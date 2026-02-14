Slušaj vest

Danas je Dan zaljubljenih, savršena prilika da obradujete svoju voljenu osobu nečim slatkim i pažljivo pripremljenim. Umesto klasičnih, kaloričnih kolača, ove godine izaberite zdrave medenjake sa bademovim brašnom i crnom čokoladom – ukusne, hranljive i idealne za deljenje sa onima koje volite. Ne samo da će razveseliti vaša čula, već će i pružiti obrok bogat nutrijentima, dok istovremeno čuva srce i mozak.

Čokoladni energetski medenjaci sa urmama

Idealna brza užina ili desert koji ne zahteva pečenje, pun je vlakana i zdrave slatkoće.

Potrebno je:

  • 200 g svežih urmi (bez koštica)
  • 100 g orašastih plodova po vašem izboru (bademi, orasi)
  • 3 kašike kakao praha
  • kašika čija semenki
  • prstohvat soli
  • malo vode (ako je potrebno)

Priprema

  • Stavite urme i orahe u blender i usitnite ih.
  • Dodajte kakao, čija semenke i so, i blendirajte dok se smesa ne ujednači.
  • Ako je smesa previše suva, dodajte po kašičicu vode po potrebi.
  • Oblikujte smesu u srca pomoću kalupa, a zatim ih ukrasite po želji rastopljenom čokoldaom, mrvicama u obliku srca, uvaljajte u kakao ili kokos.
urme shutterstock_1079839889.jpg
Iako su prirodno veoma slatke, urme imaju nizak do srednji glikemijski indeks Foto: Shutterstock

Zdravstvene prednosti urmi

Urmama se često pripisuju značajne zdravstvene prednosti, naročito zbog njihovog nutritivnog sastava i prirodne slatkoće. Evo ključnih benefita:

  • Bogate vlaknima – Urme pomažu varenju i održavanju zdrave crevne flore, smanjuju zatvor i poboljšavaju probavu.
  • Prirodni izvor energije – Sadrže prirodne šećere (fruktozu, glukozu, saharozu), što ih čini odličnim izborom za brzu energiju.
  • Antioksidativna svojstva – Sadrže flavonoide, karotenoide i fenolne kiseline koji štite ćelije od oksidativnog stresa.
  • Kontrola šećera u krvi – Iako su slatke, urme imaju nizak do srednji glikemijski indeks kada se konzumiraju umereno i pomažu stabilizaciji nivoa šećera u krvi.
  • Poboljšanje imunog sistema – Sadrže vitamine i minerale koji pozitivno utiču na imunitet i opšte zdravlje.

Izvor: zena.net.hr/Zdravlje.Kurir.rs

Kako emotivne veze utiču na imunitet? Stručnjak objašnjava kada su odnosi lek, a kada izvor hroničnog stresa

Ne propustiteSaveti stručnjakaKako sprečiti prazničnu depresiju? Psiholog otkriva ko joj je posebno sklon
depresija-shutterstock-1889117734 copy.jpg
Mentalno zdravljeNarcisi su kućne psihopate: Psiholog otkriva kako da ih prepoznate i izborite se sa njima
Marija Benin/ narcis sa krunom
IshranaHrana sreće za 50+: Stručnjaci otkrili namirnice koje vraćaju osmeh na lice
Žena srednjih godina drži komadić jabuke u ruci izgleda srećno
IshranaHrana za mozak: Da li se raspoloženje popravlja i viljuškom, a ne samo razgovorom ili lekovima?
salata shutterstock_1901797963.jpg