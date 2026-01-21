Načini ishrane bogati hranljivim materijama mogu da snabdevaju naša tela vitalnim antioksidansima i fitohemikalijama koje pomažu u smanjenju oštećenja naših ćelija

Topliji meseci, sa obiljem pijaca, mogu učiniti sveže proizvode posebno primamljivim. Ali zimska ishrana ne mora da se ograniči na ishranu bogatu kalorijama.

Proizvodi iz hladnog vremena nude širok izbor opcija bogatih hranljivim materijama koje pružaju koncentrisane fitonutrijente i pomažu u jačanju imunog sistema.

- Načini ishrane bogati hranljivim materijama mogu da snabdevaju naša tela vitalnim antioksidansima i fitohemikalijama koje pomažu u smanjenju oštećenja naših ćelija - kaže Ejmi Braganjini, dijetolog, portparolka Akademije za ishranu i dijetetiku sa sedištem u Grand Rapidsu, u Mičigenu. Unos uravnotežene ishrane igra ključnu ulogu u upravljanju neželjenim efektima povezanim sa lečenjem raka, pored smanjenja rizika.

Iako dijetetske intervencije nikada nisu zamena za konvencionalnu medicinu – posebno za bilo šta što vam je propisao zdravstveni tim – ovih sedam povrća tokom hladnog vremena daće vašem telu hranljive materije koje su mu potrebne da bi se smanjile šanse za razvoj raka.

Cvekla

Duboka ljubičastocrvena boja ovog korenastog povrća može delovati zastrašujuće, ali ta intenzivna nijansa ih čini antioksidativnom i antiinflamatornom superzvezdom. Cvekla sadrži jedinjenja poznata kao betalaini, pigmenti koji joj daju jedinstven izgled, a takođe pomažu u smanjenju oksidativnog oštećenja DNK koje je povezano sa rizikom od raka.

Slatki krompir

- Slatki krompir i običan krompir mogu izgledati veoma slično, ali su zapravo više kao daleki rođaci - kaže Braganjini. Narandžasta boja slatkog krompira potiče od visokog sadržaja beta-karotena, biljnog pigmenta poznatog kao karotenoid koji vaše telo pretvara u vitamin A.

Batat je bogat antioksidansima koji pomažu u zaštiti ćelija od oštećenja poveznih sa hroničnim bolestima, uključujući rak i srčane tegobe Foto: Shutterstock

To je snažan antioksidans koji može zaštititi od oštećenja ćelija povezanih sa hroničnim bolestima poput raka i srčanih problema.

- I običan krompir i slatki krompir mogu biti zdravi dodaci ishrani, ali velika količina vitamina A u slatkom krompiru može ih učiniti malo boljim izborom - kaže Braganjini. Ona preporučuje da se sačuva kora, koja je dobar izvor vlakana. Da biste pripremili slatki krompir, očistite koru, a zatim prepolovite koren. Nakon kuvanja, možete ukloniti mesnati deo i iskoristiti koru na razne načine.

Prokelj

Ovo povrće veličine ružinog pupoljka deo je porodice kupusa, grupe zimskog krstastog povrća kojoj pripadaju i brokoli, kupus i karfiol.

Krstasto povrće sadrži jedinjenja koja sadrže sumpor poznata kao glukozinolati, koja imaju antioksidativna, antiinflamatorna i hemoprotektivna dejstva.

- Unos krstastog povrća može pomoći u smanjenju rizika od mnogih vrsta raka - kaže Braganjini i dodaje:

- Prema rezultatima Studije zdravlja medicinskih sestara (NHS) i NHS II, veći unos krstastog povrća, poput prokelja, povezan je sa manjim rizikom od raka dojke.

Braganjini ih prvo isecka na četvrtine, zatim ih peče sa maslinovim uljem i preliva balzamiko sirće preko kuvanih klica.

Šargarepa

Kao i slatki krompir, šargarepa je takođe odličan izvor karotenoida koji se bore protiv raka, a istraživanja sugerišu da imaju ubedljivu vezu sa prevencijom raka. Ne morate ih čak ni kuvati da biste uživali u njihovoj koristi: jedna studija sprovedena na više od 55.000 ljudi tokom 25 godina otkrila je da redovna konzumacija sirove šargarepe može pružiti zaštitni efekat protiv razvoja raka pluća.

Šargarepa je takođe odličan izvor karotenoida koji se bore protiv raka, a istraživanja sugerišu da imaju ubedljivu vezu sa prevencijom raka Foto: Shutterstock

Ako više volite da se kuvaju, šargarepa je svestrano povrće koje se može koristiti u raznim zimskim supama, čorbama i jelima sa pleha. „Moj lični favorit je pečena šargarepa sa medom i kozjim sirom“, kaže Braganjini.

Tamno lisnato povrće

Pomorandže možda privlače najviše pažnje zbog vitamina C koji sadrže, ali tamnozeleno lisnato povrće poput kelja je takođe bogato ovim antioksidansom – kao i vitaminom K, koji pomaže u zaštiti od raka i drugih hroničnih bolesti. Novo istraživanje sugeriše da vitamin C može delovati kao imunoterapija protiv raka modifikujući način na koji se proteini sklapaju u telu.

- Ako ste kupili cveklu sa još uvek zelenim listovima, ne bacajte ih. Operite listove, odsecite stabljike i propržite ih sa belim lukom. Možete ih poslužiti uz balzamiko redukciju – dobijate još jedno lisnato povrće puno hranljivih materija, a istovremeno smanjujete bacanje hrane - savetuje dr Everet.

Kupus

Kupus, bilo zeleni ili crveni, je povrće bogato hranljivim materijama koje ima malo kalorija, a mnogo vlakana. Crveni kupus takođe sadrži antocijanine, koji su grupa tamnocrvenih i ljubičastih pigmenata koji se nalaze u biljkama. Studije sugerišu da antocijanini mogu pomoći u blokiranju promena u DNK koje uzrokuju rak i moguće sprečiti da tumori postanu maligni.

Dodavanje ljubičastih namirnica u ishranu može da pomogne u jačanju imuniteta Foto: Shutterstock

- Više volim da koristim crveni kupus nego zeleni, s obzirom na to da crveni kupus sadrži više vitamina A i vitamina C i ima ukus koji mi se sviđa - kaže Braganjini. Ali i crveni i zeleni kupus mogu vam pomoći da postignete bolji nivo glukoze u krvi, poboljšate svoj mikrobiom i smanjite rizik od bolesti.

Ako ne možete da se odlučite koju boju da izaberete, ne morate: iseckajte obe i propržite ih sa iseckanim tofujem i drugim povrćem da biste napravili odličan haš od tofua, kaže ona.

Repa

Ovo korenasto povrće je takođe član porodice krstašica. Jedno istraživanje je otkrilo da pored glukozinolata koji se obično nalaze u ovoj vrsti povrća, repa sadrži i više drugih bioaktivnih komponenti protiv raka. Pored antikancerogenih svojstava, mogu pružiti i zaštitu od razvoja dijabetesa.

- Repa dodaje suptilan ukus supama, ali se može pripremiti i u rerni. „Repa može biti gruba, pa mislim da je pečenje najbolje rešenje - kaže Everet.