Kada vam treba toplo, lagano i zasitno jelo koje se priprema bez mnogo komplikacija, variva od povrća uvek su dobar izbor. Nutricionistkinja Tijana Mladenović na svom blogu predlaže šarenu kombinaciju sezonskog povrća u blagom paradajz sosu, koja obiluje vlaknima i prirodnim aromama. Ovo jelo je jednostavno za pripremu, a zahvaljujući raznovrsnom povrću, može da bude i samostalan obrok.