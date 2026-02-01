Slušaj vest

Ako vam se jede nešto slatko, ali ne želite osećaj težine posle, ovaj puding je baš ono što vam je potrebno. Pravi se bez kuvanja, nežan je za želudac i osmišljen tako da pomogne probavi, a da pritom ostane pravi mali desert. Kombinacija kruške, kivija i lanenih semenki daje kremastu teksturu i prirodnu slatkoću, dok začini diskretno zaokružuju ukus. 

Puding za bolju probavu

Potrebno vam je (za dve porcije)

Priprema

Krušku oljuštite i naseckajte, kivi oljuštite i prepolovite. Voće, mlevene lanene semenke, bademovo mleko i cimet stavite u blender i mutite dok se ne dobije gusta, kremasta, pudingasta tekstura. Rasporedite u dve činijice i ohladite 2-3 sata u frižideru, da se dodatno stegne.

laneno seme shutterstock_257016982.jpg
Za pudingastu strukturu je zaslužno pre svega laneno seme Foto: Shutterstock

Zašto je dobar ovaj puding?

Lanene semenke: bogate su vlaknima, doprinose radu creva i redovnom pražnjenju
Kruška: prirodan je izvor pektina, rastvorljivog vlakna koje blago podstiče probavu
Kivi: sadrži enzim aktinidin koji pomaže razgradnju hrane i smanjuje osećaj težine
Cimet: povoljno deluje na varenje i doprinosi stabilnijem nivou šećera u krvi

Izvor: Instagram momtivationapp/Zdravlje.kurir.rs

