Slušaj vest

Ako vam se jede nešto slatko, ali ne želite osećaj težine posle, ovaj puding je baš ono što vam je potrebno. Pravi se bez kuvanja, nežan je za želudac i osmišljen tako da pomogne probavi, a da pritom ostane pravi mali desert. Kombinacija kruške, kivija i lanenih semenki daje kremastu teksturu i prirodnu slatkoću, dok začini diskretno zaokružuju ukus.

Puding za bolju probavu

Potrebno vam je (za dve porcije)

40 g lanenih semenki

veća kruška

kivi

60 ml bademovog mleka

pola kašičice cimeta

Priprema

Krušku oljuštite i naseckajte, kivi oljuštite i prepolovite. Voće, mlevene lanene semenke, bademovo mleko i cimet stavite u blender i mutite dok se ne dobije gusta, kremasta, pudingasta tekstura. Rasporedite u dve činijice i ohladite 2-3 sata u frižideru, da se dodatno stegne.

Za pudingastu strukturu je zaslužno pre svega laneno seme Foto: Shutterstock

Zašto je dobar ovaj puding?