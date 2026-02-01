Puding za bolju probavu sa kruškama i kivijem: Desert koji prija crevima
Ako vam se jede nešto slatko, ali ne želite osećaj težine posle, ovaj puding je baš ono što vam je potrebno. Pravi se bez kuvanja, nežan je za želudac i osmišljen tako da pomogne probavi, a da pritom ostane pravi mali desert. Kombinacija kruške, kivija i lanenih semenki daje kremastu teksturu i prirodnu slatkoću, dok začini diskretno zaokružuju ukus.
Puding za bolju probavu
Potrebno vam je (za dve porcije)
Priprema
Krušku oljuštite i naseckajte, kivi oljuštite i prepolovite. Voće, mlevene lanene semenke, bademovo mleko i cimet stavite u blender i mutite dok se ne dobije gusta, kremasta, pudingasta tekstura. Rasporedite u dve činijice i ohladite 2-3 sata u frižideru, da se dodatno stegne.
Zašto je dobar ovaj puding?
Lanene semenke: bogate su vlaknima, doprinose radu creva i redovnom pražnjenju
Kruška: prirodan je izvor pektina, rastvorljivog vlakna koje blago podstiče probavu
Kivi: sadrži enzim aktinidin koji pomaže razgradnju hrane i smanjuje osećaj težine
Cimet: povoljno deluje na varenje i doprinosi stabilnijem nivou šećera u krvi
Izvor: Instagram momtivationapp/Zdravlje.kurir.rs
