Detoks čorba od povrća: Toplo, hranljivo i idealno za hladne zimske dane
Ako ste tokom praznika malo preterali sa hranom, ova hranljiva povrtna čorba može da bude dobar izbor za lakši povratak u rutinu i mini detoks, predlaže Dunja Kesić na svom Instagram profilu. Prepuna je povrća bogatog vlaknima, od luka i praziluka do šargarepe, celera, kupusa i tikvice, što doprinosi varenju i produžava osećaj sitosti. Topla je, zasitna i posebno prijatna tokom hladnih zimskih dana.
Detoks čorba od povrća
Potrebno vam je
- 10 čenova belog luka, sitno iseckanog
2 glavice crnog luka, iseckane
pola srednjeg praziluka, iseckanog
5 šargarepa, sečenih na kolutove
stabljika celera, iseckana
2 velika paradajza, iseckana
cela glavica kineskog kupusa, iseckana
srednja tikvica, iseckana
4 kašike maslinovog ulja
veće pakovanje povrtnog bujona (oko 4 šolje)
4 šolje vode
veza peršuna, sitno iseckanog
sok od 1 limuna
kašika belog luka u prahu
kašika mlevene paprike
¼ kašičice bibera
mirođija, vlašac, po ukusu
so po ukusu
Priprema
U velikoj šerpi zagrejte maslinovo ulje na srednjoj temperaturi. Dodajte beli i crni luk, praziluk i dinstajte 3-5 minuta, dok ne zamirišu. Dodajte šargarepu i celer, pa kuvajte još oko pet minuta dok malo ne omekšaju. Sipajte povrtni bujon i vodu, pustite da provri, pa smanjite vatru.
Dodajte paradajz i kineski kupus, promešajte i pustite da kupus malo splasne. Na kraju ubacite tikvicu, pa začine - beli luk u prahu, mlevenu papriku, biber i so. Krčkajte 20-25 minuta, dok povrće ne omekša. Na kraju dodajte peršun, mirođiju, vlašac i sok od limuna.
