Prirodni eliksir za kosu: Smuti od bobica i spanaća koji ubrzava rast
Ovaj osvežavajući smuti od spanaća i bobičastog voća nije samo ukusan, već i prava vitaminska bomba za vašu kosu. Kombinacija vitamina A, C, gvožđa i antioksidanata jača folikule, podstiče rast i štiti kosu od oštećenja. Savršen je za sve koji žele zdravu, sjajnu i bujnu kosu iznutra – jednostavno, prirodno i brzo pripremljeno.
Smuti od bobičastog voća i spanaća
Potrebno je:
- 1 šolja svežih listova spanaća
- ½ šolje zamrznutog bobičastog voća
- ½ banane
- ½ šolje bademovog mleka
- 1 kašičica čija semena
Priprema
- U blender stavite jednu šolju svežih listova spanaća.
- Dodajte ½ šolje zamrznutog bobičastog voća, ½ banane i jednu kašičicu čija semena.
- Sipajte ½ šolje bademovog mleka.
- Blendajte sve dok smesa ne postane glatka i kremasta.
- Po potrebi dodajte još malo bademovog mleka ili vode za željenu gustinu.
Zdravstvene prednosti smutija
Spanać je bogat gvožđem, vitaminima A i C, folatima i antioksidansima, koji jačaju folikule dlake, poboljšavaju cirkulaciju vlasišta i podstiču rast kose. Vitamin C u spanaću pomaže apsorpciju gvožđa, što je ključno za sprečavanje opadanja kose, dok vitamin A podstiče proizvodnju prirodnih ulja koja održavaju kosu zdravom i sjajnom.
Bobičasto voće, kao što su maline, borovnice i jagode, bogato je antioksidansima i vitaminom C, koji štite folikule od oštećenja izazvanih slobodnim radikalima i stimulišu proizvodnju kolagena, važnog za jaku i otpornu kosu. Redovno konzumiranje ovih namirnica može doprineti jačanju kose, bržem rastu i očuvanju njenog zdravog izgleda.
Izvor: Index.hr/zdravlje.Kurir.rs
