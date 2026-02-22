Slušaj vest

Palenta je jednostavna, jeftina i zasitna namirnica koja se često nalazi na našem stolu. Međutim, osobe sa povišenim šećerom u krvi ili dijabetesom često se pitaju da li smeju da je jedu i na koji način.

Kuvana palenta ima oko 70 do 80 kalorija na 100 grama, ali ono što je važnije jeste njen glikemijski indeks, koji se kreće oko 65 do 70. To znači da može relativno brzo da podigne nivo glukoze u krvi, posebno ako se jede sama i u većoj količini.

Gde se najčešće greši

Najčešća greška je velika porcija, kao i kombinovanje palente sa drugim skrobnim prilozima, poput krompira ili belog pirinča, što dodatno povećava ukupno opterećenje ugljenim hidratima. Kada se jede sama, bez proteina i vlakana, skok šećera u krvi može da bude izraženiji.

Još jedna česta zabluda je da je palenta "bezopasna" jer ne sadrži gluten. Iako je pogodna za osobe sa intolerancijom na gluten, to ne znači da nema uticaj na glikemiju.

Kako da je jedete pametnije

Palenta može biti deo jelovnika i kod osoba sa povišenim šećerom, ali uz nekoliko pravila:

porcija bi trebalo da bude umerena

kombinujte je sa proteinima (jaja, sir, riba, meso)

dodajte povrće bogato vlaknima

izbegavajte da je jedete uz druge skrobne priloge

Najbolje je kombinovati je sa proteinima i povrćem, a još bolje jesti sutradan Foto: OlgaBombologna/Shutterstock

Zanimljivo je da se tokom hlađenja kuvane palente menja struktura skroba, pa se deo pretvara u rezistentni oblik koji se sporije vari. Zato palentu možete ohladiti i držati u frižideru nekoliko sati ili preko noći, pa je potom podgrejati - takva priprema može dovesti do blažeg porasta šećera u krvi. Ipak, ni na taj način ona ne postaje namirnica sa niskim glikemijskim indeksom, pa su umerena porcija i dobra kombinacija sa proteinima i povrćem i dalje najvažniji.

Kada je najbolje jesti palentu?

Najčešće se preporučuje da se namirnice bogate ugljenim hidratima jedu u prvoj polovini dana ili uz glavni obrok, kada su uparene sa proteinima i vlaknima, a ne kao samostalan obrok ili kasna večera.