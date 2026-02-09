Istraživanja nordijske ishrane povezuju je sa boljim holesterolom, kontrolom šećera u krvi i umjerenim gubitkom težine u poređenju sa zapadnim stilovima ishrane

Evo zašto nordijska ishrana dobija istu pažnju kao mediteranska – i kako je uvesti na svoj sto.

Godinama je mediteranska ishrana važila kao zlatni standard zdrave ishrane – maslinovo ulje, paradajz, riba, orašasti plodovi, ponavljajte. Sada se polako pojavljuje novi konkurent sa severa: nordijska ishrana.

Zamislite dimljenu ribu umesto maslina, raž umesto kiselog hleba, bobičasto voće umesto citrusa. Hladnije je, tamnije i možda praktičnije – ali zdravstveni profil je sličan: integralne žitarice, masna riba, sezonsko povrće i minimalni dodaci šećera.

U Velikoj Britaniji interesovanje za skandinavsku ishranu raste. Prema podacima jednog britanskog lanca supermarketa i prodavnica prehrambenih proizvoda, pretrage vezane za „skandinavsku“ hranu porasle su za 80% u odnosu na prethodnu godinu, dok su pretrage za ražani hleb i dimljenu ribu skočile za 133% i 50%, a recepti za „raž sa dimljenim lososom“ za 261% u poslednjih mesec dana.

- Popularnost skandinavskog doručka direktno se uklapa u trend Smörgåsbord, gde je vizuelni izgled ključan – prava gozba za oči. Ovaj stil omogućava ljudima da lako biraju i kombinuju, praveći idealan doručak bez mnogo muke. To je ultimativni koncept brzog i atraktivnog doručka koji svima odgovara - kaže Lizi Hejvud, menadžerka za inovacije u britanskiom lancu supermarketa i prodavnica prehrambenih proizvoda.

Nordijska ishrana u poslednje vreme dobija istu pažnju kao i mediteranska Foto: Shutterstock

Skandinavski pekarski bum takođe ne pokazuje znake usporavanja, dodala je Hejvud.

Prodaja ražanog hleba, haringe i isečenog šunke takođe raste. Društvene mreže doprinose trendu, sa Smörgåsbord estetikom – bobičasto voće, jaja, pastrmka, krekeri, mirođija.

Šta je razlog? Delom zbog zdravlja, delom zbog estetike i praktičnosti. Istraživanja nordijske ishrane – uključujući Univerzitet u Kopenhagenu i Norveški institut za javno zdravlje – povezuju je sa boljim holesterolom, kontrolom šećera u krvi i umjerenim gubitkom težine u poređenju sa zapadnim stilovima ishrane. Dodatno, doručak izgleda lepo, priprema se brzo i ne deluje kao „dijeta“. Takođe, ovaj način ishrane teži celovitim namirnicama i predstavlja udaljavanje od ultra-prerađenih žitarica i peciva.

Ako nas je mediteranska ishrana naučila da sve prelivamo maslinovim uljem, nordijska bi nas mogla navesti da posegnemo za mirođijom, ražom i dimljenom pastrmkom.

Nordijski način ishrane teži celovitim namirnicama i predstavlja udaljavanje od ultra-prerađenih žitarica i peciva Foto: Shutterstock

Lagana haringa sa senfom

Svaki švedski Midsommar sto sadrži haringu. Može se kiseliti kod kuće, ali to je zahtevno za male količine. Ovaj recept Brontë Aurell je brz i ukusan uz kreker ili maslacem premazan ražani hleb.

Za 4 osobe

Vreme pripreme: 15 minuta + mariniranje

Potrebno je:

2 teglice po 140 g haringe u mirođiji

1 kašika šećera

2 kašike belog vinskog sirćeta

2 kašike senfa sa celim zrnom

1 kašičica Dijon senfa

1 kašika kisele pavlake (ili najbolje mešavina kisele i neutralne pavlake)

1 mali šalot luk, sitno seckan (ili umesto toga manji crni i malo belog luka za sličan ukus)

100 ml suncokretovog ulja

2 kašike seckane mirođije + za dekoraciju

1 kašika seckanog vlasca + za dekoraciju

Priprema

Ocediti haringu i baciti komadiće luka; ostaviti sa strane.

U činiji pomešati sve sastojke osim ulja i začinskog bilja; začiniti.

Polako umutiti ulje dok se ne emulguje. Dodati bilje i pažljivo umešati haringu.

Pokriti i ostaviti u frižideru nekoliko sati. Posuti dodatnim biljem pri služenju.

Losos sa norveskim sosom od putera, pavlake i limuna Foto: Shutterstock

Losos sa norveškim Sandefjordsmør sosom

Za 4 osobe

Priprema: 10 minuta | Kuvanje: 10 minuta

Potrebno je:

2 pakovanja po 220 g fileta lososa

15 g otopljenog putera + 200 g hladnog isečenog na kockice od 1 cm

60 ml pavlake

Sok od limuna po ukusu

2 kašike sitno seckanog peršuna

prstohvat kajenskog bibera

Priprema

Zagrejati rernu na 190°C. Postaviti foliju na pleh sa ivicama. Premazati područje za filete sa otopljenim puterom. Filete staviti kožom na dole i premazati ostatkom otopljenog putera. Začiniti.

Peći 8-10 minuta dok riba ne postane neprozirna i lako se odvaja viljuškom. Pokriti folijom i peškirom da ostane topla.

Pavlaku zagrejati u malom loncu dok ne provri, smanjiti vatru i umutiti 2-3 kockice hladnog putera dok se ne otope. Dodati limunov sok, začiniti belim biberom i solju, dodati peršun i prstohvat kajenskog bibera. Sos preliti preko lososa.

Sendvični inspirisani nordijskom ishranom često kombinuju nadev od krem sira na ražanom hlebu sa dimljenim lososom, mirođijom i povrćem Foto: Shutterstock

Ražani hleb sa dimljenim lososom i krem sirom

Ovaj skandinavski otvoreni sendvič kombinuje dimljeni losos, krem sir i cveklu za elegantan vikend brunch. Svež mirođija i sirće balansiraju bogatstvo nadeva.

Za 2 osobe

Vreme pripreme: 10 minuta

Potrebno je:

2 kriške ražano-pšeničnog tamnog hleba

60 g krem sira

¼ pakovanja mirođije, grubo seckane + za dekoraciju

4 rotkvice

2 male cvekle u marinadi od hrena

1 kašičica belog vinskog ili jabučnog sirćeta

1 kašičica maslinovog ulja

100 g dimljenog lososa

Priprema

Ispeći hleb, ostaviti da se malo ohladi. Pomešati krem sir, mirođiju i malo crnog bibera.

Rotkvice i cveklu tanko iseći i preliti sirćetom i uljem.

Namazati krem sir na hleb, staviti lososa, složiti rotkvice i cveklu, posuti biberom i dodatnom mirođijom.

Recepti preuzeti sa www.waitrose.com