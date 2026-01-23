Slušaj vest

U periodu kada su prehlade i virusi učestali, ishrana bogata nutritivno vrednim sastojcima ima važnu ulogu u jačanju imuniteta.Imuno kuglice predstavljaju praktičan i ukusan način da se svakodnevnoj ishrani dodaju prirodne namirnice poznate po svom povoljnom dejstvu na organizam. Ovaj recept kombinuje moćne biljne sastojke u obliku zdravog slatkiša koji se brzo priprema i lako uklapa u dnevnu rutinu.

Osnovu ovih kuglica čini cvekla, namirnica bogata antioksidansima, vitaminima i mineralima koji doprinose jačanju odbrambenih mehanizama organizma.

Orasi obezbeđuju zdrave masne kiseline i biljne proteine, dok urme i med daju prirodnu slatkoću, ali i dodatnu energetsku vrednost bez upotrebe rafinisanog šećera. Sok od limuna doprinosi svežini ukusa i predstavlja prirodan izvor vitamina C, koji je posebno značajan za imuni sistem.

Foto: Shutterstock

Ovsene pahuljice i kokos obogaćuju teksturu i čine kuglice zasitnim, dok sirovi kakao, cejlonski cimet i đumbir u prahu imaju snažna antioksidativna i antiupalna svojstva. Aroma vanile zaokružuje ukus i daje prijatnu notu ovom zdravom zalogaju. Kombinacija ovih sastojaka rezultira nutritivno bogatim desertom koji može poslužiti kao užina, zdrava poslastica ili brz izvor energije tokom dana.

Priprema imuno kuglica je jednostavna i ne zahteva mnogo vremena – gotove su za svega 15 minuta, bez pečenja. Nakon što se sastojci sjedine u glatku smesu, formiraju se kuglice koje se po želji mogu dodatno uvaljati u kokos ili mlevene orahe. Recept daje oko 12 do 15 kuglica, idealnih za čuvanje u frižideru i konzumiranje tokom više dana.

Imuno kuglice su odličan primer kako zdrava ishrana može biti istovremeno ukusna, prirodna i funkcionalna, pružajući podršku imunitetu kroz pažljivo odabrane sastojke.

RECEPT ZA IMUNO KUGLICE

Vreme pripreme: 15 minuta

Količina: 12–15 kuglica

Potrebno je

* 2 manje cvekle (kuvane ili pečene)

* 100 g oraha

* 5–6 svežih urmi

* 2 kašike meda

* Sok od pola limuna

* 50 g ovsenih pahuljica

* 50 g kokosa

* 1 kašika sirovog kakaa

* 1/2 kašičice cejlonskog cimeta

* 1/4 kašičice đumbira u prahu

* 1 kašičica arome vanile

Priprema

Cveklu, orahe, urme, med i sok od limuna staviti u seckalicu ili blender i miksati dok se ne dobije potpuno glatka smesa.

Dobijenu smesu prebaciti u činiju, dodati ovsene pahuljice i kokos, pa postepeno mešati dok masa ne postane pogodna za oblikovanje kuglica. Po potrebi dodati još malo kokosa ili ovsenih pahuljica. Dodati kakao, cimet, đumbir i aromu vanile, pa sve dobro sjediniti. Vlažnim rukama oblikovati kuglice željene veličine. Po želji ih uvaljati u kokos ili mlevene orahe.

Foto: Profimedia

Savet

Kuglice čuvati u zatvorenoj posudi u frižideru do 5 dana. Idealne su kao zdrava užina ili prirodna energetska poslastica tokom dana.