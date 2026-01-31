Namirnice bogate bioaktivnim jedinjenjima povoljno da utiču i na imunitet

Zimski period često je praćen ukočenošću zglobova, učestalijim prehladama i pogoršanjem hroničnih bolova. Hladno vreme može da podstakne zapaljenske procese u organizmu, zbog čega ishrana bogata prirodnim antiinflamatornim sastojcima dobija na značaju. Namirnice koje smanjuju upalu mogu da doprinesu manjem osećaju bola, boljoj otpornosti organizma i lakšem varenju, kaže nutricionistkinja Divja Gandi i izdvaja tri sastojka koja bi i tokom hladnijih dana trebalo češće da se nađu na trpezi.

Kurkuma

Kurkuma, zahvaljujući aktivnom jedinjenju kurkuminu, ima snažno antiinflamatorno i antioksidativno dejstvo, zbog čega može da pomogne u ublažavanju ukočenosti zglobova i bolova u mišićima, ali i u jačanju imuniteta tokom hladnijih meseci. Naglašava da se kurkumin bolje apsorbuje kada se kurkuma kombinuje sa crnim biberom, a preporučuje da se dodaje supama, varivima, jelima od povrća, čorbama ili toplom mleku pred spavanje.

- Malo kurkume u biljnom čaju ili bujonu može da deluje umirujuće, da doprinese smanjenju zapaljenja i pruži prijatan osećaj topline - navodi Divaja Gandi.

Đumbir

Đumbir je još jedan sastojak koji, prema rečima nutricionistkinje, pruža značajnu zaštitu od zapaljenskih procesa tokom zime, zahvaljujući bioaktivnim jedinjenjima poput gingerola, koja mogu da ublaže bol u mišićima, nelagodnost u zglobovima i iritaciju grla izazvanu hladnim vremenom.

- Đumbir ne samo da smanjuje zapaljenje već i poboljšava cirkulaciju, što je posebno važno tokom hladnijih meseci - ističe Gandi.

Čaj od đumbira sa limunom i medom poboljšanju varenja posle težih obroka Foto: Shutterstock

Preporučuje upotrebu svežeg đumbira u supama, kuvanim jelima i čorbama, ali i u smutijima ili toplim napicima poput čaja sa limunom i medom, dodajući da istraživanja ukazuju na to da čaj od đumbira može da pomogne u ublažavanju bolova i poboljšanju varenja posle težih obroka.

Masna riba

Kao treći važan sastojak izdvaja masnu ribu, poput lososa, sardine i skuše, koje su bogate omega-3 masnim kiselinama poznatim po svom antiinflamatornom dejstvu i povoljnom uticaju na zdravlje zglobova, srca i mozga.

Omega 3 masne kiseline ćete najviše naći u lososu, sardinama i skuši Foto: Shutterstock

- Omega-3 masne kiseline su esencijalne masti koje organizam ne može sam da proizvodi, zbog čega je njihov unos putem ishrane izuzetno važan, naročito tokom zime - naglašava Divaja Gandi.