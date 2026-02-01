Slušaj vest

Grčka pileća supa avgolemono je malo drugačija od one koju obično spremamo kod kuće, a preporučuje je na svom blogu nutricionista Tijana Mladenović. U avgolemono se dodaje limun, kao i mućena jaja, pa je ukus puniji i supa se može jesti kao lagan obrok. Greje, smiruje i često se preporučuje u periodima oporavka ili kada želite nešto blago, a konkretno.

Grčka pileća supa sa limunom

Potrebno vam je

600 g pilećeg belog mesa

crveni ili crni luk

500 ml vode

80 g suvog pirinča

2 jaja

sok od 1 limuna

2 šargarepe

morska so, biber, peršun

Priprema

Piletinu staviti na dno duboke šerpe u kojoj će se kuvati supa. Dodati ceo očišćen luk i šargarepu, nalijti vodom i začiniti. Voda treba da pokrije piletinu. Poklopljeno kuvati na jakoj vatri. Kad voda počne da ključa, smanjiti vatru i kuvati oko 1h.

Izvaditi piletinu iz lonca i procediti supu. Trebalo bi da ostane oko 1l supe. Ako je dosta tečnosti isparilo, dodati malo vode. U dobijenu supu sipati pirinač, začiniti solju i biberom i prokuvati dok pirinač ne bude gotov. Dok se pirinač kuva, iseći pileće meso na komade veličine zalogaja.

Kiselina iz limuna „razbija“ masnoću, poboljšava ukus i može da podstakne lučenje digestivnih sokova Foto: Shutterstock

U zasebnoj činiji umutiti jaja dok ne postanu penasta; dodati sok od limuna i ponovo umutiti. U činiju sa jajima dodati kašiku vrele supe i brzo umutiti. Dodati još jednu kutlaču pa ponovo umutiti, tako da se jaja postepeno zagrevaju i lagano kuvaju. Sipati mešavinu jaja nazad u lonac, uz stalno mešanje kako se jaja ne bi zgrušala. Zatim dodati piletinu, poklopiti i ostavite sa strane 3-4 minuta.