Grčka pileća supa sa limunom: Recept nutricioniste za lagan, ali hranljiv obrok
Grčka pileća supa avgolemono je malo drugačija od one koju obično spremamo kod kuće, a preporučuje je na svom blogu nutricionista Tijana Mladenović. U avgolemono se dodaje limun, kao i mućena jaja, pa je ukus puniji i supa se može jesti kao lagan obrok. Greje, smiruje i često se preporučuje u periodima oporavka ili kada želite nešto blago, a konkretno.
Potrebno vam je
Priprema
Piletinu staviti na dno duboke šerpe u kojoj će se kuvati supa. Dodati ceo očišćen luk i šargarepu, nalijti vodom i začiniti. Voda treba da pokrije piletinu. Poklopljeno kuvati na jakoj vatri. Kad voda počne da ključa, smanjiti vatru i kuvati oko 1h.
Izvaditi piletinu iz lonca i procediti supu. Trebalo bi da ostane oko 1l supe. Ako je dosta tečnosti isparilo, dodati malo vode. U dobijenu supu sipati pirinač, začiniti solju i biberom i prokuvati dok pirinač ne bude gotov. Dok se pirinač kuva, iseći pileće meso na komade veličine zalogaja.
U zasebnoj činiji umutiti jaja dok ne postanu penasta; dodati sok od limuna i ponovo umutiti. U činiju sa jajima dodati kašiku vrele supe i brzo umutiti. Dodati još jednu kutlaču pa ponovo umutiti, tako da se jaja postepeno zagrevaju i lagano kuvaju. Sipati mešavinu jaja nazad u lonac, uz stalno mešanje kako se jaja ne bi zgrušala. Zatim dodati piletinu, poklopiti i ostavite sa strane 3-4 minuta.
Ovu ukusnu grčku pileću supu od limuna poslužiti dok je još topla. Po ukusu pri serviranju dodati krišku limuna i sveži peršun.
Izvor: Ltmfitt.com/Zdravlje.kurir.rs
