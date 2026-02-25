Slušaj vest

Ako vam se jede nešto slatko, a ne želite da posegnete za industrijskim grickalicama punim šećera i aditiva – ove zdrave bombice su pravo rešenje. Potrebna su vam samo tri jednostavna sastojka koje verovatno već imate u kuhinji, a rezultat je kremast, čokoladni zalogaj bez griže savesti.

Bez brašna, bez dodatog šećera i bez pečenja – idealne su kao brzi desert, užina za decu ili zdrava zamena za slatkiše.

Potrebno je

* 2 zrele banane

* 2 kašike kakaa

* 3 kašike kokosovog brašna

Priprema

Banane izgnječite viljuškom dok ne dobijete glatku smesu bez grudvica. Dodajte kakao i dobro promešajte. Ubacite kokos i sjedinite sve sastojke dok ne dobijete kompaktnu masu. Ostavite smesu 10–15 minuta u frižideru da se stegne. Oblikujte male bombice rukama i po želji ih uvaljajte u dodatni kokos ili kakao. Čuvajte ih u frižideru i pojedite u roku od dva dana. 

Banana – prirodna slatkoća bez dodatog šećera

Banane su osnova ovog recepta jer daju prirodnu slatkoću i kremastu teksturu. Zrele banane sadrže prirodne šećere koji brzo daju energiju, ali i vlakna koja pomažu da se ona postepeno oslobađa.

Osim toga, bogate su kalijumom – mineralom važnim za rad mišića i regulaciju krvnog pritiska. Upravo zato ove bombice mogu biti i odlična užina pre treninga.

Zdrave posne bombice bez brašna, bez dodatog šećera i bez pečenja Foto: Profimedia

Kakao – mali prah, velika moć

Pravi, nezaslađeni kakao nije samo dodatak ukusu. On je bogat antioksidansima koji pomažu u borbi protiv oksidativnog stresa u organizmu. Takođe sadrži magnezijum, koji doprinosi smanjenju umora i podržava normalnu funkciju nervnog sistema.

Kakao daje duboku, intenzivnu čokoladnu notu, pa ćete imati osećaj da jedete pravi desert – iako u njemu nema dodatog šećera.

Kakao daje duboku, intenzivnu čokoladnu notu, pa ćete imati osećaj da jedete pravi desert – iako u njemu nema dodatog šećera Foto: Shutterstock

Kokos – zdrave masti i fina tekstura

Kokos daje strukturu bombicama i blagu, egzotičnu aromu. Sadrži zdrave masti koje doprinose osećaju sitosti, pa vas ove male kuglice mogu držati sitim duže nego klasični slatkiši.

Osim toga, kokos sadrži vlakna koja podržavaju varenje i doprinose boljem radu creva.

Zašto su ove bombice odličan izbor?

* Samo 3 sastojka
* Bez dodatog šećera
* Bez pečenja
* Spremne za 10 minuta
* Pogodne za decu i odrasle

