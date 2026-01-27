Proteini su ključni za izgradnju mišića i obnavljanje tkiva, ali njihov prekomerni unos može štetiti zdravlju bubrega i dugoročno izazvati probleme.

Dodatni proteini su sve više prisutni u hrani, a nove smernice povećavaju dnevni unos za odrasle na 1,2–1,6 g po kg telesne težine. Većina ljudi već unosi dovoljno proteina, ali previše može dugoročno štetiti, posebno kod osnovnih bolesti poput visokog holesterola ili problema sa bubrezima.

Ovih pet znakova upozorenja mogu signalizirati da ozbiljno preterujete – i čak mogu dovesti do posete lekaru.

Dehidratacija

Kada jedete više proteina nego što je vašem telu potrebno, vaši bubrezi rade prekovremeno da bi ih preradili. Kako se proteini metabolišu, azot – komponenta aminokiselina u proteinima – mora se izbaciti iz tela. Vremenom to može dovesti do dehidratacije.

- Jedini način na koji bubrezi mogu da odbace višak azota jeste povećanim mokrenjem, što dovodi do dehidratacije - kaže dr Babak Razani, profesor kardiologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Pitsburgu.

Simptomi dehidratacije mogu uključivati osećaj žeđi, umora, vrtoglavice ili ošamućenosti, kao i neuobičajeno suhu kožu, upale očiju ili suvoću u ustima.

Penušav ili mehurašt urin

Ako vam urin izgleda penasto, to može biti znak proteinurije, odnosno visokog nivoa proteina u urinu – potencijalno ozbiljnog stanja koje može biti pokazatelj oštećenja bubrega. Iako je potrebno više istraživanja, neke studije su pokazale da može postojati veza između konzumiranja velikih količina proteina i proteinurije, prema jednom pregledu.

Ako vam urin izgleda penasto, to može biti znak proteinurije, odnosno visokog nivoa proteina u urinu Foto: Shutterstock

Takođe možete imati osećaj da morate stalno da piškite, što je još jedan simptom proteinurije i može biti još jedan pokazatelj da jedete previše proteina. - Isti procesi u telu koji mogu izazvati dehidrataciju kada konzumirate previše proteina takođe mogu izazvati često mokrenje - kaže Kristin Kirkpatrik, registrovana dijetetičarka-nutricionistkinja u Klivlendskoj klinici u Ohaju i osnivačica i predsednica KAK Konsaltinga.

Kamen u bubregu

Iako prekomerna konzumacija proteina, posebno životinjskih proteina, obično ne dovodi do kamena u bubregu, ovo je nešto na šta treba obratiti pažnju, posebno ako imate istoriju kamena u bubregu ili faktore rizika za ovo stanje. Znakovi bubrežnih kamenaca mogu uključivati oštar bol u boku, donjem delu leđa i stomaku; bol tokom mokrenja; i krv u urinu.

Konzumiranje previše životinjskih proteina može dovesti do kamena u bubregu, jer često mokrenje radi uklanjanja viška azota iz bubrega može poremetiti tipične nivoe kiselosti u urinu i pokrenuti proizvodnju oksalata, supstanci u jetri koje formiraju kamen u bubregu, kaže Razani.

Nepravilna stolica

Prekomerna konzumacija bilo koje hranljive materije – uključujući proteine – može otežati varenje i dovesti do problema kao što je zatvor. Zatvor je čest kada jedete previše proteina jer većina ljudi to radi smanjenjem drugih hranljivih materija poput vlakana i nedostaje im uravnotežena ishrana za regulisanje creva.

- Ako ishrana sa visokim sadržajem proteina nema dovoljno vlakana, onda problemi sa crevima mogu biti rezultat tako niskog unosa vlakana - kaže Kirkpatrik.

Povećanje telesne težine

Dijete sa visokim sadržajem proteina se promovišu kao dobar način za smanjenje nivoa gladi, pa unosite manje ukupnih kalorija, i može delovati kontraintuitivno da previše proteina može dovesti do povećanja telesne težine. Ali činjenica je da nedostaju naučni dokazi koji bi potkrepili tvrdnje da dijete sa visokim sadržajem proteina dovode do gubitka težine, a neki ljudi zaista mogu doživeti povećanje telesne težine.

Dijete bogate proteinima smanjuju glad, ali previše proteina može ipak dovesti do povećanja telesne težine Foto: Shutterstock

- Prekomerni unos proteina, ako se uravnoteži manjim unosom druge hrane, dobar je za gubitak težine - kaže Razani. Ali ako je vaš ukupan unos kalorija veći nego ranije, čak i ako je sve u obliku proteina, dolazi do povećanja telesne težine.

Kako dobiti uravnoteženu količinu proteina u ishrani

Većina ljudi jede više proteina nego što im je potrebno. Za optimalan unos fokusirajte se na veličinu porcija i uravnoteženu ishranu bogatu voćem, povrćem, integralnim žitaricama, orašastim plodovima i nemasnim proteinima. Dijete sa većim unosom proteina mogu koristiti sportistima, osobama u oporavku ili starijima, ali ostali bi trebalo da se konsultuju sa stručnjakom pre nego što povećaju unos.