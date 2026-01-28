Prekomeran unos vitamina C iz suplemenata može izazvati neželjene efekte i kamence u bubrezima, zato pratite simptome i ne preterujte

Nacionalna zdravstvena služba (NHS) kaže da vitamin C pomaže u zaštiti ćelija i održava ih zdravim, ali postoje određeni simptomi „predoziranja“ na koje treba obratiti pažnju.

Ljudi koji redovno uzimaju vitamin C se savetuju da prestanu ako primete određene simptome, prema podacima NHS i drugih zdravstvenih stručnjaka. Vitamin uzimaju milioni ljudi i popularan je izbor za jačanje imunog sistema, a može pomoći i u smanjenju trajanja prehlade.

Januar je vrhunac za kašalj i prehladu, kao i za uobičajene „zimske viruse“, poput norovirusa. Pored svakodnevne dobre higijene, održavanje imunog sistema u vrhunskoj formi je još jedan način da se zaštitite od opasnih bolesti.

Održavanje zdrave ishrane je najbolji način da svom telu pružite sve što mu je potrebno za borbu protiv klica. Međutim, nekim ljudima može pomoći i uzimanje te dodatne pomoći u obliku vitaminskog suplementa, posebno ako im ga je prepisao lekar.

Vitamin C je jak antioksidans koji pomaže u zaštiti ćelija od oštećenja izazvanih slobodnim radikalima i podržava imuni sistem. Takođe je veoma važan za stvaranje kolagena, koji održava kožu, krvne sudove, kosti i hrskavicu zdravim. Pored toga, pomaže telu da bolje apsorbuje gvožđe i koristan je za zarastanje rana.

- Od odraslih starosti od 19 do 64 godine potrebno je 40 mg vitamina C dnevno. Trebalo bi da budete u mogućnosti da dobijete sav potreban vitamin C iz svoje svakodnevne ishrane. Vitamin C se ne može skladištiti u telu, pa vam je potreban u ishrani svakog dana - kažu stručnjaci sa NHS-a.

Prekomeran unos vitamina C iz suplemenata može izazvati probavne smetnje, dijareju, nadimanje, a dugoročno povećava rizik od kamenca u bubrezima Foto: Profimedia

Problemi sa crevima i četiri simptoma na koje treba obratiti pažnju

Uzimanje velikih količina (više od 1.000 mg dnevno) vitamina C može izazvati neželjene efekte. NHS kaže da bi ovi simptomi „trebalo da nestanu kada prestanete da uzimate suplemente vitamina C“, međutim, za druge može biti potrebna medicinska intervencija.

Neželjeni efekti uključuju, prvo,dijareju. Ljudi mogu iskusiti i tri druga neželjena efekta, kao što su mučnina, nadimanje i grčevi u stomaku. To se dešava zato što telo ne može da unese previše, što izaziva osmotski efekat u digestivnom sistemu. Obično simptomi nestaju ako smanjite dozu ili potpuno prestanete.

Kamen u bubregu i sedam simptoma na koje treba obratiti pažnju

Još jedan rizik od uzimanja previše vitamina C je kamen u bubregu. NHS kaže: „Vaše telo će apsorbovati sav vitamin C iz vaše ishrane i pretvoriti ga u oksalat, koji zatim nastavlja da formira kamenčiće u vašim bubrezima. Ne bi trebalo da uzimate vitaminske suplemente ako imate raznovrsnu ishranu, uključujući voće i povrće.“

Uzimanje velike količine suplemenata vitamina C (obično više od 1.000 mg dnevno) može povećati rizik od dobijanja kamena u bubregu izazvanog kalcijum-oksalatom. To se dešava zato što telo pretvara višak vitamina C u oksalat, koji se zatim izlučuje urinom.

Iako je vitamin C iz hrane bezbedan, visoke doze iz suplemenata mogu dovesti do većeg nivoa oksalata u urinu. Ljudima koji su imali kamen u bubregu često se savetuje da ih drže podalje.

Uzimanje velike količine suplemenata vitamina C (obično više od 1.000 mg dnevno) može povećati rizik od dobijanja kamena u bubregu Foto: Shutterstock

Prema NHS, veoma mali kamen u bubregu „verovatno“ neće izazvati mnogo simptoma. Dodaje se: „Mogu čak i da prođu neotkriveni i da se bezbolno isprazne kada mokrite“. Međutim, veći kamen u bubregu može izazvati simptome, uključujući sledećih sedam upozoravajućih znakova:

Bol u bočnoj strani stomaka (abdomena) ili prepona – muškarci mogu imati bol u testisima

visoka temperatura ili osećaj vrućine, hladnoće ili drhtavice

osećaj znojenja

jak bol koji dolazi i odlazi

osećaj mučnine ili povraćanje

krv u urinu

infekcija urina

Razgovarajte sa svojim lekarom ako uzimate vitamin C i primetite bilo koji od ovih jedanaest simptoma ili ako imate bilo kakva zdravstvena pitanja ili nedoumice. Izbegavajte drastične promene u ishrani i načinu života pre nego što se konsultujete sa svojim lekarom opšte prakse.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite kaže da bi trebalo da budete u mogućnosti da dobijete sav potreban vitamin C konzumiranjem raznovrsne i uravnotežene ishrane. Ako uzimate suplemente vitamina C, nemojte uzimati previše, jer to može biti štetno. Uzimanje manje od 1.000 mg suplemenata vitamina C dnevno verovatno neće izazvati nikakvu štetu.

Vitamin C se nalazi u citrusnom voću, paprikama, jagodama, crnoj ribizli, brokoliju, prokuli i krompiru Foto: Shutterstock

Dobri izvori vitamina C

Vitamin C se nalazi u raznovrsnom voću i povrću. Dobri izvori uključuju:

Citrusno voće, kao što su pomorandže i sok od pomorandže

paprike

jagode

crne ribizle

brokoli

prokelj

krompir