Kada vam treba toplo, lagano i zasitno jelo koje se priprema bez mnogo komplikacija, variva od povrća uvek su dobar izbor. Nutricionistkinja Tijana Mladenović na svom blogu predlaže šarenu kombinaciju sezonskog povrća u blagom paradajz sosu, koja obiluje vlaknima i prirodnim aromama. Ovo jelo je jednostavno za pripremu, a zahvaljujući raznovrsnom povrću, može da bude i samostalan obrok.

Šareno varivo od povrća 

Potrebno vam je 

  • 500 g šargarepe
    2 srednja patlidžana
    veći koren celera
    veći koren peršuna
    glavica crnog luka
    glavica crvenog luka
    3 čena belog luka
    veza peršuna
    3 lovorova lista
    300 ml paradajz pelata ili paradajz soka
    300 ml vode
    2 kašike maslinovog ulja
    kašika brašna
    kašika himalajske soli, kašika mlevene paprike, biber

Priprema

Sve povrće oprati, šargarepu oljuštiti i sve iseckati na kocke. U šerpu sipati ulje zatim propržiti crni, crveni i beli luk pa dodati i ostalo povrće, naliti vodom i dinstati. Pred kraj dodati paradajz pelat, začine i brašno, promešati, smanjiti vatru i dinstati dok povrće potpuno ne omekša.

Izvor: Ltmfitt.com/Zdravlje.kurir.rs

