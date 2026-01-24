Slušaj vest

Na društvenim mrežama poslednjih meseci kruži recept za osvežavajući napitak koji mnogi hvale kao pomoć kod masne jetre, problema sa bubrezima i usporene cirkulacije. Iako bi ovakve tvrdnje trebalo uzeti sa rezervom, sastojci u ovom soku jesu bogati vlaknima, vitaminima i antioksidansima, što može da doprinese boljoj hidrataciji i lakšem varenju.

Napitak od ananasa i šergarepe

Potrebno vam je

ananas shutterstock_2282615239.jpg
Osim što osvežava, ananas je bogat vitaminom C i antioksidansima Foto: Shutterstock

Priprema

U blender stavite pola ananasa, pola krastavca, jednu šargarepu i malo vode, pa miksajte oko minut. Dobijenu smesu procedite, a zatim dodajte sok od pola limete i malo meda po ukusu.

Ananas sadrži bromelain, enzim koji može da pomogne razgradnji proteina, krastavac doprinosi hidrataciji, dok šargarepa obezbeđuje beta-karoten i doprinosi unosu antioksidanasa. Limeta daje osvežavajuću notu i dodatni vitamin C.

Ipak, važno je naglasiti da nijedan napitak ne može zameniti uravnoteženu ishranu, lekarsku terapiju ili rešiti ozbiljne zdravstvene probleme. Ovakvi sokovi mogu da budu prijatan dodatak zdravim navikama u ishrani, posebno kao lagan jutarnji ili popodnevni napitak, ali ne i "čudesno rešenje".

Jutarnji detoks napitak za reset organizam: Kada telo traži predah od teške hrane

