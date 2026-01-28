Problemi sa stomakom postaju češći tokom perioda praznika zbog promena u načinu ishrane, dehidtaciji i preterivanju sa jelom i pićem

Nedostatak podrške glavni je uzrok odustajanja od mršavljenjaza više od polovine gojaznih osoba, njih čak 55 odsto, dok 43 odsto Evropljana ne zna da Svetska zdravstvena organizacijagojaznost klasifikuje kao hroničnu bolest.

Ovo su podaci novog evropskog istraživanja kompanije Novo Nordisk, objavljenog uoči takozvanog „Dana odustajanja“, dana kada milioni ljudi posustanu u pridržavanju novogodišnjih odluka. Istraživanje, sprovedeno u pet evropskih zemalja, pokazuje da duboko ukorenjeno nerazumevanje gojaznosti, zajedno sa stigmatizacijom i fokusom na „snagu volje“, stvara osećaj usamljenosti i obeshrabrenja kod osoba koje žive sa ovim stanjem i direktno utiče na to da ljudi odustaju od dugoročnih promena.

„Samo se više potrudi“ - mit koji nas skupo košta

Činjenica da gotovo polovina ispitanika ne prepoznaje gojaznost kao hroničnu bolest održava štetan narativ prema kojem se upravljanje gojaznošću čini jednostavno kao pitanje „manjeg unosa hrane i više kretanja“. Istina je potpuno drugačija - reč je o složenom zdravstvenom izazovu koji zahteva kontinuiranu medicinsku i društvenu podršku.

Manje od polovine osoba koje žive sa gojaznošću (48 odsto) smatra da društvo razume njihovo stanje kao hroničnu bolest, dok većina ima utisak da se gojaznost i dalje posmatra isključivo kao pitanje životnog stila.

Januar je najteži: kada podrška izostane, ljudi odustaju

Januar, mesec novih početaka, za mnoge postaje i mesec najvećeg pritiska. Prema istraživanju, 55 odsto osoba sa gojaznošću koje pokušavaju da redukuju telesnu težinu u januaru navodi nedostatak podrške kao ključnu prepreku u tome da istraju.

To pokazuje da problem nije u motivaciji pojedinca, nego u izostanku sistema podrške koji bi omogućio održive promene.

Stigma kao svakodnevica

Podaci jasno pokazuju koliko je stigma duboko ukorenjena:

85 odsto ispitanika veruje da osobe sa gojaznošću doživljavaju umerenu do veoma izraženu stigmatizaciju zbog telesne težine

81 odsto smatra da negativna kulturna očekivanja u vezi sa izgledom imaju umeren do izrazito negativan uticaj na pojedince u društvu

Ovakvo okruženje ostavlja ozbiljne posledice - ne samo po fizičko, nego i po mentalno i socijalno zdravlje. Gotovo 9 od 10 osoba sa gojaznošću (89 odsto) navodi da ovo stanje negativno utiče na njihovo mentalno zdravlje, dok 86 odsto kaže da utiče na njihove društvene interakcije.Za većinu ispitanika, ovaj uticaj nije blag - već umeren do snažan.

Ipak, i pored toga, samo 18 odsto osoba sa gojaznošću smatra da zdravstveni radnici u potpunosti razumeju njihove brige i probleme, što dodatno produbljuje osećaj nerazumevanja i izolacije.

Holistički pristup umesto brzih rešenja

Zanimljivo je da sami ispitanici jasno poručuju šta im je potrebno: 73 odsto osoba sa gojaznošću smatra da bi razgovori trebalo da se fokusiraju na opšte zdravlje i blagostanje, a ne isključivo na kilograme i brojke na vagi.

To je i ključna poruka istraživanja - pomeranje fokusa sa kratkoročnih odluka i individualne odgovornosti ka dugoročnom, holističkom pristupu.

Od „snage volje“ do snage zajednice

- Kultura novogodišnjih odluka, iako dobronamerna, često učvršćuje pojednostavljen i štetan pogled na gojaznost. Kada rezultati izostanu, dolazi do neopravdanog okrivljavanja i stigmatizacije. Podaci jasno pokazuju da društvo još uvek ne razume gojaznost kao hroničnu bolest - ističu u kompaniji.