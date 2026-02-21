Slušaj vest

Manjak gvožđa, koji može dovesti do anemije, spada među najčešće nutritivne poremećaje kod žena. Umor, malaksalost i bledilo često su prvi znaci da organizmu nedostaje ovaj važan mineral. Na svom Instagram nalogu stomatolog Andrijana Talić podelila je recept za prirodni sok koji je i sama koristila u trudnoći, uz terapiju i konsultaciju sa lekarom. Reč je o takozvanom ABC soku, kombinaciji jabuke, cvekle i šargarepe, kojoj se često dodaje i limun.

Sok protiv anemije

Potrebno vam je

Priprema

Voće i povrće oljuštite, iseckajte po potrebi i ubacite u sokovnik. Za nekoliko minuta dobićete svež sok intenzivne boje. Od ove količine dobija se oko jedna flaša od 700 ml, u zavisnosti od veličine plodova. Sastojke možete pripremiti i u blenderu, uz dodatak malo vode, ako nemate sokovnik.

čaša soka od cvekle, jabuke i šargarepe na drvenom stolu
ABC sok od prvih slova sastojaka - apple, beetroot, carrot Foto: Shutterstock

Sok je najbolje piti odmah nakon pripreme. Količinu možete prilagoditi svojim potrebama, a ukoliko ga čuvate, držite ga u frižideru i potrošite u roku od 24 sata.

Zašto se preporučuje kod anemije?

Cvekla sadrži gvožđe i folate koji učestvuju u stvaranju crvenih krvnih zrnaca. Šargarepa i jabuka doprinose unosu vitamina i antioksidanasa, dok vitamin C iz limuna može da poboljša apsorpciju gvožđa iz biljnih izvora. Ipak, ovakav napitak ne zamenjuje terapiju kada je ona potrebna, već može da bude deo uravnotežene ishrane.

Napomena

Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.

Zdravstveni benefiti suvih šljiva: Dobre za kosti, srce i varenje – i još mnogo toga

Ne propustiteZdravlje iz PrirodeČajna mešavina protiv gihta: Recept travara koji smanjuje nivo mokraćne kiseline
čaj od koprive u providnoj staklenoj šolji
Zdravlje iz PrirodeImate heliko bakteriju? Evo kako čaj od pelina može da pomogne
čaj od pelina
Zdravlje iz PrirodeNutricionista preporučuje čajeve koji prijaju pankreasu: Za bolje varenje i smanjenje upale
Tatjana Popović
Zdravlje iz PrirodeProbajte kurkuma limunadu: Smanjuje upalu, podiže energiju i jača imunitet
šot sa pomorandžom, kurkumom i đumbirom