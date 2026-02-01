Slušaj vest

Grčka pileća supa avgolemono je malo drugačija od one koju obično spremamo kod kuće, a preporučuje je na svom blogu nutricionista Tijana Mladenović. U avgolemono se dodaje limun, kao i mućena jaja, pa je ukus puniji i supa se može jesti kao lagan obrok. Greje, smiruje i često se preporučuje u periodima oporavka ili kada želite nešto blago, a konkretno.

Grčka pileća supa sa limunom

Potrebno vam je

  • 600 g pilećeg belog mesa
  • crveni ili crni luk
  • 500 ml vode
  • 80 g suvog pirinča
  • 2 jaja
  • sok od 1 limuna
  • 2 šargarepe
  • morska so, biber, peršun

Priprema

Piletinu staviti na dno duboke šerpe u kojoj će se kuvati supa. Dodati ceo očišćen luk i šargarepu, nalijti vodom i začiniti. Voda treba da pokrije piletinu. Poklopljeno kuvati na jakoj vatri. Kad voda počne da ključa, smanjiti vatru i kuvati oko 1h.

Izvaditi piletinu iz lonca i procediti supu. Trebalo bi da ostane oko 1l supe. Ako je dosta tečnosti isparilo, dodati malo vode. U dobijenu supu sipati pirinač, začiniti solju i biberom i prokuvati dok pirinač ne bude gotov. Dok se pirinač kuva, iseći pileće meso na komade veličine zalogaja.

šerpa sa grčkom pilećom čorbom sa limunom na stolu
Kiselina iz limuna „razbija“ masnoću, poboljšava ukus i može da podstakne lučenje digestivnih sokova Foto: Shutterstock

U zasebnoj činiji umutiti jaja dok ne postanu penasta; dodati sok od limuna i ponovo umutiti. U činiju sa jajima dodati kašiku vrele supe i brzo umutiti. Dodati još jednu kutlaču pa ponovo umutiti, tako da se jaja postepeno zagrevaju i lagano kuvaju. Sipati mešavinu jaja nazad u lonac, uz stalno mešanje kako se jaja ne bi zgrušala. Zatim dodati piletinu, poklopiti i ostavite sa strane 3-4 minuta.

Ovu ukusnu grčku pileću supu od limuna poslužiti dok je još topla. Po ukusu pri serviranju dodati krišku limuna i sveži peršun.

Izvor: Ltmfitt.com/Zdravlje.kurir.rs

Da li pileća supa zaista pomaže kada ste bolesni? Probajte domaći recept naših baka i otkrijte tajnu koju generacije prenose

Ne propustiteIshranaDetoks čorba od povrća: Toplo, hranljivo i idealno za hladne zimske dane
čorba od povrća servirana u činiji na drvenom stolu pored krpe i kašike
IshranaDomaći čokoladni krem od svega par sastojaka: Zdravo, ukusno, božanstveno
domaći čokoladani krem u tegli na stolu sa lešnicima i crnom čokoladom
IshranaZdrav domaći hleb na tri načina: Recepti nutricioniste bez belog brašna
Crni hleb okružen žitaricama
IshranaČili kon karne na zdraviji način: Aromatična ideja za ručak prema receptu nutricioniste
čili kon karne sa pirinčem serviran u plavom tanjiru na stolu, pored crvena ljuta paprika