Spanać i bobičasto voće bogati vitaminima i antioksidansima jačaju folikule, poboljšavaju cirkulaciju vlasišta i štite kosu od oštećenja

Slušaj vest

Ovaj osvežavajući smuti od spanaća i bobičastog voća nije samo ukusan, već i prava vitaminska bomba za vašu kosu. Kombinacija vitamina A, C, gvožđa i antioksidanata jača folikule, podstiče rast i štiti kosu od oštećenja. Savršen je za sve koji žele zdravu, sjajnu i bujnu kosu iznutra – jednostavno, prirodno i brzo pripremljeno.

Smuti od bobičastog voća i spanaća

Potrebno je:

1 šolja svežih listova spanaća

½ šolje zamrznutog bobičastog voća

½ banane

½ šolje bademovog mleka

1 kašičica čija semena

Priprema

U blender stavite jednu šolju svežih listova spanaća.

Dodajte ½ šolje zamrznutog bobičastog voća, ½ banane i jednu kašičicu čija semena.

Sipajte ½ šolje bademovog mleka.

Blendajte sve dok smesa ne postane glatka i kremasta.

Po potrebi dodajte još malo bademovog mleka ili vode za željenu gustinu.

Vitamini i antioksidansi iz spanaća i bobičastog voća hrane kosu iznutra i podstiču njen zdrav rast Foto: Shutterstock

Zdravstvene prednosti smutija

Spanać je bogat gvožđem, vitaminima A i C, folatima i antioksidansima, koji jačaju folikule dlake, poboljšavaju cirkulaciju vlasišta i podstiču rast kose. Vitamin C u spanaću pomaže apsorpciju gvožđa, što je ključno za sprečavanje opadanja kose, dok vitamin A podstiče proizvodnju prirodnih ulja koja održavaju kosu zdravom i sjajnom.

Bobičasto voće, kao što su maline, borovnice i jagode, bogato je antioksidansima i vitaminom C, koji štite folikule od oštećenja izazvanih slobodnim radikalima i stimulišu proizvodnju kolagena, važnog za jaku i otpornu kosu. Redovno konzumiranje ovih namirnica može doprineti jačanju kose, bržem rastu i očuvanju njenog zdravog izgleda.