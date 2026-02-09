Zašto se nordijska ishrana naziva novom mediteranskom? Probajte i tri ukusna jela sa ribom
Evo zašto nordijska ishrana dobija istu pažnju kao mediteranska – i kako je uvesti na svoj sto.
Godinama je mediteranska ishrana važila kao zlatni standard zdrave ishrane – maslinovo ulje, paradajz, riba, orašasti plodovi, ponavljajte. Sada se polako pojavljuje novi konkurent sa severa: nordijska ishrana.
Zamislite dimljenu ribu umesto maslina, raž umesto kiselog hleba, bobičasto voće umesto citrusa. Hladnije je, tamnije i možda praktičnije – ali zdravstveni profil je sličan: integralne žitarice, masna riba, sezonsko povrće i minimalni dodaci šećera.
U Velikoj Britaniji interesovanje za skandinavsku ishranu raste. Prema podacima jednog britanskog lanca supermarketa i prodavnica prehrambenih proizvoda, pretrage vezane za „skandinavsku“ hranu porasle su za 80% u odnosu na prethodnu godinu, dok su pretrage za ražani hleb i dimljenu ribu skočile za 133% i 50%, a recepti za „raž sa dimljenim lososom“ za 261% u poslednjih mesec dana.
- Popularnost skandinavskog doručka direktno se uklapa u trend Smörgåsbord, gde je vizuelni izgled ključan – prava gozba za oči. Ovaj stil omogućava ljudima da lako biraju i kombinuju, praveći idealan doručak bez mnogo muke. To je ultimativni koncept brzog i atraktivnog doručka koji svima odgovara - kaže Lizi Hejvud, menadžerka za inovacije u britanskiom lancu supermarketa i prodavnica prehrambenih proizvoda.
Skandinavski pekarski bum takođe ne pokazuje znake usporavanja, dodala je Hejvud.
Prodaja ražanog hleba, haringe i isečenog šunke takođe raste. Društvene mreže doprinose trendu, sa Smörgåsbord estetikom – bobičasto voće, jaja, pastrmka, krekeri, mirođija.
Šta je razlog? Delom zbog zdravlja, delom zbog estetike i praktičnosti. Istraživanja nordijske ishrane – uključujući Univerzitet u Kopenhagenu i Norveški institut za javno zdravlje – povezuju je sa boljim holesterolom, kontrolom šećera u krvi i umjerenim gubitkom težine u poređenju sa zapadnim stilovima ishrane. Dodatno, doručak izgleda lepo, priprema se brzo i ne deluje kao „dijeta“. Takođe, ovaj način ishrane teži celovitim namirnicama i predstavlja udaljavanje od ultra-prerađenih žitarica i peciva.
Ako nas je mediteranska ishrana naučila da sve prelivamo maslinovim uljem, nordijska bi nas mogla navesti da posegnemo za mirođijom, ražom i dimljenom pastrmkom.
Lagana haringa sa senfom
Svaki švedski Midsommar sto sadrži haringu. Može se kiseliti kod kuće, ali to je zahtevno za male količine. Ovaj recept Brontë Aurell je brz i ukusan uz kreker ili maslacem premazan ražani hleb.
Za 4 osobe
Vreme pripreme: 15 minuta + mariniranje
Potrebno je:
- 2 teglice po 140 g haringe u mirođiji
- 1 kašika šećera
- 2 kašike belog vinskog sirćeta
- 2 kašike senfa sa celim zrnom
- 1 kašičica Dijon senfa
- 1 kašika kisele pavlake (ili najbolje mešavina kisele i neutralne pavlake)
- 1 mali šalot luk, sitno seckan (ili umesto toga manji crni i malo belog luka za sličan ukus)
- 100 ml suncokretovog ulja
- 2 kašike seckane mirođije + za dekoraciju
- 1 kašika seckanog vlasca + za dekoraciju
Priprema
- Ocediti haringu i baciti komadiće luka; ostaviti sa strane.
- U činiji pomešati sve sastojke osim ulja i začinskog bilja; začiniti.
- Polako umutiti ulje dok se ne emulguje. Dodati bilje i pažljivo umešati haringu.
- Pokriti i ostaviti u frižideru nekoliko sati. Posuti dodatnim biljem pri služenju.
Losos sa norveškim Sandefjordsmør sosom
Za 4 osobe
Priprema: 10 minuta | Kuvanje: 10 minuta
Potrebno je:
- 2 pakovanja po 220 g fileta lososa
- 15 g otopljenog putera + 200 g hladnog isečenog na kockice od 1 cm
- 60 ml pavlake
- Sok od limuna po ukusu
- 2 kašike sitno seckanog peršuna
- prstohvat kajenskog bibera
Priprema
Zagrejati rernu na 190°C. Postaviti foliju na pleh sa ivicama. Premazati područje za filete sa otopljenim puterom. Filete staviti kožom na dole i premazati ostatkom otopljenog putera. Začiniti.
Peći 8-10 minuta dok riba ne postane neprozirna i lako se odvaja viljuškom. Pokriti folijom i peškirom da ostane topla.
Pavlaku zagrejati u malom loncu dok ne provri, smanjiti vatru i umutiti 2-3 kockice hladnog putera dok se ne otope. Dodati limunov sok, začiniti belim biberom i solju, dodati peršun i prstohvat kajenskog bibera. Sos preliti preko lososa.
Ražani hleb sa dimljenim lososom i krem sirom
Ovaj skandinavski otvoreni sendvič kombinuje dimljeni losos, krem sir i cveklu za elegantan vikend brunch. Svež mirođija i sirće balansiraju bogatstvo nadeva.
Za 2 osobe
Vreme pripreme: 10 minuta
Potrebno je:
- 2 kriške ražano-pšeničnog tamnog hleba
- 60 g krem sira
- ¼ pakovanja mirođije, grubo seckane + za dekoraciju
- 4 rotkvice
- 2 male cvekle u marinadi od hrena
- 1 kašičica belog vinskog ili jabučnog sirćeta
- 1 kašičica maslinovog ulja
- 100 g dimljenog lososa
Priprema
- Ispeći hleb, ostaviti da se malo ohladi. Pomešati krem sir, mirođiju i malo crnog bibera.
- Rotkvice i cveklu tanko iseći i preliti sirćetom i uljem.
- Namazati krem sir na hleb, staviti lososa, složiti rotkvice i cveklu, posuti biberom i dodatnom mirođijom.
Recepti preuzeti sa www.waitrose.com
Izvor: independent.co.uk/zdravlje.kurir.rs
