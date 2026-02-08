Slušaj vest

Nove američke prehrambene smernice za period 2025-2030. veći akcenat stavljaju na proteine životinjskog porekla, uključujući crveno meso i punomasne mlečne proizvode, što je izazvalo polemike zbog visokog sadržaja zasićenih masti u tim namirnicama. Stručnjaci ističu da izbor izvora proteina dugoročno utiče na zdravlje, ali da odgovor nije jednostavan.

Prednosti biljnih proteina

Poslednjih godina sve više se preporučuje ishrana sa većim udelom biljnih proteina. Velika studija objavljena 2024. u časopisu American Journal of Clinical Nutrition, koja je pratila više od 200.000 ljudi tokom tri decenije, pokazala je da osobe sa većim udelom biljnih proteina u ishrani imaju 19 odsto manji rizik od kardiovaskularnih bolesti i 27 odsto manji rizik od koronarne bolesti.

Biljni izvori proteina, poput mahunarki, orašastih plodova i soje, obično sadrže i mnogo vlakana. To povoljno utiče na rad creva, može da snizi LDL holesterol i doprinese boljem metaboličkom zdravlju. Uz to, biljni proteini donose antioksidanse i minerale koji povoljno deluju na srce, pomažu stabilizaciji šećera u krvi i smanjuju upalne procese.

Vlakana iz biljnih proteina povoljno utiču na rad creva Foto: Shutterstock

Prednosti životinjskih proteina

To, međutim, ne znači da životinjski proteini nemaju svoje prednosti. Većina njih spada u takozvane "kompletne" proteine, jer sadrže svih devet esencijalnih aminokiselina. Zbog toga mogu da imaju prednost u očuvanju mišićne mase.

Namirnice životinjskog porekla takođe su bogatije gvožđem koje se lakše apsorbuje, kao i vitaminima B grupe. Osim toga, duže pružaju osećaj sitosti, što može da pomogne u kontroli apetita.

Prednosti životinjskih proteina su devet aminokiselina, gvožđe i vitamini B grupe, posebno vitamin B12 Foto: Shutterstock

Mogući rizici i pravi balans

Stručnjaci upozoravaju da nisu svi životinjski proteini isti. Masni komadi mesa, koža živine i punomasni mlečni proizvodi sadrže više zasićenih masti, koje mogu da povećaju rizik od srčanih bolesti. Prerađeno meso povezuje se i sa većim rizikom od raka debelog creva.

S druge strane, veći unos biljnih proteina obično se povezuje sa nižim rizikom od pojedinih karcinoma, verovatno zbog vlakana i zaštitnih biljnih jedinjenja.