Domaća bela čorba sa 3 izvora proteina: Lagan, a snažan obrok za hladne dane
Kada vam je potreban topao, zasitan obrok koji neće opteretiti varenje, a ipak će pružiti dovoljno energije, domaća bela čorba može da bude pravi izbor. Nutricionista Tijana Mladenović ističe da je upravo kombinacija jednostavnih sastojaka ono što ovo jelo čini nutritivno snažnim.
Piletina, jaje i fermentisani mlečni proizvod obezbeđuju čak tri izvora proteina u jednom tanjiru, dok povrće doprinosi vlaknima i dodatnim mikronutrijentima. Ovakva struktura obroka pomaže da se duže osećate siti, doprinosi očuvanju mišićne mase i predstavlja dobar izbor za dane kada želite nešto lagano, ali hranljivo.
Domaća bela čorba
Potrebno vam je
- 150 g pilećeg belog mesa
200 g mešavine povrća za belu čorbu (krompir, šargarepa, grašak, karfiol)
jaje
150 g niskomasnog sira ili grčkog jogurta
500 ml vode
so, biber, peršun, limunov sok (po ukusu)
1 kk maslinovog ulja
Priprema
Na maslinovom ulju izdinstati piletinu iseckanu na kockice. Kad promeni boju, dodati smrznuto povrće, začine, naliti vodom, promešati i ostaviti da se kuva. U šolji umutiti jaje sa grčkim jogurtom ili niskomasnim sirom pa smesu polako dodati u čorbu uz neprestano mešanje. Kuvati još nekoliko minuta na laganoj vatri dok se sve ne sjedini. Po želji dodati peršun i limunov sok.
Izvor: Instagram ltm.fitt/Zdravlje.kurir.rs