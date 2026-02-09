Osobe sa bolestima jetre trebalo bi da ozbiljno razmotre smanjenje unosa proteina kako bi smanjile rizik od razvoja raka jetre

Novo istraživanje pokazuje da smanjenje unosa proteina u ishrani može smanjiti rizik od raka jetre ili usporiti njegov razvoj kod osoba sa oštećenom funkcijom jetre.

Tim naučnika sa Univerziteta Ratgers otkrio je da poremećen metabolizam azota u oboleloj jetri stvara uslove koji pogoduju rastu tumora. Studija, objavljena u časopisu Science Advances, pokazala je da su miševi hranjeni dijetom sa niskim sadržajem proteina sporije razvijali tumore jetre i imali veću stopu preživljavanja.

Rak jetre je među najtežim malignim bolestima za lečenje i često se otkriva u kasnoj fazi. U SAD je petogodišnja stopa preživljavanja oko 22 odsto, dok se godišnje beleže desetine hiljada novih slučajeva i smrtnih ishoda.

Bolesti jetre značajno povećavaju rizik

Rizik ne važi samo za osobe sa dijagnostikovanim rakom. Procene pokazuju da oko četvrtine odraslih ima masnu bolest jetre, stanje koje može preći u cirozu i rak.Virusni hepatitis i prekomerna konzumacija alkohola dodatno povećavaju opasnost.

- Osobe sa bolestima jetre trebalo bi da ozbiljno da razmotre smanjenje unosa proteina kako bi smanjile rizik od razvoja raka jetre - rekao je vođa istraživanja, prof. Vej-Sing Zong sa Farmaceutskog fakulteta Ratgers.

Amonijak – skriveni saveznik tumora

Tokom razgradnje proteina u telu nastaje amonijak, supstanca koja je toksična.

Zdrava jetra ga pretvara u ureu i eliminiše, ali kod oštećene jetre amonijak se nakuplja. Naučnici su otkrili da se taj višak ne zadržava samo kao otpad, već se pretvara u materije koje ćelije raka koriste za rast i razmnožavanje.

Eksperimenti na miševima pokazali su da poremećena prerada amonijaka direktno ubrzava rast tumora i povećava smrtnost.

Manje proteina – sporiji rast tumora

Kada su istraživači smanjili količinu proteina u ishrani, rast tumora se značajno usporio, a životni vek eksperimentalnih životinja se produžio.

Stručnjaci upozoravaju da osobe ne bi trebalo samostalno da uvode dijetu sa malo proteina, naročito tokom lečenja raka. Optimalan unos zavisi od zdravstvenog stanja, funkcije jetre i nivoa amonijaka u organizmu, ali kod pacijenata sa oštećenom jetrom smanjenje proteina može biti jednostavan i koristan korak.