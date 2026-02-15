Topao obrok od raznovrsnog povrća koji je zasitan, a ne opterećuje stomak i lako se priprema u jednoj šerpi.
Tijana Mladenović
Šarena povrtna rapsodija u paradajz sosu: Recept nutricioniste lagano, zasitno varivo
Kada vam treba toplo, lagano i zasitno jelo koje se priprema bez mnogo komplikacija, variva od povrća uvek su dobar izbor. Nutricionistkinja Tijana Mladenović na svom blogu predlaže šarenu kombinaciju sezonskog povrća u blagom paradajz sosu, koja obiluje vlaknima i prirodnim aromama. Ovo jelo je jednostavno za pripremu, a zahvaljujući raznovrsnom povrću, može da bude i samostalan obrok.
Šareno varivo od povrća
Potrebno vam je
- 500 g šargarepe
2 srednja patlidžana
veći koren celera
veći koren peršuna
glavica crnog luka
glavica crvenog luka
3 čena belog luka
veza peršuna
3 lovorova lista
300 ml paradajz pelata ili paradajz soka
300 ml vode
2 kašike maslinovog ulja
kašika brašna
kašika himalajske soli, kašika mlevene paprike, biber
Priprema
Sve povrće oprati, šargarepu oljuštiti i sve iseckati na kocke. U šerpu sipati ulje zatim propržiti crni, crveni i beli luk pa dodati i ostalo povrće, naliti vodom i dinstati. Pred kraj dodati paradajz pelat, začine i brašno, promešati, smanjiti vatru i dinstati dok povrće potpuno ne omekša.
Izvor: Ltmfitt.com/Zdravlje.kurir.rs
