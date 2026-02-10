Određene namirnice imaju moćna antiinflamatorna svojstva koja pomažu u čišćenju tela od toksina i ublažavanju bola kod artritisa

Slušaj vest

Promena ishrane mogla bi „smanjiti simptome artritisa za osam nedelja“, tvrdi profesor reumatologije i imunologije.

- Prelazak na antiinflamatornu ishranu mogao bi imati veliki uticaj na ublažavanje simptoma artritisa - rekla je dr Tamiko Kacumoto. Ona je rekla da ljudi koji često konzumiraju hranu koja izaziva upalu u telu, poput prerađenih proizvoda, imaju veći rizik od obolevanja od ovog hroničnog zdravstvenog stanja, koje danas pogađa svaku petu osobu.

Artritis izaziva bol i ukočenost, a najčešće se javlja u rukama, kolenima, kukovima, stopalima i donjem delu leđa.

Dr Kacumoto, vanredni profesor na Odeljenju za imunologiju i reumatologiju na Univerzitetu Stanford, objasnio je da, iako ne postoji lek za artritis, neki tretmani, uključujući promene u ishrani, načinu života i lekovima, mogu usporiti njegovo napredovanje i ublažiti simptome.

Antiinflamatorni obroci koji olakšavaju život sa artritisom

Na pitanje da li pojava prvih simptoma artritisa znači da će bolest definitivno preći u tešku fazu, profesorka je odgovorila da to nije nužno slučaj. Takođe je navela da se simptomi artritisa mogu ublažiti promenom ishrane. Dodala je da je jedan od najvećih mitova da osoba ne može ništa da učini da promeni tok svoje bolesti. - Mislim da zapravo postoji mnogo stvari koje oboleli mogu da urade kroz promene u ishrani i načinu života kako bi poboljšali svoje stanje.

Simptomi artritisa uključuju bol, ukočenost i oticanje zglobova, najčešće u rukama, kolenima, kukovima i donjem delu leđa Foto: airdone/Shutterstock

Istraživanja su pokazala da promena ishrane može smanjiti upalu povezanu sa artritisom za samo osam nedelja. Profesorku su pitali da li to znači da ako osoba koja živi sa artritisom promeni ishranu, pored ublažavanja simptoma, može doći do tačke u kojoj više ne mora da uzima sve lekove koje trenutno uzima. Zatim je pomenula kliničko ispitivanje koje ju je posebno oduševilo, pod nazivom „Biljke za zglobove“.

- Bila je to veoma zanimljiva studija u kojoj su pacijenti podvrgnuti šest različitih intervencija u načinu života tokom 16 nedelja. Posle samo osam nedelja, na pola studije, primećena su dramatična poboljšanja u njihovom stanju.

Objašnjavajući rezultate, rekla je da su istraživači pokušali da utvrde šta je najviše doprinelo ovim pozitivnim promenama. Iako je u pitanju bila sveobuhvatna intervencija koja je obuhvatala više faktora, ona je verovala da je ishrana igrala ključnu ulogu u izvanrednim rezultatima – posebno hrana sa antiinflamatornim svojstvima.

Američki koledž za reumatologiju (ACR) preporučuje mediteransku ishranu (MD) kao antiinflamatorni način ishrane za osobe sa artritisom. Dr Kacumoto je takođe pohvalila takozvanu dijetu „Plave zone“, koja se zasniva na visokom unosu biljne hrane, ribe, integralnih žitarica, semenki, orašastih plodova, mahunarki i sočiva, uz značajno smanjenje unosa mlečnih proizvoda i mesa.

Ona je istakla da je u suštini najbolje povrće za borbu protiv upala iz porodice krstašica, koja uključuje povrće poput brokolija, kelja i karfiola, kao i tamnozeleno lisnato povrće.

Čija, lan i omega-3 čiste telo i smanjuju upalu

- Zaista mislim da je hrana lek. A ove namirnice su izuzetno važne jer pomažu u detoksikaciji jetre. Živimo u veoma zagađenom svetu. Mislim da su to super korisne namirnice koje mogu pomoći u čišćenju našeg tela od toksina i endokrinih ometača, koje nismo ni pomenuli - rekao je dr Kacumoto.

Čija semenke su bogate vlaknima, omega-3 masnim kiselinama i proteinima, što ih čini moćnom hranom za smanjenje upale Foto: Shutterstock

Posebno je pohvalila čija semenke i laneno seme, nazivajući čij a seme „savršenom hranom“ jer je bogato vlaknima, omega-3 masnim kiselinama i proteinima. Masna riba je takođe odlična hrana za smanjenje upale. - Dakle, znate da omega-3 masne kiseline imaju neverovatna antiinflamatorna svojstva - dodala je dr Kacumoto. Ona takođe savetuje svojim pacijentima da jedu manje ribe poput sardina i da izbegavaju tunu i sabljarku, jer veće ribe mogu akumulirati štetne materije poput teških metala i toksina.