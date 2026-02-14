Danas je Dan zaljubljenih, savršena prilika da obradujete svoju voljenu osobu nečim slatkim i pažljivo pripremljenim. Umesto klasičnih, kaloričnih kolača, ove godine izaberite zdrave medenjake sa bademovim brašnom i crnom čokoladom – ukusne, hranljive i idealne za deljenje sa onima koje volite. Ne samo da će razveseliti vaša čula, već će i pružiti obrok bogat nutrijentima, dok istovremeno čuva srce i mozak.