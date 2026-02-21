Anemija i manjak gvožđa vas iscrpljuju? Ovaj sok je prirodni vitaminski buster
Manjak gvožđa, koji može dovesti do anemije, spada među najčešće nutritivne poremećaje kod žena. Umor, malaksalost i bledilo često su prvi znaci da organizmu nedostaje ovaj važan mineral. Na svom Instagram nalogu stomatolog Andrijana Talić podelila je recept za prirodni sok koji je i sama koristila u trudnoći, uz terapiju i konsultaciju sa lekarom. Reč je o takozvanom ABC soku, kombinaciji jabuke, cvekle i šargarepe, kojoj se često dodaje i limun.
Sok protiv anemije
Potrebno vam je
Priprema
Voće i povrće oljuštite, iseckajte po potrebi i ubacite u sokovnik. Za nekoliko minuta dobićete svež sok intenzivne boje. Od ove količine dobija se oko jedna flaša od 700 ml, u zavisnosti od veličine plodova. Sastojke možete pripremiti i u blenderu, uz dodatak malo vode, ako nemate sokovnik.
Sok je najbolje piti odmah nakon pripreme. Količinu možete prilagoditi svojim potrebama, a ukoliko ga čuvate, držite ga u frižideru i potrošite u roku od 24 sata.
Zašto se preporučuje kod anemije?
Cvekla sadrži gvožđe i folate koji učestvuju u stvaranju crvenih krvnih zrnaca. Šargarepa i jabuka doprinose unosu vitamina i antioksidanasa, dok vitamin C iz limuna može da poboljša apsorpciju gvožđa iz biljnih izvora. Ipak, ovakav napitak ne zamenjuje terapiju kada je ona potrebna, već može da bude deo uravnotežene ishrane.
Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.