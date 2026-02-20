Najzdraviji kolagen ne kupuje se u apoteci: Ovu domaću supu možete da zamrznete i koristite svakog dana
U potrazi za najzdravijim kolagenom na tržištu često zaboravimo da najbolji možemo sami da napravimo, a to je upravo domaća supa koja se kuva sa kostima nekoliko sati. Ono što je fenomenalno, možete podeliti u manje porcije i zamrznuti, nakon toga vaditi i dodavati u jela, poput rižota, bilo kojih kuvanih jela, čorbica i svakodnevno unositi domaći kolagen u svoj organizam, navodi se na Instagram stranici Ukusno i zdravo.
Domaća supa puna kolagena
Potrebno vam je
- 1–1,5 kg kostiju bogatih kolagenom (pileće nogice, vrat i krila ili goveđe kosti sa srži/rep)
2–3 l hladne vode
1–2 kašike jabukovog sirćeta
glavica luka (presečena na pola)
1–2 šargarepe
manji koren celera ili par listova
2–3 čena belog luka (opciono)
so po ukusu
par zrna bibera, lovorov list (opciono)
*Što više kože, tetiva i zglobova, to više kolagena.
*Ne dozvolite jako ključanje - lagano krčkanje daje bistriju supu.
*Čuvajte u frižideru do četiri dana ili zamrznite u porcijama.
Priprema
Kosti isperite. Po želji ih kratko zapecite u rerni (200°C, 20–30 min) radi jačeg ukusa. Stavite kosti u veliki lonac, prelijte hladnom vodom da ogreznu i dodajte sirće. Ostavite 20–30 minuta. Zagrejte do ključanja, smanjite vatru i kuvajte na laganoj vatri. Skidajte penu prvih 30 minuta. Dodajte luk, šargarepu, celer i začine. Kuvajte minimum šest sati (idealno 8–12 h za pileće, 12–24 h za goveđe kosti). Po potrebi dolijte vodu. Posolite pred kraj, procedite supu i ostavite da se ohladi.
Kako znate da ima puno kolagena? Kada se ohladi u frižideru, supa bi trebalo da se želira.