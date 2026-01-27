Slušaj vest

Ovaj osvežavajući smuti od spanaća i bobičastog voća nije samo ukusan, već i prava vitaminska bomba za vašu kosu. Kombinacija vitamina A, C, gvožđa i antioksidanata jača folikule, podstiče rast i štiti kosu od oštećenja. Savršen je za sve koji žele zdravu, sjajnu i bujnu kosu iznutra – jednostavno, prirodno i brzo pripremljeno.

Smuti od bobičastog voća i spanaća

Potrebno je: 

Priprema

  • U blender stavite jednu šolju svežih listova spanaća.
  • Dodajte ½ šolje zamrznutog bobičastog voća, ½ banane i jednu kašičicu čija semena.
  • Sipajte ½ šolje bademovog mleka.
  • Blendajte sve dok smesa ne postane glatka i kremasta.
  • Po potrebi dodajte još malo bademovog mleka ili vode za željenu gustinu.
shutterstock-707925238.jpg
Vitamini i antioksidansi iz spanaća i bobičastog voća hrane kosu iznutra i podstiču njen zdrav rast Foto: Shutterstock

Zdravstvene prednosti smutija 

Spanać je bogat gvožđem, vitaminima A i C, folatima i antioksidansima, koji jačaju folikule dlake, poboljšavaju cirkulaciju vlasišta i podstiču rast kose. Vitamin C u spanaću pomaže apsorpciju gvožđa, što je ključno za sprečavanje opadanja kose, dok vitamin A podstiče proizvodnju prirodnih ulja koja održavaju kosu zdravom i sjajnom.

Bobičasto voće, kao što su maline, borovnice i jagode, bogato je antioksidansima i vitaminom C, koji štite folikule od oštećenja izazvanih slobodnim radikalima i stimulišu proizvodnju kolagena, važnog za jaku i otpornu kosu. Redovno konzumiranje ovih namirnica može doprineti jačanju kose, bržem rastu i očuvanju njenog zdravog izgleda.

Izvor: Index.hr/zdravlje.Kurir.rs

