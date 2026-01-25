Slušaj vest

Ako ste tokom praznika malo preterali sa hranom, ova hranljiva povrtna čorba može da bude dobar izbor za lakši povratak u rutinu i mini detoks, predlaže Dunja Kesić na svom Instagram profilu. Prepuna je povrća bogatog vlaknima, od luka i praziluka do šargarepe, celera, kupusa i tikvice, što doprinosi varenju i produžava osećaj sitosti. Topla je, zasitna i posebno prijatna tokom hladnih zimskih dana.

Detoks čorba od povrća

Potrebno vam je

10 čenova belog luka, sitno iseckanog

2 glavice crnog luka, iseckane

pola srednjeg praziluka, iseckanog

5 šargarepa, sečenih na kolutove

stabljika celera, iseckana

2 velika paradajza, iseckana

cela glavica kineskog kupusa, iseckana

srednja tikvica, iseckana

4 kašike maslinovog ulja

veće pakovanje povrtnog bujona (oko 4 šolje)

4 šolje vode

veza peršuna, sitno iseckanog

sok od 1 limuna

kašika belog luka u prahu

kašika mlevene paprike

¼ kašičice bibera

mirođija, vlašac, po ukusu

so po ukusu

Sastojke možete menjati po želji Foto: Shutterstock

Priprema

U velikoj šerpi zagrejte maslinovo ulje na srednjoj temperaturi. Dodajte beli i crni luk, praziluk i dinstajte 3-5 minuta, dok ne zamirišu. Dodajte šargarepu i celer, pa kuvajte još oko pet minuta dok malo ne omekšaju. Sipajte povrtni bujon i vodu, pustite da provri, pa smanjite vatru.