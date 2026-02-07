Slušaj vest

Osobe sa dijabetesom, kao i oni koji vode računa o šećeru u krvi, ne moraju potpuno da izbacuju hleb, ali bi trebalo da biraju vrste sa više vlakana, koje se sporije razgrađuju u organizmu. Među boljim izborima izdvajaju se integralni hleb, ražani, hleb sa semenkama, kao i hleb od kiselog testa, jer može da izazove umereniji porast glukoze u odnosu na beli hleb.

Nutricionisti savetuju da se pri kupovini obrati pažnja i na sastav. Hleb bi trebalo da ima najmanje tri grama vlakana po porciji, nekoliko grama proteina i što manje dodatog šećera. Vlakna i proteini usporavaju apsorpciju ugljenih hidrata, pa pomažu da se izbegnu nagli skokovi i padovi šećera u krvi. Čak i način pripreme, poput fermentacije kiselim testom ili upotrebe proklijalog zrna, može da utiče na to kako organizam reaguje na ugljene hidrate iz hleba.

Ipak, stručnjaci naglašavaju da nijedan hleb nije "bezbedan". Ograničite porciju na jednu do dve tanje kriške, kombinujte sa proteinima ili zdravim mastima i izbegavajte slatke namaze.

Integralni hleb sa semenkama i kiselim testom

Ovakav hleb objedinjuje dve preporuke nutricionista, integralno brašno i fermentaciju kiselim testom.

Potrebno vam je

400 g integralnog pšeničnog brašna

100 g ražanog brašna

80 g mešavine semenki ( lan, suncokret, susam, bundeva )

) 350 ml mlake vode

100 g aktivnog kiselog testa

10 g soli

Priprema

U posudi pomešajte brašno i vodu i ostavite da stoji oko pola sata. Zatim dodajte kiselo testo, so i semenke, pa umesite mekano testo. Pokrijte i ostavite da fermentiše tri do četiri sata, uz jedno ili dva preklapanja. Oblikujte veknu, stavite je u pobrašnjenu posudu i ostavite u frižideru preko noći. Sutradan pecite u zagrejanoj rerni na 230 stepeni oko 40 minuta.

Testo za hleb bi trebalo da odstoji preko noći, a peče se tek sutradan Foto: Shutterstock

Kako napraviti starter?

Kiselo testo, odnosno starter, može se dobiti od nekoga ko već peče hleb, kupiti u zanatskim pekarama ili napraviti kod kuće od brašna i vode za nekoliko dana.