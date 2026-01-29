Slušaj vest

Leblebije su prava mala riznica hranljivih materija – pune su proteina, vlakana, vitamina i minerala koji pomažu zdravlju srca, kostiju i creva. Osim toga, od njih možete pripremiti ukusan i hranljiv humus, savršen za svakodnevnu ishranu, koji unosi energiju, jača organizam i pomaže u održavanju sitosti tokom dana.

Potrebno je:

  • 200 g sirovih leblebija
  • 60 g tahini od susama
  • 2 čena belog luka
  • Sok od pola limuna
  • 1 kašičica soli
  • 30 g senfa
  • prstohvat karija
  • 1 cm svežeg đumbira
  • 2 kašike maslinovog ulja

Priprema

  • Blanširajte leblebije u vodi da omekšaju, zatim ih procedite i sačuvajte tečnost u kojoj su se kuvale.
  • Izblendajte leblebije u blenderu zajedno sa rendanim belim lukom i đumbirom. Dok mešate, postepeno dodajte tečnost u kojoj su se kuvale po potrebi dok ne dobijete gustu kremastu pastu. Dobijenu pastu izgnječite četkicom.
  • U pastu dodajte tahini, sok od limuna, so, kari i maslinovo ulje i dobro promešajte. Ostavite u frižideru da se ohladi, pa poslužite kao namaz na tostu.
humus-leblebije.jpg
Humus od leblebija je hranljiv i ukusan namaz bogat proteinima, vlaknima i zdravim mastima Foto: Profimedia

Zdravstvene prednosti leblebija

Pomažu kod gubitka težine

Zbog visokog sadržaja vlakana, leblebije pomažu da se duže osećamo siti i tako izbegnemo visokokaloričnu hranu.

Poboljšavaju zdravlje digestivnog sistema

Vlakna igraju ključnu ulogu u prevenciji zatvora i podsticanju varenja. Djeluju kao sredstvo za povećanje zapremine u digestivnom sistemu, poboljšavajući opšte zdravlje. Takođe pomažu u održavanju pH ravnoteže, povećavaju nivo zdravih crevnih bakterija i smanjuju broj nezdravih.

Poboljšavaju zdravlje srca

Leblebije sadrže kalijum, vlakna i vitamine C i B6, koji su važni za zdravlje srca. Vlakna pomažu u snižavanju ukupnog holesterola u krvi, smanjujući rizik od srčanih oboljenja. Takođe uklanjaju plak iz arterija i poboljšavaju njihovo zdravlje.

Smanjuju rizik od raka

Selen, koji se nalazi u leblebijama, poboljšava funkciju jetre, pomažući u detoksikaciji jedinjenja koja izazivaju rak, smanjujući upalu i sprečavajući rast tumora.

leblebije shutterstock_2388491233.jpg
Leblebije pomažu u očuvanju zdravlja srca jer snižavaju holesterol, regulišu krvni pritisak i podržavaju zdravu funkciju krvnih sudova Foto: Shutterstock

Folat u leblebijama igra ulogu u sintezi DNK, čime se sprečava stvaranje ćelija raka koje nastaju zbog mutacija. Leblebije takođe sadrže fitohemikalije zvane saponi, koje sprečavaju reprodukciju i širenje ćelija raka.

Jačaju kosti

Leblebije sadrže kalcijum, važan za kosti, kao i magnezijum, koji telo koristi za izgradnju kostiju. Ostali minerali u leblebijama koji poboljšavaju zdravlje kostiju uključuju mangan, cink, vitamin K i fosfat, svi pomažu u održavanju strukture kostiju.

Izvor: Ljepotaizdravlje.ba/Zdravlje.Kurir.rs

