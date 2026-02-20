U potrazi za najzdravijim kolagenom na tržištu često zaboravimo da najbolji možemo sami da napravimo, a to je upravo domaća supa koja se kuva sa kostima nekoliko sati. Ono što je fenomenalno, možete podeliti u manje porcije i zamrznuti, nakon toga vaditi i dodavati u jela, poput rižota, bilo kojih kuvanih jela, čorbica i svakodnevno unositi domaći kolagen u svoj organizam, navodi se na Instagram stranici Ukusno i zdravo.