Manjak gvožđa, koji može dovesti do anemije, spada među najčešće nutritivne poremećaje kod žena. Umor, malaksalost i bledilo često su prvi znaci da organizmu nedostaje ovaj važan mineral. Na svom Instagram nalogu stomatolog Andrijana Talić podelila je recept za prirodni sok koji je i sama koristila u trudnoći, uz terapiju i konsultaciju sa lekarom. Reč je o takozvanom ABC soku, kombinaciji jabuke, cvekle i šargarepe, kojoj se često dodaje i limun.

Sok protiv anemije

Potrebno vam je

1–2 cvekle

1-2 jabuke

2–3 šargarepe

limun

Priprema

Voće i povrće oljuštite, iseckajte po potrebi i ubacite u sokovnik. Za nekoliko minuta dobićete svež sok intenzivne boje. Od ove količine dobija se oko jedna flaša od 700 ml, u zavisnosti od veličine plodova. Sastojke možete pripremiti i u blenderu, uz dodatak malo vode, ako nemate sokovnik.

ABC sok od prvih slova sastojaka - apple, beetroot, carrot Foto: Shutterstock

Sok je najbolje piti odmah nakon pripreme. Količinu možete prilagoditi svojim potrebama, a ukoliko ga čuvate, držite ga u frižideru i potrošite u roku od 24 sata.

Zašto se preporučuje kod anemije?

Cvekla sadrži gvožđe i folate koji učestvuju u stvaranju crvenih krvnih zrnaca. Šargarepa i jabuka doprinose unosu vitamina i antioksidanasa, dok vitamin C iz limuna može da poboljša apsorpciju gvožđa iz biljnih izvora. Ipak, ovakav napitak ne zamenjuje terapiju kada je ona potrebna, već može da bude deo uravnotežene ishrane.