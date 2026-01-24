Započnite dan sa koktelom od voća i povrća

Na društvenim mrežama poslednjih meseci kruži recept za osvežavajući napitak koji mnogi hvale kao pomoć kod masne jetre, problema sa bubrezima i usporene cirkulacije. Iako bi ovakve tvrdnje trebalo uzeti sa rezervom, sastojci u ovom soku jesu bogati vlaknima, vitaminima i antioksidansima, što može da doprinese boljoj hidrataciji i lakšem varenju.

Napitak od ananasa i šergarepe

Potrebno vam je

pola ananasa

pola krastavca

jedna šargarepa

sok od pola limete (ili pola manjeg limuna)

malo meda po ukusu

Osim što osvežava, ananas je bogat vitaminom C i antioksidansima Foto: Shutterstock

Priprema

U blender stavite pola ananasa, pola krastavca, jednu šargarepu i malo vode, pa miksajte oko minut. Dobijenu smesu procedite, a zatim dodajte sok od pola limete i malo meda po ukusu.

Ananas sadrži bromelain, enzim koji može da pomogne razgradnji proteina, krastavac doprinosi hidrataciji, dok šargarepa obezbeđuje beta-karoten i doprinosi unosu antioksidanasa. Limeta daje osvežavajuću notu i dodatni vitamin C.