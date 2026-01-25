Slušaj vest

Ako ste tokom praznika malo preterali sa hranom, ova hranljiva povrtna čorba može da bude dobar izbor za lakši povratak u rutinu i mini detoks, predlaže Dunja Kesić na svom Instagram profilu. Prepuna je povrća bogatog vlaknima, od luka i praziluka do šargarepe, celera, kupusa i tikvice, što doprinosi varenju i produžava osećaj sitosti. Topla je, zasitna i posebno prijatna tokom hladnih zimskih dana.

Detoks čorba od povrća

Potrebno vam je

  • 10 čenova belog luka, sitno iseckanog
    2 glavice crnog luka, iseckane
    pola srednjeg praziluka, iseckanog
    5 šargarepa, sečenih na kolutove
    stabljika celera, iseckana
    2 velika paradajza, iseckana
    cela glavica kineskog kupusa, iseckana
    srednja tikvica, iseckana
    4 kašike maslinovog ulja
    veće pakovanje povrtnog bujona (oko 4 šolje)
    4 šolje vode
    veza peršuna, sitno iseckanog
    sok od 1 limuna
    kašika belog luka u prahu
    kašika mlevene paprike
    ¼ kašičice bibera
    mirođija, vlašac, po ukusu
    so po ukusu
povrce shutterstock_691340896.jpg
Sastojke možete menjati po želji Foto: Shutterstock

Priprema

U velikoj šerpi zagrejte maslinovo ulje na srednjoj temperaturi. Dodajte beli i crni luk, praziluk i dinstajte 3-5 minuta, dok ne zamirišu. Dodajte šargarepu i celer, pa kuvajte još oko pet minuta dok malo ne omekšaju. Sipajte povrtni bujon i vodu, pustite da provri, pa smanjite vatru.

Dodajte paradajz i kineski kupus, promešajte i pustite da kupus malo splasne. Na kraju ubacite tikvicu, pa začine - beli luk u prahu, mlevenu papriku, biber i so. Krčkajte 20-25 minuta, dok povrće ne omekša. Na kraju dodajte peršun, mirođiju, vlašac i sok od limuna.  

Da li pileća supa zaista pomaže kada ste bolesni? Probajte domaći recept naših baka i otkrijte tajnu koju generacije prenose

