Mnoge studije pokazale su da beta-glukani iz ovsa efikasno smanjuju ukupni nivo i nivo LDL (lošeg) holesterola, te samim tim smanjuju rizik za razvoj srčanih oboljenja

Slušaj vest

Rezultati istraživanja, objavljeni u časopisu Nature Communications, potiču iz kontrolisanog ispitivanja u kojem su učestvovali ljudi sa metaboličkim sindromom – uobičajenim skupom faktora rizika koji uključuje prekomernu težinu, visok krvni pritisak, povišen šećer u krvi i nezdrav nivo holesterola.

Iako nijedan od učesnika nije imao dijabetes, svi su smatrani povećanim rizikom za njegov razvoj.

Značajan pad „lošeg“ holesterola za samo 48 sati

Tokom dva dana, jedna grupa je pratila strog, ali jednostavan plan: ovsena kaša, tri puta dnevno. Ovsena kaša je kuvana u vodi, uz dozvoljeno dodavanje malih količina voća ili povrća.

Učesnici su jeli oko 300 grama ovsene kaše dnevno i konzumirali otprilike polovinu uobičajenih kalorija. Kontrolna grupa je takođe smanjila kalorije, ali nije jela ovsenu kašu.

Obe grupe su zabeležile neka poboljšanja zdravlja, ali se grupa koja je konzumirala ovsenu kašu izdvojila. Njihov nivo LDL holesterola – tipa koji je najjače povezan sa srčanim oboljenjima – opao je za oko 10 procenata za samo 48 sati.

Celovite ovsene pahuljice (krupno mlevene) su nutritivno superiornije u odnosu na instant varijante koje su često prerađene i pune šećera.

Samo dva dana ishrane zasnovane na ovsenoj kaši mogu značajno sniziti LDL holesterol Foto: Shutterstock

U proseku su takođe izgubili oko dva kilograma, a njihov krvni pritisak je blago opao. Ključno je da poboljšanje holesterola nije nestalo nakon što su se vratili normalnoj ishrani. Šest nedelja kasnije, niži nivoi LDL-a su se uglavnom održali stabilnim.

- To je značajno smanjenje - rekla je autorka rada i profesorka ishrane i mikrobiote Mari-Kristin Simon sa Univerziteta u Bonu, u Nemačkoj, u saopštenju.

Iako efekat nije toliko jak kao što mogu da postignu moderni lekovi za snižavanje holesterola, ona je napomenula da je i dalje impresivan s obzirom na jednostavnost i kratko trajanje.

Kako LDL holesterol utiče na organizam?

Visok LDL holesterol je opasan jer se može nakupljati u zidovima krvnih sudova, formirajući plakove koji sužavaju arterije. Ako ti plakovi puknu, mogu izazvati stvaranje krvnih ugrušaka, srčani ili moždani udar. Čak i malo smanjenje LDL-a može smanjiti dugoročni kardiovaskularni rizik.

Koristi od dvodnevne ishrane bogate ovsom su posebno dokazane kod ljudi sa metaboličkim sindromom, što znači da efekat još uvek nije dolakaz kod zdravih osoba.

Kako ovas utiče na holesterol?

Međutim, Sajmon je rekla da sam mehanizam snižavanja holesterola verovatno nije jedinstven za ovu populaciju. Pad LDL holesterola je usko povezan sa jedinjenjima koja nastaju kada crevni mikrobi razgrađuju ovas – posebno metabolitima povezanim sa ferulinskom kiselinom – procesom koji se javlja kod većine ljudi, mada sa različitom efikasnošću, objasnila je ona.

Ovas povoljno utiče na holesterol zahvaljujući visokom sadržaju, rastvorljivih vlakana Foto: Pixabay.com

Pojedinci sa metaboličkim sindromom mogu iskusiti izraženija poboljšanja jer obično imaju povišen nivo holesterola u početnom stanju i izmenjenu metaboličku regulaciju, što ostavlja veći prostor za merljivo poboljšanje.

Potrebna su dalja istraživanja kod zdravih ljudi i drugih metaboličkih stanja kako bi se utvrdilo kolike su zapravo koristi i ko će najviše dobiti, dodala je ona.

Stoga se postavlja pitanje kako dva dana konzumiranja ovsene kaše mogu imati tako trajan efekat? Odgovor izgleda leži u crevima. Istraživači su otkrili da je ishrana bogata ovsom promenila sastav crevnih bakterija učesnika.

Mikrobiom creva kao ključ snižavanja holesterola

- Utvrdili smo da konzumiranje ovsene kaše povećava broj određenih bakterija u crevima - objasnila je autorka rada Linda Klumpen, takođe sa Univerziteta u Bonu, u saopštenju.

Ove bakterije, objašnjavaju istraživači, oslobađaju metaboličke nusproizvode u svoje okruženje, obezbeđujući energiju ćelijama creva i podržavajući njihovu funkciju.

Pad „lošeg“ holesterola povezan je sa promenama u crevnom mikrobiomu koje nastaju razgradnjom ovsa Foto: Shutterstock

Jedna od ovih supstanci, koja se formira kada bakterije razgrađuju komponente ovsa, ranije je povezana sa zdravijim metabolizmom holesterola. Istovremeno, druge crevne bakterije su pomogle u smanjenju jedinjenja povezanih sa insulinskom rezistencijom, ključnim pokretačem dijabetesa tipa 2.

Istraživači su upozorili da ovsena kaša nije zamena za lekove ili lekarski savet.

- Kao sledeći korak, sada se može razjasniti da li intenzivna dijeta na bazi ovsa koja se ponavlja svakih šest nedelja zapravo ima trajni preventivni efekat - rekla je dr Simon.