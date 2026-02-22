Slušaj vest

Kada vam je potreban topao, zasitan obrok koji neće opteretiti varenje, a ipak će pružiti dovoljno energije, domaća bela čorba može da bude pravi izbor. Nutricionista Tijana Mladenović ističe da je upravo kombinacija jednostavnih sastojaka ono što ovo jelo čini nutritivno snažnim.

Piletina, jaje i fermentisani mlečni proizvod obezbeđuju čak tri izvora proteina u jednom tanjiru, dok povrće doprinosi vlaknima i dodatnim mikronutrijentima. Ovakva struktura obroka pomaže da se duže osećate siti, doprinosi očuvanju mišićne mase i predstavlja dobar izbor za dane kada želite nešto lagano, ali hranljivo.

Domaća bela čorba

Potrebno vam je

150 g pilećeg belog mesa

200 g mešavine povrća za belu čorbu (krompir, šargarepa, grašak, karfiol)

jaje

150 g niskomasnog sira ili grčkog jogurta

500 ml vode

so, biber, peršun, limunov sok (po ukusu)

1 kk maslinovog ulja

Čorbu dopunite začinskim biljem i limunom po ukusu Foto: Shutterstock

Priprema