus i hranljive materije.