Kako da napravite ukusan humus od leblebija? Kremast, lagan i zdrav
Leblebije su prava mala riznica hranljivih materija – pune su proteina, vlakana, vitamina i minerala koji pomažu zdravlju srca, kostiju i creva. Osim toga, od njih možete pripremiti ukusan i hranljiv humus, savršen za svakodnevnu ishranu, koji unosi energiju, jača organizam i pomaže u održavanju sitosti tokom dana.
Potrebno je:
- 200 g sirovih leblebija
- 60 g tahini od susama
- 2 čena belog luka
- Sok od pola limuna
- 1 kašičica soli
- 30 g senfa
- prstohvat karija
- 1 cm svežeg đumbira
- 2 kašike maslinovog ulja
Priprema
- Blanširajte leblebije u vodi da omekšaju, zatim ih procedite i sačuvajte tečnost u kojoj su se kuvale.
- Izblendajte leblebije u blenderu zajedno sa rendanim belim lukom i đumbirom. Dok mešate, postepeno dodajte tečnost u kojoj su se kuvale po potrebi dok ne dobijete gustu kremastu pastu. Dobijenu pastu izgnječite četkicom.
- U pastu dodajte tahini, sok od limuna, so, kari i maslinovo ulje i dobro promešajte. Ostavite u frižideru da se ohladi, pa poslužite kao namaz na tostu.
Zdravstvene prednosti leblebija
Pomažu kod gubitka težine
Zbog visokog sadržaja vlakana, leblebije pomažu da se duže osećamo siti i tako izbegnemo visokokaloričnu hranu.
Poboljšavaju zdravlje digestivnog sistema
Vlakna igraju ključnu ulogu u prevenciji zatvora i podsticanju varenja. Djeluju kao sredstvo za povećanje zapremine u digestivnom sistemu, poboljšavajući opšte zdravlje. Takođe pomažu u održavanju pH ravnoteže, povećavaju nivo zdravih crevnih bakterija i smanjuju broj nezdravih.
Poboljšavaju zdravlje srca
Leblebije sadrže kalijum, vlakna i vitamine C i B6, koji su važni za zdravlje srca. Vlakna pomažu u snižavanju ukupnog holesterola u krvi, smanjujući rizik od srčanih oboljenja. Takođe uklanjaju plak iz arterija i poboljšavaju njihovo zdravlje.
Smanjuju rizik od raka
Selen, koji se nalazi u leblebijama, poboljšava funkciju jetre, pomažući u detoksikaciji jedinjenja koja izazivaju rak, smanjujući upalu i sprečavajući rast tumora.
Folat u leblebijama igra ulogu u sintezi DNK, čime se sprečava stvaranje ćelija raka koje nastaju zbog mutacija. Leblebije takođe sadrže fitohemikalije zvane saponi, koje sprečavaju reprodukciju i širenje ćelija raka.
Jačaju kosti
Leblebije sadrže kalcijum, važan za kosti, kao i magnezijum, koji telo koristi za izgradnju kostiju. Ostali minerali u leblebijama koji poboljšavaju zdravlje kostiju uključuju mangan, cink, vitamin K i fosfat, svi pomažu u održavanju strukture kostiju.
Izvor: Ljepotaizdravlje.ba/Zdravlje.Kurir.rs
Nutricionista otkriva kako da napravite "humus za plodnost", lako se sprema, ukusan je i zdrav